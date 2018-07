Wenn früher einzelne Autoren fachlich spezialisierter Geschichtswerke (also etwa Verfasser von Literatur-, Musik- oder Kunstgeschichten) die Bewunderung des Lesers auf sich zogen durch die Fülle geistiger „Querverbindungen“, mit der sie ihre Darstellung zu würzen wußten, so ist es heute nicht mehr möglich, auf diese Weise ein besonderes „enzyklopädisches Wissen“ leuchten zulassen. Denn in den letzten Jahrzehnten hat sich ein neuer Typ von Nachschlagebüchern durchgesetzt, der in sauberen Tabellen jedermann die Daten gleichzeitigen politischen, geistigen, zivilisatorischen und technischen Geschehens durch die Jahrtausende der gesamten Menschheitsgeschichte hindurch zum bequemen täglichen Gebrauch darbietet. Ein Unternehmen dieser Art – die „Synchronoptische Weltgeschichte“ des Ehepaares Peters – machte vor einiger Zeit von sich reden, da es eine so überaus suggestive Methode kulturgeschichtlicher Belehrung dazu benutzte, in den Gehirnen ihrer Abnehmer ein Weltbild von grotesker partei-ideologischer Einseitigkeit zu erzeugen. Ein ausgezeichnetes Gegenbeispiel gegen derartigen Mißbrauch des öffentlichen Vertrauens in die wissenschaftliche Objektivität einer nüchternen Übersichtstabelle ist Werner Steins jetzt in zweiter, wesentlich erweiterter Auflage in der Verlagsbuchhandlung F. A. Herbig, Berlin-Grunewald, erschienener Kulturfahrplan (70 000 Stichworte auf 1400 Seiten, Leinen, 14,80 DM), Das Buch verspricht Auskunft über „die wichtigsten Ereignisse von Anbeginn bis heute auf allen Lebensgebieten“, und es hält dieses Versprechen nicht zuletzt durch die absolute Sachlichkeit seiner Formulierung bei einer Vollständigkeit des Materials, die jedenfalls der Nicht-Spezialist der einzelnen Gebiete als lückenlos akzeptieren darf. Der umfaßte Zeitraum reicht von den ältesten einigermaßen ergründeten Stadien der Erdgeschichte bis in die unmittelbare Gegenwart, und das letzte Halbjahrhundert (1900–1953) findet sich mit solcher minutiöser Genauigkeit registriert, daß spätere Auflagen manches daraus werden zweifellos wieder entbehren können. Aber gerade dies: der Verzicht auf vorgreifendes Urteil über wichtig oder unwichtig innerhalb einer noch nicht abgeschlossenen Epoche, ist ein schönes Zeichen idealer Unparteilichkeit. Hervorragend auch die Übersichtlichkeit des Ganzen mit Hilfe sinnfälliger Kennzeichnung der Rubriken. Unbefriedigend ist lediglich der spielerische Titel, der als Konzession an schlechten Modegeschmack wirkt. Immerhin: man wird den inhaltsschweren Wälzer nicht bloß zum „schnell mal nachsehen“ benutzen, sondern auch zu gelegentlichen interessanten Exkursionen ins Blaue des bunten Weltgetriebes. Insofern mag man sich den „Fahrplan“ gefallen lassen. A-th