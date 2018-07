Inhalt Seite 1 — Die Nacht der Mandelblüte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Stein zu Stein abwärts beleuchtete meine kleine Öllampe, die ich mit ausgestreckter Hand vor mir herführte, einen geringen Umkreis des Felsenpfades. Ich lotete mit dem Licht die Tiefe der Stufen aus, bevor ich mich, mehr rutschend als kletternd, hinabgleiten ließ. Während ich, um einmal auszuruhen, Ausschau hielt, sah ich ringsum den ganzen Talkessel von kleinen bewegten goldgelben Lichtpunkten belebt, die alle dem gemeinsamen Ziel zustrebten, dem Hause jener alten Bäuerin, die, fast eine hexenhafte Gestalt der Fastnacht, mündliche Einladungen an ihre vielen Verwandten und Bekannten hatte gelangen lassen. Der ranzige Geruch der heißen Lampe wehte mir um die Nase. Ich fuhr fort, meinen Weg zu suchen. Es ging in Schlangenlinien an Weinhängen vorbei, durch Kaktushecken und unter niedrigen Mandel – bäumen hin. Vom Flor ihres Duftes umwoben, von ihren Blüten bedeckt wie mit Konfetti, erreichte ich endlich das rotgelbe Häuschen. Hundegekläff wühlte die nächtliche Stille auf.

Alsbald kam vom hinteren Toreingang ein junger Mann zu mir heraus und führte mich in den Glanz- und Tanzbereich einer geräumigen Tenne. Die dunkle große Nacht war noch in mir, so daß ich mich ganz klein machte und einen schattigen Winkel für mich suchte. Mein Versteck, mehr ertastet als klaren Kopfes erwählt, bot gleichwohl einen guten Überblick. Rechts von mir in der Ecke stand ein altertümliches Grammophon mit hochgerecktem rosa Tulpentrichter. Darüber hingen zwei Karbidlampen, die ein schneeiges sausendes Licht über die Versammelten warfen. Links von mir in der Tür erschienen nacheinander die Gäste, schüttelten die Nacht aus den Kleidern, bliesen die kleinen stinkenden Dochte ihrer Öllampen aus, legten Decken, Umhänge, Schirme und Bündel zu sonderbaren Haufen zusammen. Aufblickend mit munterer Bereitschaft, rüsteten sie sich zum Tanze, zum Vergnügen. In die vom Sprechen bewegten rotbraunen Gesichter brachten die grellen Schatten des Lichtes eine lustige Unordnung. Gleich neben der Tür erkannte ich jetzt meine greise Wirtin. Königinnenhaft empfing und begrüßte sie die Gäste, nicht anders gewandet als je und immer, bunte verschnürte Lumpen um die Beine, ein buntes Flickenkostüm um die mageren Glieder. Viele Worte wurden unter ihrem Vorsitz mit Anstand und Höflichkeit gewechselt. Mir fiel ein: ich hatte vergessen, sie zu begrüßen. Ich löste mich von meinem Versteck, stieß mich träge mit der Schulter von der Wand weg: meine Schritte ins Licht verbreiteten ein erstauntes Schweigen im ganzen Raum. Ich ruderte mich etwas mühsam hindurch. Stand vor der Alten. Würdevoll nahm sie meinen Gruß auf, entgegnete, lächelte, zeigte die drei trüben Vorderzähne ihres Oberkiefers, nahm meine Hand etwas scheu in die ihre lederfarbene, ausgetrocknete. Sie lächelte, blinzelte mich an aus einem Netzwerk von Fältchen.

Neben ihr saß etwas mir innig Bekanntes, das mich durch seine gegenwärtige Schönheit verwirrte. Nicht daß ich die junge Sizilianerin angestarrt hätte – ich wußte, was sich hier schickte, und blieb ganz im Bereich der Alten. Ich hielt mich an ihre Worte, suchte Halt in ihrem Lächeln. Aber gegen alles Sturmläuten meines Herzens mußte ich es erdulden, daß mir die Schöne vorgestellt wurde. Es war, wie sie sagte: „La mia cugina“. Während ich mich in der gewiesenen Richtung verbeugte und eine junge Hand sah, die in den Falten eines dunklen Kleides raschelte, machte ich mich, trunken ohne Wein, auf den Rückwärtsweg durch das anhaltende Schweigen der Gäste, die den Forestiere, den Fremden, mit ihren klugen wissenden Augen betrachteten. An den Wänden entlang waren Sitzbretter auf Tonnen und Kisten angeordnet. Hier hatten sich Frauen niedergelassen, die ihre gelb- und rotbestrumpften Beine schräg unter die Bänke drückten. Trotz der späten Stunde hatten sie kleine Kinder bei sich, wiegten sie stumm in den Armen, gaben ihnen im Schutz des herabhängenden Kopftuches die Brust. Ihre rosafarbenen Kleider, ihre wild um den Hals geworfenen brüchigen Schals, ihre erdbraunen Gesichter, blauschwarzen Haare bewegten sich fremd und südlich vor der weißgetünchten Mauer.

Die Männer standen in Gruppen, teils beim Grammophon, teils bei der Tür. Die Jungen in modischen Anzügen. Die Alten bäurischer, in gewaltigen Wollumhängen mit sagenhaften Mützen, umgestülpten Schaftstiefeln. Die braune Balkendecke der Tenne wurde in der Mitte von einer viereckigen weißgetünchten Säule getragen. Der Boden war hartgestampfte Erde. Unermüdlich bewegte sich der Tanz im Kreis um jene starke Säule. Das Grammophon ließ seinen kleinen blechernen Lärm erklingen. Drei Platten waren der ganze Besitz der Gastgeberin. Der Tulpentrichter hatte das Wort. Nach seinem Geheiß wurden die Beine gehoben, gesenkt. Es wurden Drehungen ausgeführt und künstliche, erregende Schrittauslassungen unternommen. Im Laufe des Abends fiel mir auf: eigentlich tanzten nur die Männer mit den Männern. Die Frauen saßen und betrachteten. Wiegten die Kinder, beschwichtigten die Unruhigen und Schreienden. Seiten, daß ein Mädchen sich im Kreise bewegte. Eine Wahrnehmung, die mir erst später deutlich wurde. Der Salvatore hatte mich, den Widerwilligen, Sichsträubenden ans Licht gezogen und mit seiner zwingenden Beredsamkeit zum Tanzen überwunden. Er zog mich sanft, aber unentrinnbar in den Bann eines äußerst strengen rhythmischen Verlaufes. Das, was ich vorher leicht humoristisch empfand, dieses in Anstrengung Zusammengekniffene in den Gesichtern der Tänzer, prägte sich nun auch mir auf, und schuf mir den Eindruck von ernst zu erfüllender Arbeit. Dieser Tanz war wirklich Anstrengung und Mühsal. Und je mehr ich lernte, den einzelnen Figuren Wichtigkeit beizumessen, sie zu zelebrieren mit einer äußersten Frömmigkeit und Tugend der gehobenen und gesenkten Gebärden, desto tiefer drang ich in sein Mysterium ein. Unermüdlich befahlen die blechernen Laute des Grammophons den Verlauf meiner Bewegungen. Unermüdlich, wie im Wellenschlag eines lunaren Zwanges ordnete sich mein Wollen unter. Und die ins Endlose hinaus plätschernden Wiederholungen entführten mich in den ewig kreisenden Tanz der Sphären. Nach unserer zwölften Runde saß neben der rosa Blechtulpe ein kleiner geduckter Spielmann, der, das Ohr eng an eine gewaltige Ziehharmonika gedrückt, seine behenden Finger über eine Klaviatur von Messingknöpfen gleiten ließ. Er hielt diese lederne stimmengewaltige Orgel auf seinem hochgezogenen Knie, er lehnte sie halb über seine linke Schulter. Sein Haupt, sein ganzes Horchen schien, neben den Melodien zu vergehen. Ich sah, vorbeigetragen an ihm, sein schräges verzücktes Gesicht völlig fernen Blickes, völlig ausgeraubt von seinem Spiel. Der Reigen der Tanzenden bewegte sich durch sein Schauen wie Rauchschwaden durch die Strahlen eines starken nächtlichen Lichtes. Und mit seinen Rhythmen, die sich pausenlos über halbe und ganze Stunden hinzogen, gewann mein Tanz an Sicherheit und Erkenntnis. Meine völlige Hingabe hatte mir einen Sieg über alle Hemmungen meiner Herkunft beschieden. Nach dem sechzehnten Tanz überkam mich mein männliches Blut wie mit hellroten klaren Flammen. Ich übernahm die Führung und schwenkte den Salvatore durch alle Kurven, Steigerungen, künstlichen Schrittauslassungen, als hätte ich seit ewigen Zeiten, den Springbach dieser Melodien im Leibe.

Erschöpft lehnte ich in meinem Winkel, die Kühle der Mauern mit heißen Schultern aufnehmend. Der „Fremde“ war hier vergessen worden. Es umgaben nicht mehr Blicke wie Stacheldraht jede meiner Bewegungen. Ich war, indem ich ihre Tänze tanzte, einer der ihren geworden. Nach wie vor saßen die Frauen mit schüchtern angezogenen Beinen auf den Bänken. Schweigsam. Ausgeschlossen fast vom strengen gleichförmigen Vergnügen der Männer. Ich ging, um das blinkende Instrument des Spielmanns anzuschauen. Ich stützte mich über den kleinen Tisch, las die Aufschriften der Platten, schenkte das Glas des Spielers voll Wein, der zur Stärkung bereit stand, und freute mich, daß er mir weder dankte noch sonst meine Handlung bemerkte. – Da fühlte ich, wie feine Streichelung im Nacken, daß ein Blick voll auf mir ruhen müsse. Ich erschrak, und über diesem Erschrecken meldete mir das Bewußtsein wie mit einer verspäteten Woge: es sei der Blick jener Schönen, der schon seit langem, schon seit den letzten Tänzen mich gesucht und verfolgt hatte. Es war ein Blick wie aus blühenden Gebüschen, aus nächtlich verhangenen Hecken. Ich, der ich Dezennien alten Brauches in wenigen Stunden in mich aufgenommen hatte, würde ebenso viele Dezennien überspringen; Jetzt, da ich meinte, es mir erlauben zu können. Da ich einer der ihren geworden war.

Und während der Spielmann zum Neuen begann, ging ich gesenkten Hauptes in der Richtung, die jene Blickstrahlen wiesen. Etwas tölpelhaft, etwas hölzern fiel meine Verbeugung, meine gestammelte Bitte aus. Und ich fühlte die dunkle heiße Röte, die unter der dunkleren Haut aufbrach und gegen mich brannte in vertraulicher Angst. Dadurch in meinem Begehren noch stärker geworden, und dennoch ohne sie zu sehen, nahm ich die leichte Bürde in meineArme, die der Sieg stark und sicher machte. Alle Schranken des Üblichen und Schicklichen durchbrechend, führte ich die Schmiegsame durch Gewässer des Staunens und des verwunderten Schweigens, durch die süßen Verhängnisse der Musik, deren plötzliches Abbrechen und Verstummen alle jene innerlich so bereitwillig empfangenen Melodien um so lauter ertönen ließ.

Durch ein völliges Schweigen bewegten wir uns, traumhaft, ein erfülltes Paar, in den strengen Weisungen einer aus unseren Pulsschlägen wiedergeborenen Rhythmik, um die kalkgeweißte Säule. Sie, als einziges Mal des Gegenwärtigen, blieb meinen verwobenen Sinnen übrig als Achse unseres Tanzes, als Insel, um die in Ebbe und Flut unser vereinigtes Fühlen schwellte.