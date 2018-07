D. L., London‚ im Mai

Auf Grund des neuen Lohnabkommens in der Maschinen-, Schiffbau-, Stahl- und Eisenindustrie, das in Großbritannien und Nordirland rückwirkend am 1. April in Kraft getreten ist, wurden die Endpreise der meisten Erzeugnisse durchschnittlich um 7 bis 9 v. H. heraufgesetzt. Geringere Preiserhöhungen sehen die Hersteller von Halbzeugen, Guß- und Walzprodukten mit zunächst etwa 5 v.H. vor, vorbehaltlich jedoch der Neufestsetzung der Kohlen- und Kokspreise für die Industrie. Die Preiserhöhungen in der feinmechanischen Industrie mit ihren relativ hohen Lohnkosten liegen mit 8 bis 11 v. H. über dem allgemeinen Durchschnitt.

Während im letzten Jahr die 6%ige Lohnerhöhung im Maschinenbau in der Hauptsache von der Industrie getragen wurde, ist nunmehr von der gesamten Industrie die Lohnerhöhung auf die Preise umgelegt worden. Obgleich Industrie und Regierung nicht verkennen, daß diese Entwicklung den britischen Export weiter gefährdet, hat sich die Preiserhöhung als unumgänglich erwiesen. Die Reaktion des einheimischen Marktes dürfte ebenfalls nicht gerade freundlich sein, besonders nicht im Hinblick auf die Waren, die der Purchase Tax unterworfen sind.