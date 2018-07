Inhalt Seite 1 — Die Treppe von oben kehren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kürzlich fand ein kluger Mann auf einer Unternehmertagung das gute Wort, die Treppe müsse von oben her gekehrt werden. Soll sich im Betrieb eine echte Mitarbeitergemeinschaft bilden, so muß der Unternehmer – von oben her – bei sich anfangen und selbst zum ersten und besten Mitarbeiter werden. Der „Herr im Hause“, aber auch der „Patriarch“ sind überlebte Formen. Heute hat der Mitarbeiter als „primus inter pares“ das stärkste Ansehen. Meine Erfahrung in zahlreichen Betrieben geht jedenfalls dahin, daß die Führungsautorität des Unternehmers dort seitens der Belegschaft neidlos anerkannt wird, wo dieser Unternehmer es verstanden hat, jedem, auch dem Geringsten im Betrieb, das Bewußtsein mitzugeben, daß er sein erster und bester Mitarbeiter ist.

Dieses Mitarbeitersein des Unternehmers in der Alltagspraxis des Betriebes fängt bei den täglichen Kleinigkeiten an. Man sollte gerade sie niemals gering werten. Wo sie nicht beachtet werden, fehlt eine wichtige Voraussetzung für ein gesundes Betriebsklima.

Es ist nicht gleichgültig, ob der Unternehmer seine Mitarbeiter grüßt und wie er sie grüßt, ob er hier und dort beim Durchgang durch den Betrieb das gute Wort findet, ob er dem, der mit einem Anliegen zu ihm kommt, einen Stuhl anbietet, ob er sich auch dann beherrschen kann, wenn Ärgerliches geschehen ist. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, das Klima eines Betriebes vorzugsweise danach zu beurteilen, wie die Belegschaft reagiert, wenn der „Chef“ mit einem Besucher die Betriebsräume betritt: ob sie plötzlich verkrampften Arbeitseifer zeigt, ob sie vieldeutige Blicke tauscht oder ob sie mit einem freudigen Wohlwollen so weiterarbeitet, als sei nichts geschehen. Als Ergebnis ist dann sehr oft zu verzeichnen, daß mancher Betrieb, der große Summen als „freiwillige Sozialleistungen“ ausweist, gegenüber jenem Betrieb abfällt, der an sich nicht soviel aufwendet – vielleicht auch nicht aufwenden kann –, der aber durch das, was „von oben her“ ausstrahlt, „Sphäre“ hat.

Aber auch die beste Gesinnung und Herzenswärme verpuffen, wenn sie keine Formen finden. Kontaktpflege, sowohl als Haltung wie als organisatorische Gestaltung, ist heute zu einer der wichtigsten Aufgaben des Unternehmers im menschlichen Bereich geworden.

Das beginnt schon im Vorzimmer des Unternehmers. Es ist die Visitenkarte! Ich befand mich bei meinen Betriebsbesuchen in der glücklichen Lage, an sich nichts zu wollen – ich wollte weder kaufen noch verkaufen. Um so mehr hatte ich damit die Möglichkeit, zu erfahren, wie man im Betrieb denjenigen empfängt, der gleichsam nur als Mensch vorspricht: ob zugeknöpft, mißtrauisch, altfränkisch oder offen, frei, aufgeschlossen. Ich muß bekennen, daß ich diesen ersten Eindruck nachher fast niemals zu ändern brauchte. Es wird vielfach noch verkannt, wie wichtig es ist, wer in einem Chefvorzimmer sitzt und wie er sich gibt. Mit ganz besonderer Freude denke ich dabei an jenen süddeutschen Textilbetrieb, wo die Tochter des Unternehmers die Sekretärin des Vaters ist, und wo man sich schon vom Vorzimmer an in der häuslichen Sphäre eines Familienbetriebes fühlt.

Freilich hat nicht jeder Unternehmer eine Tochter, und vielleicht ist es prinzipiell sogar nicht einmal gut, sich als Unternehmer mit Familienmitgliedern zu umgeben. Es ist in jedem Fall aber zweckmäßig, sich bewußt zu werden, daß die Sekretärin mehr als eine Schreibkraft des Unternehmers ist und daß deshalb sehr viel – für den Unternehmer und für den Betrieb – davon abhängt, wen man sich wählt. Sie kann der gute Geist des Betriebes sein, aber auch der böse, und oft ist zu beobachten, daß der Unternehmer gar nicht weiß, wie sehr sie es so oder so ist. Andererseits sollte gerade sie diejenige sein, die am ersten im „Chef“ den Mitarbeiter erlebt. Hier aber liegt noch vieles im argen. Es gibt manchen Unternehmer, der sehr sozial empfindet und der dennoch seiner nächsten Umgebung nicht viel von seiner Einstellung mitteilt. Man braucht hier nur an die so häufigen unnötigen Überstunden der Sekretärin zu denken...

Die leitenden Angestellten sind die nächsten Mitarbeiter des Unternehmers. An ihrer Auswahl erkennt man, ob der Unternehmer einen Blick für Menschen hat und ob er außer auf Spezialkenntnisse und -fähigkeiten auch auf Gaben der Menschenbehandlung und -führung zu achten versteht. Außerdem muß sich gerade gegenüber diesen leitenden Angestellten seine unternehmerische Aufgabe der Koordinierung in besonderer Weise bewähren. Sie sollen daher so viel Selbständigkeit erhalten, um sich in ihrer Eigenart entfalten zu können, aber auch so gelenkt werden, daß sie stets auf das Miteinander und Füreinander ausgerichtet bleiben und keine autonome Politik betreiben.