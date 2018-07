Die seinerzeit von einigen Aktionären und der „Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz“ in der HV der Ford-Werke AG, Köln, zum Ausdruck gebrachte Opposition gegen die Modalitäten einer zweimaligen Kapitalerhöhung auf insgesamt 72 Mill. DM imponierte durch Vortrag und Argumentation. Andererseits zeigte sich der AR-Vorsitzer von Ford trotz vorheriger Kenntnis der Oppositions-Erklärungen der Situation nicht recht gewachsen. Die Abgabe der Proteste in der HV und die damit gewonnene Möglichkeit, Anfechtungsklage zu führen, hätten die Ford-Verwaltung in der Durchführung ihres kontinuierlichen Wiederaufbau- und Ausbauprogramms stark gehindert.

Jetzt überrascht die Schutzvereinigung mit einer Erklärung, in der sie mitteilt, daß „mit Rücksicht auf den Zinsverlust“, der durch Verzögerung der Kapitalerhöhung eintrete, der Protest nachträglich zurückgenommen worden sei. Ford kann nun also abbrausen. Als „Verkehrsopfer“ liegt die „Schutzvereinigung“ am Wegesrande.

Wenn man in eine HV geht und durch Erklärung des Protestes die Möglichkeit der Anfechtungsklage an die Wand malt, muß man vorher genau wissen, was man will und wie es gemacht wird. Nachträglich kann man über die Ford-HV nur noch die Überschrift setzen: „Theaterdonner der Schutzvereinigung.“ Auf Rückfrage, ob denn durch die Verwaltung wenigstens den freien Aktionären die Zusage einer besseren Kurspflege oder eine Überprüfung der Dividendenpolitik gegeben wurde, erfolgte eine ausweichende Antwort. Wir verstehen in diesem Falle die Taktik der „Schutzvereinigung“ nicht, die in den vergangenen Jahren eine Fülle von Erfolgen für sich buchen konnte und auch heute noch echte Anliegen des freien Aktionärs zu vertreten hat. Rlt.