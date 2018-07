Der Arbeiter und Unternehmer von morgen – Ergebnis einer "Sozialreise durch Deutschland"

Von Dirk Cattepoel

Die gewaltigen politischen Veränderungen des zweiten Weltkrieges in dem am meisten betroffenen Deutschland hat keine revolutionären Auswirkungen in der Arbeiterschaft gezeitigt. Im Gegenteil, wir müssen heute eher von einer gegenläufigen Bewegung sprechen: von einer Bewegung aus allem heraus, was an proletarische Daseinsformen erinnert. Wichtig hierbei ist, daß die marxistische Ideologie als die Ideologie des proletarischen Menschen sowohl innerlich im Bewußtsein wie auch äußerlich durch die sehr massive Begegnung mit der marxistischen Wirklichkeit des Ostens ihren Einfluß weitgehend verloren hat.

Denn wie sieht der Arbeiter von heute aus? Freilich, auf manchem Betriebsratszimmer wird man auch heute noch dem älteren Mann begegnen, der bewußt auf Kragen und Schlips verzichtet und auch heute noch in klassenkämpferischen Terminologien denkt und redet. Aber sonntags trägt auch er Kragen und Schlips, wie die andern. So ist er Repräsentant einer aussterbenden Generation. Denn wie gibt sich der junge und jüngere Arbeiter von heute? Er zieht sich so an, wie der bürgerliche Mensch sich kleidet; er wohnt so, wie der bürgerliche Mensch wohnt; er macht seine Erholungsreise, wie es der bürgerliche Mensch tut. Genauere Beobachtung ergibt, daß hierbei sogar zwei gesellschaftliche Leitbilder bestimmend sind: jenes Leitbild, das man durch die Welt des Films und des Radios vermittelt erhält, und das Leitbild, das man im "Angestellten" tagtäglich vor Augen hat. Man möchte eben so sein und so leben, wie man es beim Filmhelden und bei der Filmheldin sieht, und so, wie es der Angestellte Müller in der Lohnabteilung oder im Sekretariat tagtäglich vorlebt. Im Falle des Angestellten Müller spielt dabei noch eine große Rolle, daß man sich als Arbeiter gerade diesen Angestellten gegenüber machtmäßig unterlegen fühlt und deshalb in seiner Stellung das Sinnbild der gesellschaftlichen Anerkennung überhaupt erblickt – oft mehr als etwa in der Stellung des Direktors, zu dem man selten eine konkrete Beziehung hat.

Der "Arbeiterbürger"

Allerdings wäre es ein Fehlschluß, zu meinen, daß damit jeder Arbeiter in jeder Weise bürgerlich geworden sei. Das ist nicht der Fall. Vor allem fehlen zumeist die Zugänge zu jenen Lebensmächten, die auch heute noch – z. B. als kirchliche Bindung – das Kleinbürgertum bestimmen. Aber es fehlt auch die Verbindung zu den überkommenen bürgerlichen Bildungswerten, wie sie besonders in der deutschen Klassik ausgeprägt worden sind. Dagegen ist das Verhältnis zur Technik beim heutigen Arbeiter unbelasteter als beim heutigen Bürger. Sogar in den alltäglichen Lebensgewohnheiten bleibt ein Unterschied bemerkbar, so etwa darin, daß das Motorrad die große Liebhaberei des jungen Arbeiters von heute ist, während der Motorroller beim bürgerlichen Angestellten den Vorzug hat. Kurzum, wir werden feststellen müssen, daß jene rückläufige Bewegung vom Proletarier hinweg, die wir heute beobachten, zur Zeit noch mehr eine Tendenz, zu den zivilisatorischen als zu den geistigen und kulturellen Werten des bürgerlichen Menschen hat. Eine bürgerliche Blutauffrischung werden wir also keineswegs erhoffen dürfen! Viel eher werden wir erwarten müssen, daß wir hier vor einer Entwicklung stehen, die weder zum Proletarier von einst noch zum bürgerlichen Menschen führt, sondern zu einer Zwischengestalt, für die kürzlich der Name "Arbeiterbürger" geprägt worden ist.

Wer ist nun dieser Arbeiterbürger? Und was kann aus ihm werden? Ich kann mich keineswegs mit der Deutung befreunden, die Karl Bednarik in seinem Buch vom jungen Arbeiter von heute als neuem Typ gegeben hat (Karl Bednarik: Der junge Arbeiter von heute – ein neuer Typ). Der tägliche Umgang mit dem jungen Bergarbeiter von heute, der vielleicht am ehesten noch dem Proletarier von einst nahesteht, überzeugt mich immer wieder davon, daß der "Schlurf" Bednariks nur eine Karikatur des wirklichen Arbeiters unserer Zeit darstellt. Es wäre überaus verhängnisvoll. wenn man gewisse Zeichen des Nihilismus als absolute Merkmale nehmen wollte und in ihnen nicht die Unsicherheit über sich selbst und nicht den Wunsch erblickt, aus der Unsicherheit zu einerechten Lebensform zu kommen. Vor allem wird man in so mancher ungeschlachten Äußerung und Haltung auch die Sehnsucht heraushören müssen, Persönlichkeit zu sein und als Persönlichkeit anerkannt zu werden.