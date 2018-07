Das Fort McNair im Bundesdistrikt Washington ist der Schauplatz eines kriegsgerichtlichen Verfahrens gegen den 24jährigen Unteroffizier Dickenson, der angeklagt ist, als Kriegsgefangener in Korea mit dem Feind zusammengearbeitet und sich zum Nachteil seiner mitgefangenen Kameraden Vorteile verschafft zu haben. Dickenson wurde der Öffentlichkeit dadurch bekannt, daß er sich im Oktober 1953 als erster der 23 nichtrückkehrwilligen amerikanischen Kriegsgefangenen zur Repatriierung entschloß.

Die Heerespsychologen des Verteidigungsministeriums erblickten darin einen ersten Erfolg ihrer Bemühungen, die prokommunistischen Kriegsgefangenen zurückzugewinnen. Sie stempelten Dickenson zu einem mutigen Soldaten, so daß er in der Presse entsprechend gefeiert wurde. Sein Heimatort bereitete dem „Helden“ einen triumphalen Empfang. Er erhielt einen 30tägigen Sonderurlaub, während dessen er seine Jugendfreundin heiratete. All diese glückhaften Umstände schienen den „psychologischen Kriegern“ im Verteidigungsministerium besonders geeignet zu sein, den widerspenstigen anderen Kriegsgefangenen zur Kenntnis gebracht und zur Nachahmung empfohlen zu werden. So kam es, daß in dem letzten Appell des amerikanischen Oberkommandos an die Kriegsgefangenen, der wenige Stunden vor dem Ablauf der Entscheidungsfrist über Lautsprecher erfolgte, erklärt wurde: „Unteroffizier Dickenson kehrte zu seinen Lieben zurück und erlebte einen 30tägigen Sonderurlaub mit gleichzeitigen Flitterwochen. Diese Tatsache widerlegt die kommunistischen Behauptungen, daß ihr verfolgt werdet, wenn ihr zurückkommt.“

Einen Monat später wurde Dickenson auf Weisung des Obersten Richters des Heeresministeriums verhaftet. Der Einspruch des Verteidigungsministeriums wurde zurückgezogen, nachdem Verteidigungsminister Wilson von der Anklageschrift Kenntnis genommen hatte. Seitdem ist in den Verhandlungen durch eidliche Zeugenaussagen bestätigt worden, daß Dickenson einen Mitgefangenen, der einen Fluchtversuch plante, an die Chinesen verriet. Der Gefangene erhielt sieben Monate Einzelhaft und wurde mehrmals zu einer Scheinhinrichtung geführt. Andere Zeugen sagten aus, daß Dickenson von Mitgefangenen Unterschriften für kommunistische Friedenspetitionen und für Proteste gegen den angeblichen Bakterienkrieg der Amerikaner gesammelt hat. Ein Zeuge berichtete, daß Dickenson, der die Essenausgabe unter sich hatte, einen kranken Mitgefangenen die Treppe hinuntergeworfen habe, als dieser um etwas mehr Essen bat. Dickenson selber hatte bei seiner ersten Vernehmung unmittelbar nach seiner Repatriierung angegeben, er habe mit den Chinesen zusammengearbeitet, weil er sich dafür erkenntlich zeigen wollte, daß sie ihn aus einem Gefängnis entlassen hätten, in dem er wegen eines Fluchtversuchs brutal behandelt worden sei.

Ein zweiter der nichtrückkehrwilligen amerikanischen Kriegsgefangenen, der Unteroffizier Bachelor, der sich im Januar repatriieren ließ, ist vor kurzem gleichfalls verhaftet worden. Er steht unter dem Verdacht, sich ähnlicher Vergehen schuldig gemacht zu haben. Nach einem Bericht des Heeresministers an den Wehrmachtsausschuß des Senats ist außerdem gegen 105 ehemalige Kriegsgefangene des Heeres (22 Offiziere und 83 Unteroffiziere und Mannschaften) ein Untersuchungsverfahren wegen ihres Verhaltens in der Kriegsgefangenschaft eingeleitet worden. Auch das Luftwaffenministerium veranstaltet in aller Stille Untersuchungen gegen „mehr als 50 und weniger als 100“ Angehörige der Luftwaffe. Zu ihnen gehören jene 34 Flieger, die in der Kriegsgefangenschaft unter Druck ein falsches Geständnis über ihre Teilnahme am Bakterienkrieg unterzeichnet haben. Hinzu kommt eine Reihe von Kriegsgefangenen, die von Mitgefangenen beschuldigt werden, sich durch Zusammenarbeit mit dem Feind Vorteile verschafft zu haben. Am schnellsten hat das Marineministerium gearbeitet, das allerdings auch nur wenige Untersuchungen vorzunehmen brauchte. Der Fall des Fliegerobersten Schwäble von der Luftwaffe des Marinekorps, der nach monatelangen, schweren körperlichen und seelischen Torturen ein falsches Geständnis über die Bakterienkriegführung ablegte, wurde vor einigen Tagen abgeschlossen. Gegen Schwäble wird weder ein kriegsgerichtliches noch ein disziplinarisches Verfahren eingeleitet, jedoch kommt seine Verwendung nur noch in solchen Dienststellen in Frage, in denen „an die Elemente untadelhaften persönlichen Beispiels und ebensolcher Führereigenschaften nur minimale Anforderungen gestellt werden“.

Das Kapitel über die Kriegsgefangenen des Korea-Krieges enthält noch viele dunkle Seiten. „Wenn die Amerikaner diese Untersuchungen verstehen wollen“, so schreibt der angesehene amerikanische Militärkritiker Hanson Baldwin, „dann müssen sie nicht nur die schwere Prüfung körperlichen und seelischen Erduldens der Gefangenen begreifen, sondern auch lernen, zwischen Schurken und Helden zu unterscheiden.“ Ernst Krüger