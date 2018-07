Als Hitler hörte, daß Paulus in der unhaltbaren Situation von Stalingrad schließlich kapituliert hatte, sagte er: „Paulus hat die Chance verpaßt, in die Weltgeschichte einzugehen.“ Wann eigentlich geht ein Soldat in die Weltgeschichte ein? Wenn er etwas Außergewöhnliches vollbringt, auch wenn die Tat sinnlos ist oder nur dann, wenn einer großen Leistung auch Erfolg beschieden ist? Und was ist schließlich Weltgeschichte? Ist es die Summe der nationalen Lesebücher, in denen sich die Taten der Großen und die geschichtswendenden Ereignisse doch oft sehr verschieden ausnehmen oder was sonst ist Weltgeschichte?

Und weiter: Was sind die Maßstäbe, nach denen geurteilt wird? Warum wurde Bazaine, einer der erfolgreichen Marschälle Frankreichs, als Oberbefehlshaber der Rheinarmee von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt, nur weil er in einem Krieg, der bereits verloren war, die Festung Metz nicht sinnlos bis zum letzten Mann verteidigt hatte? Auch General Graf Sponeck wurde für eine durchaus sinnvolle Maßnahme von einem Kriegsgericht verurteilt. Er hatte nämlich in einer hoffnungslosen Situation, entgegen dem generellen Befehl Hitlers seine vorgeschobene Truppe zurückgenommen und so den ganzen Verband, der sonst wahrscheinlich vernichtet worden wäre, in voller Kampfkraft erhalten. Muß man hieraus schließen, daß Kapitulation und Rückmarsch grundsätzlich ehrenrührig sind, während sinnloser Untergang die Gewähr für einen Ehrenplatz im Geschichtsbuch bietet? Ist Ruhm das Ergebnis so starrer Regeln, so bar jeder eigenen Überlegung und Abwägung? Steht Tapferkeit nicht vielmehr in einem gewissen Verhältnis zu Sinn und Besonnenheit?

Alle diese Fragen werden wach, wenn man über die letzten Tage von Dien Bien Phu nachdenkt. Vielleicht für uns in so besonders dringlicher Weise, weil seinerzeit, als sie uns angingen, damals bei Stalingrad und vielen anderen Gelegenheiten, niemand die Problematik klar zu sehen vermochte. Die einen nicht, weil sie im vorhinein alles, was geschah und angeordnet wurde, für Irrsinn hielten, die anderen nicht, weil sie sich weigerten, nachzudenken, um nicht an dem, was sie für sinnvoll hielten, irre zu werden.

Mut und Tapferkeit sind nicht das gleiche. Zur Tapferkeit gehört die Kenntnis der Gefahr, gehört Besonnenheit. Wenn das so ist, dann allerdings ist es unverständlich, wieso der Kommandant der Festung Dien Bien Phu den Befehl bekam, bis zum letzten Mann auszuhalten, obgleich Frankreich keineswegs entschlossen ist, den Krieg gegen Ho Chi Minh um jeden Preis weiterzuführen, ja vielmehr deutlich wird, daß man ihn möglichst rasch beenden möchte. Worin sollte der Sinn einer solchen isolierten Heldentat innerhalb der allgemeinen Resignation bestehen – ganz zu schweigen von der Frage nach dem Zweck jener Festung, deren Verteidigung die vietnamesischen Offiziere schon vor Beginn der Offensive für militärisch nicht nur zwecklos, sondern höchst gefährlich hielten. Die Behauptung, die Verteidigung habe im Hinblick auf die Genfer Konferenz einen primär politischen Zweck gehabt, wird einer historischen Betrachtung nicht standhalten und dient nur dazu, die falsche Beurteilung der Lage zu verschleiern – denn wie kann ein militärisches Fiasko ein politisches Aktivum darstellen? Dien Bien Phu wird in die Geschichtsbücher der östlichen Welt als ein überragendes Ereignis eingehen. Wenn es im westlichen Geschichtsbewußtsein nicht nur das Gefühl der Katastrophe hinterläßt, so dank Christian de Castries, der gezeigt hat, daß das, was manche nur mehr für Phrase hielten, durch ihn noch einmal Realität wurde: der Geist der grande armée.

Als 1806 Preußen auf den Schlachtfeldern von Jena und Auerstedt zugrunde gegangen war und nur noch Gneisenau in der Festung Kolberg aushielt, wußte niemand, daß diese Tat eines Tages die Voraussetzung für die Regeneration eines zerbrochenen Staates und der Ansatzpunkt für einen neuen Geist sein würde. Marion Dönhoff