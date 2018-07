Die Umsätze der Hoesch AG i. L., Dortmund, bzw. später ihrer Nachfolgegesellschaften, der Hoeschwerke AG, Dortmund (AK: 270 Mill. DM), der Altenessener Bergwerks AG, Essen-Altenessen (AK: 90 Mill. DM) und der Industriewerte AG, Dortmund (AK: 27 Mill. DM), sind von rd. 589 Mill. DM im Geschäftsjahr 1948/49 auf 1,58 Mrd. DM im Geschäftsjahr 1952/53 (30. 6.) bzw. 1953 gestiegen: es ist dabei zu berücksichtigen, daß die Gruppen Altenessen und Industriewerte mit dem Kalenderjahr bilanzieren. Hierüber berichtete Dir. Friedrich Wilhelm Engel in der HV der Hoesch AG in Dortmund. In der gleichen Zeit ist die Kohlenförderung von 4,9 auf 6,4 Mill. t gestiegen, die Kokserzeugung von 0,93 auf 1,91 Mill. t, die Roheisenerzeugung von 0,57 auf 0,99 Mill. t und die Rohstahl-Produktion von 0,76 auf 1,26 Mill. t. Zur Zeit sind in allen drei Nachfolgegesellschaften etwas mehr als 50 000 Mann beschäftigt.

Die Firma Hoesch bzw. ihre Nachfolgegesellschaften haben – wie Dir, Engel erläuterte – seit der Währungsreform bis 1953 einen Anlagezugang von382 Mill. DM zu verzeichnen; davon entfallen auf die Hoeschwerke AG 284 Mill. DM,auf die Altenessener Gruppe 91 Mill. DM und auf die Industriewerte AG 7 Mill. DM. Verbucht wurden 274,5 Mill. DM normale Abschreibungen und 96,6 Mill. DM Sonderabschreibungen Nach den Ergebnissen der Hoeschwerke AG i. L. und auch der Altenessener Bergwerks AG wäre 1951/52 und 1952/53 eine Dividendenzahlung von 4 bis 5 v. H. möglich gewesen, wenn nicht die Sonderabschreibungen hätten vorgenommen werden müssen. Die Gesellschaft ist der Auffassung, daß es im Interesse der Aktionäre ein Fehler wäre, wenn man auf die gebotenen Möglichkeiten zu Sonderabschreibungen verzichtet hätte. Der Vorstand hofft, daß für das laufende Geschäftsjahr 1953 / 54 die Dividendenzahlung aufgenommen werden kann.

Vor der Presse teilte Dir. Engel mit, daß seit Februar d. J. eine merkliche Zunahme des Auftragseinganges zu beobachten ist. Im März und im April habe der Auftragseingang etwas über der Produktion gelegen. Schwierigkeiten entstanden dadurch, daß die meisten Bestellungen kurzfristig gegeben werden, was zweifellos darauf zurückzuführen sei, daß die Kunden wegen der Preisentwicklungunsicher seien. Keineswegs jedoch besteht, wie Dir. Engel versicherte, Anlaß zu einer pessimistischen Beurteilung für die weitere Entwicklung in der eisenschaffenden Industrie. Die Westfalenhütte (zu Hoeschwerke AG gehörend) beabsichtige, ihre Erzeugung von zur Seit monatlich etwa 104 000 t Rohstahl im Mai auf 110 000 t zu erhöhen, damit würde sie nur noch um 10 000 t unter den höchsten Nachkriegsproduktionsstand von Ende 1952 liegen.

Die HV verabschiedete die Abschlüsse für die Geschäftsjahre 1948/49 bis 1951/52 sowie die Liquidations-Schlußbilanz der Hoeschwerke AG i. L. zum 31. 12. 1952. Es verringerte sich der in dieser Bilanz ausgewiesene Vermögensüberschuß von 391,5 Mill. DM (daneben 4 Mill. DM Unterstützungsbestände) um den Verlust von 36,3 Mill. DM; danach weist die Aktiv-Seite das Abrechnungskonto wegen Neuordnung-mit 359,22 Mill. DM aus. E.

Jubiläen bei der Vereinsbank in Hamburg. Am 18. April blickten die Vorstandsmitglieder Wilhelm Huth und Otto starken auf eine 25jährige Vorstandstätigkeit bei diesem Bankunternehmen zurück. Auch Vorstandsmitglied Franz Böhm, das seit 1944 dem Vorstand angehört, war an diesem Tage 25 Jahre bei der Bank tätig. Dies trifft ebenfalls auf die Prokuristen Otto Bengsch und Rudolf Müller zu sowie auf die Bevollmächtigten Richard Weber und Fritz Wittenburg, ferner auf die Angestellten Kurt Eggers und Walter Vägden. Diese Jubiläen gewinnen deshalb eine besondere Bedeutung, weil zu Beginn 1929 gemäß dem Wunsch der damaligen Bankleitung die Vereinsbank mit einer Berliner Großbank fusioniert werden sollte. Dem Widerspruch einer Aktionärsgruppe, durch das heutige Vorstandsmitglied Wilhelm Huth vertreten, ist es zu dankei, daß die Fusion Im letzten Augenblick verhindert und die Selbständigkeit der Bank als ein hamburgisches Unternehmen gewahrt wurde. Im Laufe der Jahre stellte sich heraus, daß der Entschluß, die Unabhängigkeit der Bank zu erhalten, sehr richtig war.