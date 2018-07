Der Verkehr hat mit dem Aufkommen des Motors jene Revolutionierung erfahren, die immer mit technischen Neuentwicklungen verbunden ist. Durch den Kraftverkehr wurde der kaum 150 Jahre alte Schienenverkehr seiner Monopolstellung, die er jahrzehntelang innehatte, beraubt. Die Auswirkungen dieser Erscheinung sind gerade heute besonders aktuell. Der Kraftverkehr hätte wohl niemals den Anteil an der Gesamtverkehrsleistung in allen hochentwickelten Ländern erreicht, wenn er nicht erhebliche Vorzüge gegenüber den anderen Verkehrsmitteln aufweisen würde: unmittelbar von Haus zu Haus transportiert und dadurch zeitraubende und kostspielige Umladungen sowie Verpackungsmaterial einspart. Die damit verbundene größere Schnelligkeit des Transports hat eine langdauernde Lagerhaltung überflüssig gemacht. Letzten Endes bedeuten derartige Verbesserungen des Beförderungswesens eine Transportverbilligung, die vor allem der verladenden Wirtschaft zugute kommt.

Produktion und Handel hängen vom Güteraustausch ab, und es lohnt sich, einmal darüber nachzudenken, daß allein der Gütertransport auf der Straße in der Menge einen sehr viel größeren Umfang aufweist, als die Gütertransportleistung der Bahn. Obwohl die Beförderungsleistung aus der Multiplikation von Menge und Entfernung bei der Bahn größer ist als im Straßenverkehr, steht durchaus nicht fest, wie lange dieses Verhältnis der Verkehrsleistungen zueinander noch gelten wird. Das ist zu einem nicht unwesentlichen Teil eine Frage der Kosten und der Beförderungsleistungen. Wenn unabhängig von der Entfernung der Kraftwagentransport sich auf die Dauer als billiger erweisen sollte als der Bahntransport, dann wird keine Maßnahme verhindern können, daß der Gütertransport der Schiene in wachsendem Maße auf den Kraftverkehr abwandern muß...

Die Ausdehnung des Kraftverkehrs hat naturgemäß eine Grenze, die ihm von dem vorhandenen Straßenverkehrsnetz gezogen wird. Seit langem wird in Deutschland davon gesprochen, daß das vorhandene Straßennetz nach Ausmaß und Zustand für den wachsenden Verkehr nicht mehr ausreicht. Zwei Kriege haben außerdem zu einer Vernachlässigung des Straßenbaues geführt, die erhebliche Investitionen notwendig macht, um Abhilfe zu schaffen. Wenn man schon die Frage stellt, ob sich der Verkehr der Straße oder das Straßennetz dem Verkehr anpassen muß, dann wird man wohl zu dem Ergebnis kommen, daß dem nun einmal für die moderne Wirtschaft notwendigen Straßenverkehr das ihm gemäße Bett geschaffen werden muß. Im übrigen ist Deutschland (abgesehen von einigen wenigen Knotenpunkten, an denen sich der Verkehr zusammenballt) durchaus noch nicht am Ende der Aufnahmefähigkeit seines Straßennetzes angelangt. Eine Steigerung des Verkehrs ist also sehr wohl möglich. Es wird zunächst darauf ankommen, bekannte Engpässe des Verkehrs zu beseitigen, um einen Kraftverkehr von genügendem Ausmaß sicherzustellen.

Die Straßen sind oft als das Adernetz im Körper eines Landes bezeichnet worden. Niemand wird leugnen, daß eine Stillegung des Verkehrssystems die Gesamtwirtschaft eines Landes zum Erliegen bringen würde. Es ist deshalb von jeher die vornehmste Pflicht der Staaten gewesen, ein Straßennetz zur Verfügung zu stellen, das allen Anforderungen der Wirtschaft und auch dem Reisebedürfnis des Menschen genügt. Es ist keine Entschuldigung für diese Vernachlässigung, wenn man sie mit dem Hinweis begründet, der Kraftverkehr würde nicht so viele Sonderabgaben aufbringen, um mühelos alle notwendigen Erweiterungen und Verbesserungen im Straßenbau decken zu können. Es ist nicht die Pflicht der Verkehrsteilnehmer, Straßen zu bauen, sondern Sache des Staates. Das gilt um so mehr, wenn festgestellt werden muß, daß noch nicht einmal die für diesen Zweck aufkommenden Mittel in voller Höhe dem Straßenbau zufließen.

Die Vorschläge des Kabinetts für ein Verkehrsfinanz- und ein Straßenentlastungsgesetz sehen Steuererhöhungen des Kraftverkehrs von rund 520 Mill. DM jährlich vor. Von diesem Betrag ist nur eine Zweckbindung von 80 Mill. DM für den Straßenbau vorgesehen, während der Löwenanteil des Steuermehraufkommens dem allgemeinen Haushalt zufließt. Es wäre tragisch, wenn mit solchen Mitteln der Versuch unternommen werden sollte, die Wettbewerbsfähigkeit des Straßenverkehrs zugunsten des Verkehrsträgers Schiene zu beschränken, während die Vorlage darauf verzichtet, einen echten Abbau des Defizits der Bundesbahn über die längst notwendigen inneren Rationalisierungsmaßnahmen herbeizuführen. Auf Grund sorgfältiger Errechnungen kann man davon ausgehen, daß die Sonderabgaben des Kraftverkehrs einschließlich der Beförderungssteuer 1954 rund 2,15 Mrd. DM ausmachen werden. Würde man, wie es eigentlich selbstverständlich sein sollte, diesen Betrag dem Ausbau und der Erweiterung des Straßennetzes (wofür er doch bestimmt ist) dienstbar machen, so könnten in wenigen Jahren die Versäumnisse, die seit Jahrzehnten zu verzeichnen sind, im wesentlichen wieder gutgemacht werden. Es ist daher zu hoffen, daß nun das Parlament eine Fehlentscheidung vermeidet und der Straße gibt, was der Straße gebührt...