Ein Meer von parkenden Autos überflutete das Gelände vor den Ausstellungshallen der Industriemesse in Hannover. Und in den Hallen an wehender Fahnenwald, hoch in den Lüften schvebende Ballone, riesige Wasserfontänen, Lautsprechermitteilungen in allen Sprachen der Welt. Hektische Schnelligkeit umbrauste die Besucher.

Aber hinter diesem Rummel verbarg sich sachliche Arbeit, auch während der Messetage. Fünfundvierzig Juroren, technische und gestalterische Sachverständige der einzelnen Fachgebiete, gingen durch die Hallen und kennzeichneten im Auftrag des „Rats für Formgebung“, den Wirtschaftsminister Erhard vor zwei Jahren begründet hat, 409 Ausstellungsgegenstände durch ein kleines schwarzes Pappschild mit der Aufschrift „Formschön“. Vom überstarken Motor bis zum Modeschmuck, von der Schiffsschraube bis zum hauchzarten Cocktailglas reichten die prämiierten Formen. Ein Katalog wird die Abbildungen zusammenstellen.

Ziel des „Rates für Formgebung“ ist, für formschöne und materialgerechte Gestaltung industrieller Erzeugnisse zu werben, sie zu fördern und sowohl die Vertreter wie die Verkäufer von der besseren Verkaufstätigkeit formschöner Gegenstände zu überzeugen. Im vorigen Jahr hatte man die prämiierten Stücke auf einer Sonderausstellung gezeigt. Diesmal erlaubte der Raum das nicht. Für den Besucher zugleich ein Vorteil – denn er hatte nun die Vergleichsmöglichkeiten – und ein Nachteil – denn er mußte von Halle zu Halle wandern und mühsam forschen. Die Devise ist dem Titel des berühmt gewordenen amerikanischen Buches „Häßlichkeit verkauft sich nicht“ nachgebildet und lautet: „Kitsch verkauft sich schlecht.“ Der schlechte Geschmack soll verbessert werden durch Zweckmäßigkeit und Formechtheit. Bei der handwerklichen Formgebung kann man auf frühere Beispiele zurückblicken und auf Erfahrungen aufbauen; auf dem Gebiete des Maschinenbaues steht man noch vor neuen Aufgaben.

Aber wie vieles ist schon erreicht! Maschinen und Motoren, früher ein sich offen darbietendes Gestränge von unzählbaren Rädern, Schrauben, Ketten und Gewinden, sind heute in ebenmäßig geschwungene Verkleidungen gehüllt, deren Antriebsquellen staubgeschützt und unsichtbar in das Gehäuse eingebaut werden. Ob es der hochragende Kran oder die mittels Ultraschall angetriebene Bohrmaschine, ein den Erfordernissen neuester medizinischer Erkenntnisse angepaßter Röntgenstuhl oder eine Rechenmaschine, ein winziger Photoapparat mit allen Vorzügen der letzten Erfindungen optischer Industrie oder ein chemisches Gerät, ein nach den jüngsten Erfahrungen ausgeprobtes maschinelles Sägewerk oder ein handliches Feuerzeug ist – überall zeichnen sich schon die Formen durch Schlichtheit, werkgerechte Verarbeitung und nahezu „abstrakte“ Linienführung aus.

Diese Maschinen und Geräte sind praktisch, leicht zu bedienen und dauerhaft. Ihre ansprechenden Formen wecken größere Nachfrage, und diese wieder erhöht die Produktion. Darum soll aber die Parole „Formschönheit“ nicht nur Qualität, Fertigung und Preis aufeinander abstimmen, sondern vor allem auch eine „modische Produktionskosmetik“ verhüten helfen. Denn Formgebung ist nichts rein Ästhetisches. Sie muß die Wahrheit der Maschine zum Ausdruck bringen.

Den überwiegenden Anteil an den prämiierten Gegenständen hatte in Hannover die Porzellan-, Glas- und Keramikindustrie. Man hat mit den kleinbürgerlichen Vorstellungen von der „guten Stube“ energisch aufgeräumt. Die Wandlung des Wohnstils setzt sich durch.

Der „Rat der Formgebung“ nimmt nicht das Künstlerische als Selbstzweck. Er dient mit seinem Drängen auf zweckmäßige, kultivierte Gestaltung der Wirtschaft und dem Volksganzen. Und er hat, wie die Messe in Hannover zeigte, einen wichtigen Erfolg zu verzeichnen: die deutsche Industrie ist auf dem besten Wege, den Vorsprung des Auslandes aufzuholen. E.V.