Das Hanauer Eisenbahnunglück hätte vermieden werden können

Das schwere Eisenbahnunglück, das vor einigen Tagen in der Nähe von Hanau vier Todesopfer und viele Verletzte forderte, wirft die Frage nach der Sicherheit im Eisenbahnverkehr auf. Das Unglück geschah, als der Skandinavien-Expreß von einem Personenzug gerammt wurde, dessen Lokomotivführer das Haltesignal überfahren hatte. In dem nachfolgenden Artikel wird geprüft, welche Sicherung gegen solche Vorfälle besteht und warum sie im Falle Hanau nicht wirken konnte.

Das Problem, wie man den Zugverkehr gegen solche Fehlleistungen der menschlichen Natur sichern könne, hat die Eisenbahnfachleute der ganzen Welt schon seit den achtziger Jahren beschäftigt. Schließlich hat sich in Deutschland im Jahre 1934 unter etwa 20 möglichen Sicherungssystemen das der induktiven Zugbeeinflussung, INDUSI genannt, als das zuverlässigste durchgesetzt. Es ist in den Jahren darauf in größerem Umfang von der Reichsbahn eingeführt worden.

Bis dahin gab es nur die Fahrsperre, eine mechanische Art der Zugsicherung, bei der oben oder kurz über dem Fuß des Haltesignals ein Sperrarm einen auf dem Dach oder seitlich im Getriebe des Zuges angebrachten Hebel umlegt, der die Bremsung auslöst. Bei Geschwindigkeiten über 80 Kilometer jedoch ist diese Art der Sicherung nicht anwendbar, weil die einzelnen Teile der Mechanik das Aneinanderschlagen bei höheren Geschwindigkeiten nicht aushalten würden. Es war also für schnellfahrende Züge, die, wie zum Beispiel unsere Schnellzuglokomotiven, Geschwindigkeiten bis zu 120 Stundenkilometer fahren und solche bis uu 160 Stundenkilometer bei einem entsprechende Zustand des Oberbaues erreichen könnten und vor dem Kriege auch erreicht haben, eine wirksame nichtmechanische Sicherung erforderlich.

Diese Sicherung gewährt die INDUSI. Sie besteht aus einem Magneten an der Lokomotive, der von einem durch eine Dampfturbine betriebenen Generator ständig unter Strom gehalten wird und ein mittelfrequentes magnetisches Feld aussendet. Ihm entspricht auf der Strecke der Gleismagnet, der bei den Haupt- und Vorsignalen rechts neben der rechten Schiene angebracht und mit diesen verbunden ist.

Wenn eine Schnellzuglokomotive der Serie 03 oder 01 einen D-Zug von Hamburg nach Hannover ziehen soll, wird sie, bevor sie an ihren Zug rangiert wird, auf ihre Betriebssicherheit, vor allem auf das Funktionieren ihrer INDUSI-Anlage, geprüft. Sie verläßt die Halle des Bundesbahn-Betriebswerkes Hamburg und fährt über die Drehscheibe auf einen Prüfstand,an dem mehrere Gleismagneten angebracht sind. Ein blaues Licht an Führerstand zeigt dem Lokführer an, daß der Generator läuft und der Magnet geladen ist. Jedesmal, wenn der Lokführer auf die Wachsamkeitstaste rechts im Führerstand drückt, rollt die Maschine ungehemmt über die Gleismagneten hinweg. Drückt er sie nicht, so hält sie unter durchdringendem Hupen. Die Anlage ist in Ordnung, die Fahrt kann beginnen. Etwa eine Stunde später nähert sich der Zug mit einer Geschwindigkeit von 110 Stundenkilometern dem ersten größeren Bahnhof. 1200 Meter davor erscheint rechts an der Strecke ein rundes gelbes Schild mit schwarzen Rand, das Vorsignal. Es steht senkrecht, so daß der Zugführer es als vollen Kreis sehen kann, also in Warnstellung. Der Lokführer müßte nun die Wachsamkeitstaste drücken und die Geschwindigkeit unter 90 Stundenkilometer herabsetzen

Automatische Bremsung