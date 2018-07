In der SED-Zeitung „Der Kämpfer“ wird unter dem Titel „Mangelhafte Wachsamkeit führte zu Fehler“ eine zerknirschte Reuekundgebung veröffentlicht, weil dort folgender Satz erschienen war: „Bereit, der Politik des Krieges und der skrupellosen Hetzpropaganda der Deutschen Demokratischen Republik schnellstens ein Ende zu bereiten... Nach Auffassung der Redaktion hätten die seither disziplinarisch bestraften Mitarbeiter des Blattes nach dem Wort „Hetzpropaganda“ das Wort „gegenüber“ einfügen sollen, was aber infolge mangelnder Wachsamkeit unterblieben sei. Es kann aber auch sein, daß die Mitarbeiter oder die Setzer den Satz gerade so richtig gefunden haben, wie er im „Kämpfer“ erschienen ist.