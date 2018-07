A. M., Würzburg

Soll das Martin-von-Wagner-Museum der Universität Würzburg, dem seit der Bombenzerstörung jede Ausstellungs- und beinah auch jede Arbeitsmöglichkeit genommen ist, in der Residenz untergebracht werden? Diese Frage wird von vielen Würzburgern diskutiert, seitdem die schönsten Stücke aus den Sammlungen des Museums – griechische Tongefäße und Gemälde und Skulpturen aus fünf Jahrhunderten – in zwei von den sechs Räumen des Würzburger Schlosses, die im vorigen Jahre zu der Balthasar-Neumann-Feier wiederhergestellt wurden, ausgestellt sind.

So sehr man dem Wagner-Museum endlich eine gute Unterkunft wünscht, so wenig kann man sich mit modernen Ausstellungsvitrinen in barocken Räumen befreundet. Und auch die Gemälde, die an künstlerischem Format neben Neumanns Treppenhaus und Tiepolos Fresken einfach nicht bestehen können, würden in einem weniger großartigen Rahmen sicherlich gewinnen. Würzburgs Oberbürgermeister Dr. Stadelmayer schlug dagegen vor, in den Südflügel der Residenz an Stelle des Museums das in Würzburg dringend geforderte neue Stadttheater einzubauen. Damit würde die alte Schönbornsche Residenz mit dem Kaisersaal wieder ein lebendiges Kulturzentrum im neuen Würzburg werden.