Von A. M. Stahrmer

Als seinerzeit die ersten Nachrichten über den Inhalt der neuen Verkehrsgesetze durchsickerten, erhob sich der Chor der protestierenden Wirtschaftsverbände, den die in dieser Beziehung leidgeprüften Bonner Ministerien unter dem Sammelbegriff Interessentengeschrei registrierten. Die kritische Reaktion der Wirtschaft gehört zu den Begleiterscheinungen neuer Gesetzesvorlagen. Sie ist fast zu einer Spielregel unserer jungen Demokratie geworden, wobei dann oftmals nur noch solche Einsprüche Gehör finden, deren Phonzahl ein gewisses Maß überschreitet. Übersehen wird dabei, daß die Inflation von Gesetzen, welche wir seit einigen Jahren erleben, die Industrie und den Handel in dauernde Unruhe versetzen und es daher nicht wundernehmen kann, wenn beide nervös reagieren

In einem Memorandum, das von sämtlichen Verbänden des Fachzweiges gezeichnet war, hat seinerzeit auch die Mineralölwirtschaft ihre Stellungnahme abgegeben. Daß man in ihren Kreisen vor der geplanten Erhöhung der Steuern für Treibstoffe nicht erbaut war, versteht sich von selbst. Erst im Juni v. J. war das nach langjährigen Auseinandersetzungen und Kämpfen verabschiedete Gesetz zur Neuregelung der Mineralölabgaben in Kraft getreten. Man hatte nach seiner Verkündung auf eine Periode ungestörter Fortentwicklung gehofft und sah sich nun einer neuen (als gefährlich empfundenen) Situation gegenüber.

Die Mineralölwirtschaft hat es nicht bei der Kritik bewenden lassen. Sie erklärte sich grundsätzlich dazu bereit, ihren Beitrag zum Ausbau des westdeutschen Straßennetzes zu leisten und machte hinsichtlich der vorgesehenen Erhöhung der Treibstoffsteuer konstruktive Vorschläge, deren Prinzip in der endgültigen Fassung der Kabinettsvorlage dann auch berücksichtigt wurde. In zwei Punkten deckt sich die Auffassung der Mineralölwirtschaft mit den Grundsätzen der Kabinettsvorlage: einmal ist die Sanierung der Bundesbahn eine Frage, die nicht auf Kosten des Kraftverkehrs gelöst werden darf. Zum zweiten erscheint es schon im Hinblick auf den internationalen Reiseverkehr nicht zweckmäßig, die Kraftfahrzeugsteuer ganz zu beseitigen und dafür die Mineralölsteuer entsprechend. zu erhöhen.

In den ersten Monaten der Auseinandersetzung über die neuen Verkehrsgesetze war besonders die Verteilung der Mineralölsteuererhöhung auf die beiden Treibstoffe Benzin und Dieselkraftstoff heftig umstritten. Die Mineralölwirtschaft plädierte nachdrücklich dafür, daß, wenn überhaupt eine Heraufsetzung der Steuer unvermeidlich sei, nicht Vergaser-, sondern ausschließlich Dieselkraftstoff zusätzlich belastet werden sollte. Das Kabinett folgte ihrem Vorschlag, Benzin gänzlich vor einer Steuererhöhung zu bewahren und dafür auf die DK-Steuer 5 Pfennige je Liter aufzuschlagen, nicht. Aber mit den in der Regierungsvorlage enthaltenen Sätzen von l Pfennig für Benzin und 7 Pfennigen für Dieselöl wurde tatsächlich das Prinzip des Ausgleichs des Verhältnisses zwischen der DK- und der VK-Belastung übernommen.

Die Schere zwischen der Zoll- und Steuerbelastung für Benzin und Dieselkraftstoff hat sich im Verlauf der letzten vierundzwanzig Jahre in Deutschland immer mehr zuungunsten des Benzins geöffnet. 1930 betrug die Differenz noch 4 1/2 Pfennige je Liter, 1953 brachte eine Vergrößerung der Spanne auf 9 1/2 Pfennige, und nach dem im Vorjahre in Kraft getretenen Neuregelungsgesetz ist der Vergaserkraftstoff um 15 1/2 Pfennige höher belastet als DK. Nur durch diese Diskrepanz wurde es möglich, daß sich in der Bundesrepublik Personenkraftwagen mit Dieselantrieb durchsetzten, eine Entwicklung, die von seiten des Gesetzgebers hätte vorausgesehen werden müssen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß die Differenz zwischen dem Benzin- und dem Dieselkraftstoffpreis bei uns 25 bis 27 1/2 Pfennige, in England dagegen nur knapp einen Pfennig je Liter beträgt. Schließlich muß sich die Technik bzw. die für sie geschaffene Gesetzgebung nach den Gegebenheiten richten, die der von ihr verwendete Rohstoff aufweist. Man kann dem in den Raffinerien verarbeiteten Rohöl nicht beliebig viel Dieselkraftstoff abgewinnen. Die westdeutschen Verarbeitungswerke produzieren heute bereits eine Benzinmenge, die den jährlichen Inlandverbrauch um mehrere hunderttausend Tonnen übertrifft, während andererseits der Dieselkraftstoffbedarf namentlich in den Saisonspitzen nicht voll gedeckt werden kann, so daß Einfuhren von Fertigware aus dem Ausland erforderlich sind. Die Dieselisierung der Bundesbahn wird in der Zukunft womöglich ohnehin Anforderungen an die Mineralölerzeuger stellen. Für eine künstliche Aufblähung des DK-Verbrauchs durch steuerliche Bevorzugung ist kein Platz.

So ist es verständlich, daß die Mineralölwirtschaft die Forderung erhob, die Steuererhöhung zu dem notwendigen Ausgleich der fiskalischen Belastung von VK und DK zu benutzen, zumal Sich jede weitere Heraufsetzung der bereits überhohen Benzinsteuer lähmend auf den Kraftverkehr auswirken müßte.