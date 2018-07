Inhalt Seite 1 — Kein Platz mehr für die Mondäne Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Katharina Elisabeth Rüssel

Paris,im Mai

Es brenzelt schon lange in der Pariser Haut: Couture, in der unnachahmlichen, oft zu Unrecht verleumdeten. Aber das finanzielle Seiltänzer der weltberühmten Schneider an der Seine ist in den Nachkriegsjahren immer gefährlicher geworden Vielleicht hängt es vor allem mit der Umschichtung des Käuferkreises zusammen, daß der leichte Brandgeruch, der sich bereits in den dreißiger Jahren in achten Arrondissement bemerkbar machte, uns heute mehr denn je in die Nase steigt. Denn zu den Zeiten, als die Pariser Haute Couture unbekümmert um leidige Preis- und Spesenprobleme ihre charmanten und vielgelästerten Kreationen für die „femme du monde“ schuf, war der Kundenkreis zwar kleiner, aber zahlungsfähiger. Zudem waren die Belastungen dank schmaler Löhne und noch schmalerer Gehälter wesentlich geringer, ganz abgesehen von den niedrigeren Preisen aller Rohmaterialien. Aber das war die gute, alte Zeit der Haute Couture Parisienne, als Paul Poiret, Mme. Vionner und Drecoll vor 1914 ohne Rücksicht auf die Meinung und das Wohlwollen der USA-Einkäufer es sich gestatten konnten, die schönsten Frauen der europäischen Aristokratie und die Gattinnen und Freundinnen internationaler Industriebarone so anzuziehen, daß sie zum Blickfang der Welt wurden und den Ruhm ihrer Schneider mitbegründen halfen.

Heute sind die „Mondänen“ von damals ausgestorben, und wenn sie nicht gestorben wären, so wären sie in unserer Zeit ein Anachronismus. Denn die Frau, die „lebt, um sich anzuziehen, und nicht etwa sich anzieht, um zu leben“, hat in unserer Epoche keinen Platz. Ihre berufstätige Schwester von heute, die finanziell mehr oder weniger unabhängig ist, hat seit langem gelernt, daß sich Geld leichter ausgeben als verdienen läßt. Dies hat viel dazu beigetragen, daß auch die Frau, die es sich noch leisten kann, den 100 Pfund- oder 1000 Markschein ein paarmal vorsichtig umdreht, ehe sie sich entschließt, ihn für ein Kleid auszugeben. Denn wenn sie den Preis dieser Kleider zu analysieren beginnt, so weiß sie ganz genau, daß sie nicht nur die drei bis zehn Meter Stoff und den immer noch bescheidenen Arbeitslohn der Midinette zu bezahlen hat. Ganz gleich, ob sie Direktor eines Unternehmens, Schauspielerin oder die Frau eines erfolgreichen Industriellen ist, es ist ihr bewußt, daß die ungeheuren Spesen, die heutzutage die Haute Couture belasten, irgendwie einkalkuliert werden müssen; und es istnicht nur die angelsächsische Frau, die value for money sucht, auch die Französin, die die Propagandakapriolen der Stars unter den Couturiers mit amüsiertem Interesse verfolgt, schüttelt den Kopf und kauft lieber Luxuskonfektion der „Boutique“ oder in einer „petite maison“.

Ähnliche Überlegungen sind den führenden Pariser Häusern nicht verborgen geblieben, aber Mme. Elsa Schiaparelli hat sie zum erstenmal unverblümt mit Vertretern der Modepresse erörtert. Wahrscheinlich hat sie dies nicht ganz freiwillig getan. Seit Monaten schwirren die widersprechendsten Gerüchte über die „Maison Schiaparelli“ in Paris herum, angefangen von Zahlungsschwierigkeiten, Schließung des Hauses, Umstellung auf Modellkonfektion, Erweiterung der Boutique – bis zu Meinungsverschiedenheiten und Handgreiflichkeiten unter dem Personal, bei denen nur die schnell herbeigerufene Pariser Polizei fatale Konsequenzen verhindert haben soll. Um die Publicity zu steuern und das „Aroma“ der Gerüchte zu bestimmen, gab Madame Schiaparelli schließlich ihre persönliche Ansicht über die Haute Couture bekannt, gewährte einen Blick in die Zukunftspläne ihres eigenen Hauses und sagte bei dieser Gelegenheit ein paar Wahrheiten, die bisher in den Palästen der Pariser Schneider als tabu betrachtet wurden.

„Wir, die Vertreter der Haute-Couture-Tradition“, so bemerkte sie, „leben ständig auf einem schwankenden Trapez, und es gehört mehr als durchschnittliches Gefühl für Gleichgewicht dazu, die Balance nicht zu verlieren. Wie wäre es, wenn wir die schwindelerregenden Höhen verlassen und uns dem soliden Boden der Tatsachen nähern würden?“ Mit diesem Vergleich aus dem Zirkusmilieu weist Mme. Schiaparelli in erster Reihe auf die immer länger und teurer werdenden, viermal im Jahr stattfindenden Kollektionen hin. Dieses Modetheater, wo die einzelne Kollektion oft mehr als zweihundert Nummern umfaßt, hat die Grenzen des Tragbaren und Verkäuflichen in den letzten Jahren gesprengt. Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, daß ein großer Teil der gezeigten Modelle nicht einmal Versuchsballons, aus denen eines Tages Realitäten werden könnten, sondern einfach glänzende Schaustücke sind, von denen der Schneider auch in seinen kühnsten Träumen nicht erwartet, daß sie verkauft werden. Wozu dienen sie also? Sie sind die schillernde Mode-Apotheose der Kollektion, die pick-me-up’s für die ermüdeten Modereporter, denen nach hundert mehr oder weniger sich ähnelnden Kleidern nach und nach die Augen zufallen, besonders wenn sie an demselben Tage drei, vier oder fünf solcher Schaustellungen gesehen haben. Sie sind die Mode-Delikatessen, von denen die Einkäufer, die sie zwar sehen, aber nicht kaufen wollen, zu Hause sagen: „Das kann man nicht beschreiben ... das muß man selbst in Paris gesehen haben!“ Wie die Kostüme einer Bühnenausstattung sind sie dazu da, mehrmals am Tage von den Schauspielerinnen der Mode, den Mannequins, vorgeführt zu werden, und wenn ein paar von ihnen noch leidlich erhalten im „Ausverkauf“ auftauchen, so sehen diese einstigen Prunkstücke so müde und traurig aus, daß dem Kenner das Herz bricht, wenn er daran denkt, daß an der Stickerei sieben geschulte Stickerinnen drei Wochen lang vom Morgen bis zum späten Abend gestichelt haben.

Diese Kollektionen sind häufig genug der Anfang vom Ende der finanziellen Liquidität einer „Maison de Haute Couture“, und wahrscheinlich kann Madame Schiaparelli davon ihr eigenes Liedchen singen. Die berühmte Schiap, der es gelungen ist, Jahrzehnte hindurch nicht nur durch gutgeschnittene Kostüme, sondern mehr noch durch ihren Flair für Attraktionen die Welt der Mode in Atem zu halten, will das Theater der Mode mit seinen Galapremieren nicht mehr mitmachen. Das soll nicht etwa bedeuten, daß sie von der Modebühne abtritt, sie wird nur ihre Rolle ändern, oder wie sie meint, „dem modernen Zeitgeist anpassen“. Sie wird keine Raketen mehr geräuschvoll platzen lassen. Keine Schaukollektionen mehr, die auf Seher- und Kundenfang ausgehen: wer etwas sucht, wird sich zu ihr begeben und selbst die letzten Meisterwerke entdecken können. Die einstige Avantgardistin wird also ihre Ansicht, daß die weibliche Eleganz in äußerster Diskretion besteht, mit überzeugter Zurückhaltung in der Stille vertreten. Ihre Parfüms, ihre Strümpfe, ihre Bibelots und Souvenirs werden weiterhin shoking bleiben und heißen, aber sie wird dafür sorgen, daß wenigstens ihre Kleider nicht schockieren... Sie denkt zwar nicht daran, den Haute-Couture-Stil aufzugeben, aber sie hofft, daß ihre Modelle dadurch billiger und daher einem größeren Kundenkreis zugänglich werden, daß sie auf alles „Theater“ verzichtet.