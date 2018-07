xy., Bützow

Bützow hat ein „Akklimatisationslager“ erhalten, in dem Bürger der Bundesrepublik, die Wohnsitz in der Sowjetzone nehmen wollen, von Partei und Staat auf das vorbereitet werden, was sie in der deutschen Abteilung des großen roten Paradieses erwartet. Um den Grad der Akklimatisation feststellen zu können, halten sich unter den Umsiedlern SSD-Beamte auf, die sich als bereits enttäuschte Leidensgenossen gebärden und ziemlich drastisch über die „DDR“ herziehen.

Einer dieser Beamten verriet sich. Als er wieder eine Hetzparade startete, ergriffen ihn die Lagerinsassen (nicht ganz 20 Personen) und verprügelten ihn. Alle diejenigen, die sich daran nicht beteiligten, erkannte man folgerichtig als Spitzelkollegen und vertrimmte sie gleich mit. Die neue – mit den Verhältnissen noch nicht vertraute – Vopo-Wachmannschaft wurde alarmiert. Man stachelte sie so mit Wiedergabe der von den Beamten gemachten Schmähungen auf, daß sie sich als Ablöser der Verprügeler betätigten und die vier Spitzel danach in den Karzer sperrten.