Mata-mata heißt portugiesisch „Töten-töten“, vielleicht ist es aber auch ein Indianerwort. Auf jeden Fall ist es der Name der Fransenschildkröte. Diese lauert reglos auf dem Grunde des Amazonas oder der Flüsse Taguari, Tapajos und Xingu. Sie ist als Tier kaum zu erkennen. Denn ihr platter, am Rande gezackter Rückenschild konnte ein versunkenes Borkenstück von einem vermoderten Baum sein. Wie ein Wurzelknorren streckt sich der breite, schrundige Hals vor, und der dreieckige Kopfklotz ist so flach und verhutzelt, daß die emporgestülpte Röhrenschnauze ein gekrümmter Strunk sein könnte. Der höckrige Kiel des Rückenpanzers könnte wohl auch die Mittelrippe eines großen Blattes sein, das hinten spitzig zuläuft. Auf den Knollen und in den Grübchen grünt ein Pelz von Algen, deren Fäden leise vom Wasser bewegt werden.

Die Mata-mata rührt sich nicht und scheint die Fischchen, die an ihr vorbeischwimmen, nicht zu bemerken. Gerät ihr aber eins vor das Maul, so klappt dieses auf, und der Sog reißt das Fischchen mit dem Wasser in den Trichter des Schlundes, daß es knallt wie ein Schuß. Mata-mata, tötentöten, so läßt es sich deuten. Aber die Fransenschildkröte ist nicht raubgieriger als andere Wasserschildkröten. Nur ist ihre Fangweise nicht zu überhören.

In den Tropenflüssen Südamerikas liegt die Mata-mata nicht immer nur abwartend auf dem Grund, sondern rudert mit ihren wohlausgebildeten Schwimmfüßen flink und wendig umher, nicht um zu jagen; aber sie muß ja zum Atmen an die Oberfläche, und dort hält sie sich nicht gern lange auf.

Im Aquarium verharren die meisten Besucher bei der trägen Getarnten nur eine Minute. Man bleibt ja auch vor einem bemoosten Stubber. nicht bewundernd stehen. Aber wie das Reptil zu dieser Anpassung gekommen ist und wieviel Zeit verstreichen mußte, bis die Verkleidung vollkommen war, das ist eine Frage, mit der nicht so schnell fertig zu werden ist.

Ich habe diese bizarre Seltenheit jetzt im Düsseldorfer Aquarium wiedergesehen. Früher besuchte ich das Mata-mata-Paar des Berliner Aquariums täglich. Sie wurden dort mit Ukeleien gefüttert. Am 29. September und am 15. November 1941 legte das Weibchen je ein Ei. Nach zehn Monaten und vier Tagen schlüpfte das erste Junge, das zweite nach neun Monaten und sechs Tagen. Sie waren fünf Zentimeter lang und wogen fünfundzwanzig Gramm. Das große Weibchen war siebzig Zentimeter lang, das Männchen fünfundfünfzig. Die Entwicklung dauert lange, und die Schildkröten wachsen langsam, wenigstens in der Gefangenschaft. Wie es in der Freiheit ist, wissen wir nicht. Natürlich brauchen diese Tropengeschöpfe ein gut geheiztes Aquarium, halten dann aber Jahrzehnte bei uns aus. Richard Gerlach