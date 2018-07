Seit Jahren wird über eine "berufsständische Ordnung" und neuerdings wieder über einen Bundeswirtschaftsrat diskutiert. Sicherlich ist es interessant, unser heutiges wohlgegliedertes Verbandswesen mit den berufsständischen Organisationen früherer Jahrhunderte zu vergleichen. Derselbe Schmelztiegel der Freiheit, der die alten Zünfte sprengte, brachte eine neue imposante Gliederung hervor, wenn auch keine streng berufsständische, sondern mehr eine unserer kombinierten Leistungswirtschaft entsprechende. Erhielte nicht diese Wirtschaft, in einem aus Arbeitgebern, Arbeitnehmern und sonstigen Beteiligten am Wirtschaftsgeschehen zusammengesetzten Bundeswirtschaftsrat eine maßgebliche Repräsentation und fruchtbringende Funktion für die staatliche Wirtschafts, Sozial- und Finanzpolitik? Der Reichswirtschaftsrat der Weimarer Republik machte zwar von dem Recht der Gesetzesinitiative keinen Gebrauch, leistete aber bis 1923 in Plenarsitzungen und später noch in vielen Ausschußsitzungen keine gering zu schätzenden Gutachterdienste. Auch ein Bundeswirtschaftsrat würde die gesetzgebenden Organe in dieser Beziehung unterstützen, ihnen vorgeklärte oder sogar annähernd ausgeglichene Gesamtauffassungen vorlegen können. Schließlich würde er auch der Sachlichkeit der Diskussionen dienen und so die Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Vorteilen mancher Schärfen entkleiden. Mehr als eine beratende Stimme kann allerdings ein Ständeoder Wirtschaftsparlament nicht erhalten. Die Entscheidung mußbei der politischen Volksvertretung bleiben, denn in die Lücke, die ein Untergewicht des politischen Parlamentes reißen würde, träte am Ende eine neue Diktatur .

An solchen Entwicklungen sind die Führer der Wirtschaft ebensowenig interessiert, wie sonst jemand, der den Freistaat und den Rechtsstaat liebt. Sie müssen daher verlangen, daß das politische Parlament sich weder durch Drohung noch durch Bestechung aus seiner souveränen Stellung herausdrängen, noch durch eine schlechte Führerauslese in den Schatten stellen läßt. Der Staat steht und fällt, wie die Wirtschaft, mit der harten Auslese der Tüchtigsten. Ihr Ringen um Einfluß, ihr stetes Wechsel- und Widerspiel und ihre Erfolge verbürgen die Freiheit und die Stärke unseres Staatswesens in der freien Welt. An der Dynamik des Zeitalters nimmt die Politik genau so wie die Wirtschaft teil. Wie hier, so hat auch dort diese Dynamik ihre Regeln, und zu diesen gehört auch die Kunst der legitimen Vertretung von Interessen.