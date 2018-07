Wien, Anfang Mai

Als nach dem Krieg in Wien die ersten Kellerbühnen auftauchten, waren sie Sensation. Ein Nimbus von Ungewöhnlichem, Wagemutigem, Abseitigem, kurz, von „Existentialismus“ umgab sie, die als Zimmertheater mit maximal fünfzig Sitzplätzen auftauchten und den Anspruch anmeldeten, ernst zu nehmende Bühnen zu sein.

Sie haben bewiesen, daß sie es sind. Und mehr als das, sie haben ein neues Kulturbedürfnis geschaffen, das vorher nicht bestand, ein eigenes Theatergenre, ja einen eigenen genius loci, den man einen genius cavernae nennen könnte. Da diese Bühnen mit dem geringsten Aufwand arbeiten, also nur mit einem Minimum von Kosten belastet sind, können sie es sich leisten, Experimentalbühnen zu sein, wagendes Theater, dem der Kassenerfolg in Gestalt der ausverkauften fünfzig Plätze so gut wie sicher ist. So konnte das Theaterchen „Courage“Problemwerke bringen, wie Fodors „Gericht bei Nacht“, Borcherts „Draußen vor der Tür“, daneben Sartre, Rhunbro und Horvath. Mit kleinen Zuwendungen der öffentlichen Hand aus dem sogenannten „Kulturgroschen“, der von den Kinopreisen abgezweigt wird, besteht diese Bühne und ist ein Stück Wien geworden.

Im Keller der Sezession, genauer gesagt, in ihrem früheren Luftschutzraum, spielt das Kaleidoskop Und die Absolventen der Theaterschule, die dort die Bretter finden, die die Welt bedeuten, spielen Theater, das sich getrost aus den Katakomben der Kultur auf die Erde wagen dürfte, denn es hat das Licht des Tages nicht zu scheuen. Katholisch orientiert ist das „Theater im Palais Esterhazy“. Es bringt Claudel, Rolland, Max Mell und ist wagemutig, wie es Kultur nur im Keller sein kann.

Im Keller eines Kaffeehauses gegenüber der Universität hat „Die Tribüne“ Unterschlupf gefunden. Während im Kaffeehaus Einspänner mit, Schlag, Debrecziner mit Senf, Eier im Glas, Nußbeugel und Mokka serviert werden, geht einen Stock tiefer, in den Katakomben, die Kultur vor sich. Wollte man dieser Experimentierbühne etwas Übles nachsagen, so könnte es nur das sein, daß sie unter dem Protektorat eines Unterrichtsministers steht, der alle Aussicht hat, in die Geschichte Österreichs einzugehen; nämlich in die Geschichte seines Kulturunterganges. Daß „Die Tribüne“ dennoch vorzügliches Theater ist, läßt nur zwei Deutungen zu: daß ihr Elan selbst die Protektion des Unterrichtsministers erträgt, oder daß er, der so vieles nicht weiß, auch nicht weiß, daß es ein wirkliches Theater ist, das er unter seine Protektion genommen hat.

Könnte man im Keller einen Vogel abschießen, das „Parkring-Theater“ täte es. Es hat nicht von ungefähr den Nimbus, König der „Unterirdischen“ zu sein. Erfolgsstücke wie „Das Abgründige in Herrn Gerstenberg“, „Arsenik und alte Spitzen“, „Ein Phönix zuviel“, haben dem Theater einen Namen gemacht, der längst schon außerhalb Wiens guten Klang hat. Denn die Kellerkonkurrenz der Großbühnen reicht schon in die Bundesländer hinaus, was als eine Notgemeinschaft arbeitsloser Schauspieler begonnen hat, ist längst ein Stück Kulturbesitz geworden. Nicht unmöglich, daß Wien, dessen Theaterkrise seit Jahren chronisch ist und Hunderte Schauspieler brotlos gemacht hat, seine Auferstehung als Theaterstadt – in den Kellern erleben wird. Denn was heute noch als „Untergrundkultur“ auftritt, kann morgen ein neuer Kulturstil sein und der Großbühne Impulse geben, die unvorhersehbar sind. Roland Nitsche