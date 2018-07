Immer mehr deutsche Kurorte stellen ihren Gästen Klein-Golfplätze zur Verfügung. Dieser Sport erfreut sich großer Be-Beliebtheit unter den Erholungsuchenden.

Seit dreißig Jahren versucht man, das Golfspiel in Deutschland populär zu machen. Bis heute ist es ein teurer Sport für wenige geblieben, wenn er auch in den letzten Jahren mehr und mehr Anhänger findet. Eine Miniaturausgabe des echten großen Golfes, das Liliput-Golf, wird auch in neuester Zeit populärer.

Es begann als eine etwas komische Nachmittagsunterhaltung. Das Treiben seinerzeit auf dem Berliner Flughafen Tempelhofer Feld (als Freiluft-Liliput-Golf) oder in einem ehemaligen Café unweit der Gedächtniskirche in Berlin (als indoorsport) war für die meisten Spieler nur ein alberner Ulk. Es war schade darum, denn auch das Klein-Golf kann durchaus ein sportlicher Zeitvertreib sein.

Falsch ist es allerdings zu sagen, daß sich das Miniatur-Golf zum echten Golf etwa so verhält wie das Tischtennis zum eigentlichen Tennis. Klein-Golf kann und wird niemals ein Sport werden wie es Ping-Pong geworden ist, denn dazu fehlen alle Voraussetzungen. Eher könnte man es schon mit dem einst so beliebten Krocket vergleichen, das um die Jahrhundertwende das Spiel unserer Jugend war. Midget-Golf (also Zwergengolf), wie es ursprünglich hieß – es wurde so um 1930 von den Amerikanern erfunden –, war zunächst das in die Enge von zwei Zimmern verbannte Golf. Man müßte den Ball durch und über allerlei Hindernisse hinweg, hazards – Zufälle – nannte man sie, in ein Loch treiben, also tatsächlich nur die letzte Phase eines regelrechten Golfkampfes bestehen. Später ging man auch ins Freie und bei der Spielfreude der Amerikaner und der Engländer schossen dann Klein-Golfbahnen wie Pilze aus der Erde. Restaurants und Cafés, große Warenhäuser und bekannte Sportgeschäfte machten mehrere Räume leer und legten einen Midget-Golfplatz an.

Sport hin, Sport her, eines steht auf jeden Fall fest, Spaß macht die Sache. Der Abwechslungen und lustigen Überraschungen gibt es die Menge. Und anstrengend ist dieses Spiel auch nicht. Die Hindernisse können in vielfacher Weise gebaut werden. Da muß man den Ball über rotierende Räder treiben, dort über schmale Holzstege, die über ein Wasser führen, wieder durch ein kleines Loch, das dicht zwischen zwei anderen Löchern liegt, die aber nicht benutzt werden dürfen. Hier muß der Ball über eine kleine Wippe laufen, auf der er sich dann entscheiden kann, ob er links oder rechts herunterfallen will oder nach welcher Seite er sie senken will, und schließlich muß er in den gefürchteten leeren Reifen getrieben werden, mit großer Kraft natürlich, damit er auch die Runde glatt durchsteht und nicht kraftlos in dem schwarzen Ungetüm liegen bleibt. Man kann alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Amerikaner und Engländer liebten es seinerzeit, ihre berühmtesten Bauwerke wie das Capitol oder die St-Pauls-Kathedrale mit in den Spaß einzubeziehen, und der Phantasie und Gestaltungskunst der Klein-Golf-Architekten waren keinerlei Grenzen gezogen. Hauptsache ist nur, daß die Hindernisse schwierig und voller aufregender Tricks sind. Das ist überhaupt das A und O des Zwergengolfes, bei dem alles dem blind waltenden Zufall unterworfen ist, der dem Anfänger auch den erfahrensten Golfmeister besiegen hilft.

Klein-Golf als Erholung für Kurgäste – eine neue Attraktion unserer Bäder. Kl.