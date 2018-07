Der heutige Staat kann sich nicht darauf beschränken, nur das Gerichts, Polizei, Militär- und Schulwesen zu regeln. Schon die absolutistischen Landesfürsten begannen, sich in das Wirtschaftsleben einzumischen, weil sie für ihre stehenden Heere und für ihre Berufsbeamten in steigendem Maße Steuereinnahmen brauchten. Die Gewerbefreiheit machte zwar der ersten, merkantilistischen Form von Zwangswirtschaft und Dirigismus ein Ende, aber die wachsende Bevölkerung brachte dem Staat enorme sozialpolitische Aufgaben. Zu ihrer Bestreitung mußte er sich wiederum an die produktiven Wirtschaftskräfte halten, also den Hebel an dem Gewinnstreben des Bürgers und den Erträgen der Betriebe ansetzen. Es erübrigt sich, viele Worte über den abnormen Steuerdruck von heute zu verlieren. Wenn sich der Haushalt des Deutschen Reiches von den 1870er Jahren bis 1913—1914 vervierfachte und wenn das deutsche Volk in den Reichsgrenzen von 1913—1914 nur 9 3 v. H, die Bevölkerung der Bundesrepublik heute aber 35 5 v "H des Nettosozialproduktes, das sind 42 5 v. H des Volkseinkommens, an Steuern und obligatorischen Sozialabgaben abführen muß, so ist das bezeichnend. Die Wirtschaft verlangt mit Recht, daß die abnormen Steuerkurven wieder abgebaut werden und die Abschöpfung auf eine erträgliche Höhe zurückgeht. Das Wagnersche "Gesetz des steigenden Staatsbedarfs" ist kein Freibrief, daß der Staat wirtsdiaf tliche Betätigungen an sich reißt, die der Bürger genau so gut oder zumeist viel besser zustande bringt. Es ist auch nirgends bewiesen und mitnichten erwünscht, daß der Staatsbedarf ins Unendliche steigt und so die Bürger am Ende zu bloßen Nummern in einem totalitären System herabsinken. Somit besteht aller Grund, die Tätigkeit der öffentlichen Hand, von den klassischen Regiebetrieben der Post, Bahn und u a. Wasserversorgung abgesehen, auf verteilende Funktionen zu beschränken, die erwerbende Wirtschaftstätigkeit aber dem Bürger zu überlassen. Hier geht es um den Unternehmungsgeist und die Verantwortungsfreudigkeit einer möglichst großen Zahl von Bürgern, die auch im Interesse einer auf staatsbürgerliche Aktivität aufgebauten Demokratie liegen.

In diesem kardinalen Anliegen weiß sich die Wirtschaft im Bunde mit allen Kräften, denen ein Menschentum am Herzen liegt, das nicht in Handlangerdiensten an einer seelenlosen totalitären Produktions, Verteilungs- und Freizeitgestaltungsmaschine aufgeht. Zweifellos gehen weit größere und fruchtbarere Impulse von der freischaffenden Wirtschaft und überhaupt von den täglich um ihre Existenz ringenden Menschen aus, als von einer noch so sehr versierten und korrekten staatlichen Bürokratie. Darum muß" sich diese auch mit den Männern der Praxis beraten, bevor sie einen Gesetzentwurf weitergibt. Hier stehen die Wirtschaftsverbände als Mittler zwischen der praktischen Wirtschaft und dem Staat zur Verfügung. Auch in den Parlamentsausschüssen hat sich beratende Mitarbeit von Praktikern eingebürgert, seien es Vertreter der Unternehmer oder der Arbeiter oder der freien Berufe, seien es Abgeordnete oder hinzugezogene Sachbearbeiter. Werden ob solcher Mitarbeit der Praktiker die Parlamente zu "Tnteressentenklüngeln" ? Der XL Deutsche Soziologentag, der im September 1953 in Weinheim das Thema "Parteien- und Interessenverbände" erörterte, kam nicht zu dem Schluß, daß die sogenannten pressure groups die Unabhängigkeit der Parlamente beein