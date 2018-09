Inhalt Seite 1 — Das alte Lebensrecht der Straße Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Axel v. Selasinsky

Wer heute im schnellen Kraftwagen durch die Lande fährt, betrachtet dies im allgemeinen als Selbstverständlichkeit. Treten Hindernisse auf, die ihn in seinem Lauf hemmen, etwa eine geschlossene Eisenbahnschranke, ereifert er sich. Die wenigsten sind sich dessen bewußt, daß sie damit unwillkürlich an ein Problem rühren, das heute aktueller als jemals ist, ein Problem, das bei den Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Neuordnung des westdeutschen Verkehrwesens viel zuwenig beachtet wird...

Wie war es wohl früher? Seitdem der Mensch gelernt hatte, aufrecht zu stehen und zu gehen, hat er sich Wege gebahnt und Straßen gebaut. Familie, Sippe und Staat, diese fundamentalsten Einrichtungen unseres modernen Gesellschaftssystems, wären undenkbar ohne die verbindenden Wege und Straßen. Alle Großleistungen der Geschichte beginnen und enden mit dem Straßenbau. Schon die Perser bauten Straßen und Brücken, um Griechenland zu unterjochen; Alexander der Große, Cäsar und Napoleon haben sich nicht nur einen großen Namen durch ihre Feldzüge und Siege geschaffen, sondern auch durch ihren Straßenbau. Es ist nicht übertrieben, wenn man feststellt, daß diese Verbindungen auch heute noch von ihrer Wichtigkeit nichts verloren haben, daß wir mit unserem schnellen Kraftwagen Wege benutzen, auf denen einst Napoleon geritten ist. Wer denkt daran, daß die Straßen Kaiserslautern – Alzey – Worms oder Hamm–Soest – Paderborn mit Linealen gezogene Straßen des großen Kaisers sind, die wir heute nicht entbehren möchten?

Nun, diese Dinge sind nicht im luftleeren Raum gewachsen. Seit der Mensch denken kann, ist sein Sinn auf den Güteraustausch und auf seine eigene Freizügigkeit gerichtet. Je mehr es ihm gelungen ist, diesen Güteraustausch zu beleben und seine Freizügigkeit zu verbessern, desto höher war sein Wohlstand. Störungen um diesen Ablauf haben sich immer sehr nachteilig für die allgemeine Wohlfahrt ausgewirkt. Welche bedeutenden Zeiten der Straßenverkehr erlebt hat, zeigt am besten das Zeitalter der Hanse und der Ravensburger Compagnie.

Diese alte und ruhmreiche Tradition änderte sich plötzlich. Das technische Zeitalter, in dem wir leben, kündigte sich durch die Erfindung der Dampfmaschine an. Die Revolutionierung des Verkehrs begann mit der Erfindung der Eisenbahn. Als zum erstenmal die Dampfeisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth verkehrte – nicht ohne Widerstände übrigens, wie bei allen „Neuheiten“ –, hat wohl kaum jemand geglaubt, wie schnell dieses Verkehrsmittel sich durchsetzen würde. Schon beim Ausbruch des deutsch-französischen Krieges war das Schienennetz in beiden Ländern so ausgeprägt, daß man fast vom ersten „Eisenbahnkrieg“ der Geschichte sprechen kann. In ihrer Entwicklung zeigte die Schiene dann eine bemerkenswerte Rücksichtslosigkeit. Sie schnitt einfach die Straßen ab, wann und wo es ihr paßte, und sicherte sich durch Bahnschranken. Sie durchlief Städte und Dörfer oder ließ diese kilometerweit links liegen, je nachdem, wie es ihr gefiel. Die Eisenbahn nahm auch keine Rücksicht auf die zu diesem Zeitpunkt bestehenden anderen öffentlichen Verkehrsträger, wie die Post und deren Einrichtungen mit ihren Kutschern, Pferden und Postkutschen, ja, sogar soweit ging sie, ein Verkehrsmonopol für sich zu beanspruchen. Mit dem fortschreitenden Ausbau der Eisenbahnstrecken wurde dieser Monopolanspruch immer mächtiger, und um die Jahrhundertwende herum konnte man mit Recht fast von einem „Eisenbahnzeitalter“ sprechen. Während dieser Zeit hat die Straße zwar ihre Wichtigkeit nicht verloren, sie war aber stark in den Hintergrund gedrängt worden: dem Ausbau des Eisenbahnnetzes stand kein gleichwertiger Ausbau des Straßennetzes gegenüber.

Dennoch wurden auch damals schon Zeichen sichtbar, die auf eine Änderung des bestehenden Zustandes hindeuteten, das war die Erfindung des Motors. Die Tragweite dieser Erfindung wurde jedoch erst kurz vor dem ersten Weltkriege erkannt und nach dem Krieg dann in die Tat umgesetzt. Die Straße begann von ihrem alten Recht wieder Besitz zu ergreifen. Allerdings entwickelten sich die motorgetriebenen Straßenfahrzeuge stürmischer, als man jemals angenommen hatte. Leider hatten auch zwischen den Weltkriegen die für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Volkes verantwortlichen Männer nicht erkannt, daß man diesem neuzeitlichen Verkehrsmittel den nötigen Unterbau, das heißt eine seiner Art gerechte Straße, geben müsse. Was der Eisenbahn bei der Schaffung ihres Schienennetzes recht war, hätte eigentlich auch dem Kraftwagen mit seinen Straßen billig sein müssen. Statt dessen hat man sich mit den alten, auf langsamfahrende Fahrzeuge eingerichteten Straßen zufrieden gegeben, hat sie wohl hier und da verbessert, verbreitert oder begradigt, jedoch nichts Entscheidendes getan. Erst durch den Bau der Autobahnen und der ausschließlich für Kraftfahrzeuge zuständigen Straßen, wie z. B. des Ruhrschnellweges, wurden dem Kraftfahrzeug einige ihm artgerechte Straßen gegeben.

Erst nach dem zweiten Weltkrieg stellte sich eindeutig die Überlegenheit des Kraftwagens, als modernes Verkehrsmittel heraus. Im Zuge der durch den Zusammenbruch geschaffenen Tatsachen hat sich diese Entwicklung des Kraftfahrzeuges als Verkehrsmittel noch stürmischer vollzogen als bisher, nicht zuletzt auch dadurch, daß es sich in vielen Fällen als alleiniger Retter in der Not erwies ...