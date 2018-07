Auf der internationalen Dokumentarfilm Tagung in München wurde eine Fülle von Kultur- und Lehrfilmen vorgeführt: Touristische und folkloristische, Kinderfilme, SchulfiLme, Filme der Medizin, der Kunst und Wissenschaft aus vielen Ländern, fesselnde und farbige Bilder bis zur trockenen Belehrung — den nachhaltigsten Eindruck hinterließ das Werk von Lenz Inhauser. Er ist Chefredakteur der Kriegsopferzeitschrift "Wille und Weg". Sein Film "Unbekannte Tapferkeit" zeigte, wie Versehrte, in ihrem Selbstvertrauen erschütterte und oft verbitterte Menschen durch Spiel und Sport zur Freude am Leben zurückgeführt werden. Amputierte bei der Bodengymnastik und Übungen an Reck und Barren, die kaum eine Schwierigkeit ausließen, die man bei sonstigen Wettkänipfen sieht. Andere beim Hundertmeterlauf, mit der Prothese oder springend auf einem Bein. Und das erschien ganz natürlich, es war nichts Gewaltsames dabei. Tischtennistatrniere, Wettschwimmen, Wasserbau und Turmspringen, Skitor- und Langlauf, Kugelstoßen, Hochsprung mit einem Bein und viele Arten der Leichtathletik. An der Freude und dem Stolz auf den Gesichtern spürte man, daß hier Menschen die Not ihres Schicksals überwunden haben, nicht nur Kriegsopfer, sondern auch viele Versehrte Kinder. Was den Film stark und wirkungsvoll macht, ist seine Zurückhaltung, die Darstellung ohne Rathos und Sentimentalität. Für den Invaliden, der noch abseits steht, muß es ein erschütternder Aufruf sein, und das äst der Sinn des Films, der keine Grenzen kennt: Man braucht nicht deutsch zu können, um zu verstehen, was er aussagt. So fand er gerade bei den ausländischen Gästen viel Beifall. Man sah in Ihm, trotz einiger filmtechnischer Mängel, das Vorbild eines "Sozialfilms", der sich ohne politischen Tenor (selbst in Moskau körinte man ihn ohne Schnitt zeigen, meinte ein französischer Teilnehmer) mit einem menschlichenProblem befaßt, für das die Gesellschaft eine Verantwortung mitträgt. Die Tagung war einberufen von der deutschen Abteilung des CIDALC, (Comite International pour la Diffusion des arts, des lettres et de la culture par le Cinema), das zur Pflege des Lehr- und Kulturfilms 1929 in Paris gegründet, im Kriege aufgelöst und 1945 unter dem Vorsitz des früheren französischen Ministerpräsidenten Louis Mains Leben gerufen wurde. Es umfaßt heute 35 Nationale Gruppen, Das deutsche Komitee, das bereits 1933 der Reichsfilmkammer zum Opfer fiel, besteht wieder seit 1952. Der Präsident, Professor gung, an der Vertreter der Regierung, der Kirchen, der Gewerkschaften, des Roten Kreuzes und Gäste aus Frankreich, Italien, Belgien, England, Spanien und Amerika teilnahmen. Cidalc hat nicht die Absicht, sich selbst mit der Hrstellung von FMmen zu befassen, das soll Aufgabe der Freien Produzenten bleiben. Die Gesellschaft will Anregungen, Beratung und jede mögliche Hilfe für die Herstellung, den Einsatz und den internationalen Austausch des nicht kommerziellen Dokumentarfilms mit Ausnahme der Wochenschauen zu geben. Wesentlich erscheint es, einen zoll- und zensurfreien Austausch zu erreichen.

In vielen Ländern hat man erkannt, daß der unterrichtende Film ein zwangloses und daher um so wirksameres Mittel der Erziehung sein kann. Um jede Verwechslung mit dem totalitären Mißbrauch für Gesinnungspropaganda auszuschließen, muß man betonen, daß es sich durchweg um unpolitische Themen handelt. Der Leiter der Kulturabteilung im Ministerium des Innern in Madrid, Professor Rösch Marin, berichtete, daß man die Erfolge in der Bekämpfung der Kindersterblichkeit nach dem Bürgerkrieg nicht nur auf die Hebung des Lebensstandards, sondern wesentlich auf hygie