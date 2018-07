Von Erika Müller

Madame de...“ ist namenlos, aber der Titel dieses französischen Films, dessen Regisseur Max Ophüls ist, deutet wie sonst äußerst selten einer an, was uns im Kino (Esplanade-Theater, Hamburg) erwartet. Madame de... verspricht Glanz, Anmut, Galanterie, Abenteuer, Diskretion Wieder fin de siècle wie im Ophüls-Film „Dei Reigen“, wie in „Plaisir“. Die Geschichte von den kostbaren Ohrringen, die durch prickelnde Zufälle viermal vom gleichen Juwelier dem gleichen Besitzer verkauft werden – in Maupassantschen Art, aber in leichtgewichtiger Anfertigung nach der Novelle von Louise de Vilmorin–,ist ein Nichts, verglichen etwa mit Maupassants hintergründiger Geschichte „Der Schmuck“. Nur das Vordergründige des Pariser Lebens der Gesellschaft um 1900 gleitet vorüber, in der Madame de..., ihr Gemahl, der General, und ihr Verehrer, der italienische Diplomat, agieren. Niemand sonst als der Film jedoch kann uns, wenn die Rekonstruktion wie hier echt und mit Instinkt nachempfunden ist, die Atmosphäre jener Tage so deutlich nahebringen.

Goldstrotzende Uniformen und Cul de Paris, Schleppen und Schleier, Bälle und Duelle, Koketterie und Ohnmächten, Leidenschaft und Lüge, endlose Fluchten eleganter Salons, prachtstrotzende Festsäle. Die behutsam, aber ruhelos gleitende Kamera fügt abtastend peinlich sorgfältig Detail zu Detail. Jedes Bild spricht. Ein Meisterstück delikater Regie, kunstvoller Photographie (Christian Matras), guter Musik (letzte Kompositionen von Oskar Strauß). Bewundernswert der Rhythmus von Bild und Ton. Betörend und makellos im Spiel die drei Hauptfiguren: Danielle Darrieux, wie Ophüls sie sich wünschte „zwischen Leichtsinn und Glaube, Frivolität und Ernsthaftigkeit, Lebensfreude und Tod“ als Madame de..., Charles Boyer in vollendeter Haltung als General und Weltmann, der ironisch Napoleons Ausspruch „In der Liebe gibt es nur einen Sieg: die Flucht“ als Irrtum erklärt und nach seiner Sitte seinen Gegner im Morgengrauen mit präzisem Pistolenschuß erledigt. Vittorio de Sica ist in ebenso vollendeter, leicht amüsierter Haltung, aber unwiderstehlich, weil gänzlich uneitel, in seinem Charme und seiner Frauenverehrung der Diplomat.

Erst die Texte der Synchronisation reißen aus der Illusion. Die Sprache der Agierenden ist nicht wie die unserer Großeltern mit Französisch durchsetzt und zart gehaucht oder geschnarrt. Das heute populäre Geschwätz der niederen Dienstgrade im Kasernenhof unter dem Dienstzimmer des Generals über Bohnensuppe und Ohne-mich-Standpunkt und Dialoge der Ehepartner aus der Psychologie von heute: „Du hast Gewissensbisse und versuchst dir Erinnerungen zu schaffen“ stellt unvermittelt den Kontakt zur Gegenwart her, läßt die Handlung dünn, die parfümierte Wirklichkeit jener parfümierten Damen und Herren so fern und unwirklich erscheinen. Wie weit sind wir heute von jenen Ehrbegriffen, Konventionen und Schnörkeln entfernt, wie weit von jenen Möglichkeiten, daß ein gekränkter Mann sich seine Frau durch Demütigung wieder Untertan zu machen versucht. Wie meilenweit aber auch entfernt von jener Leidenschaftlichkeit, jener Feinheit in den Nuancen, jener untadeligen maßvollen Haltung, in der diese Menschen noch in den bösesten Augenblicken miteinander umgingen. Welch eine Kunst der Andeutung, des Halbgesagten. Ein Bravo, wie Ophüls diese Epoche optisch trifft.

*

Etwa zur gleichen Zeit, als der französische Film „Madame de...“ in Hamburg anlief, war in den mit Blumen üppig geschmückten Festsälen eines eleganten Hotels der Stadt auf Einladung der Strumpffirma Opal der französische Modekönig Jacques Fath zum erstenmal persönlich eingezogen. Und über die Laufstege schlängelten und wirbelten die grazilen Mannequins und spielten Madame de... von 1954 in ebenso kostbaren Seiden und Spitzen, Schleppen und Schleiern und sogar wieder mit Cul de Paris. Aber die Roben waren nur prächtige Schaustücke ohne Besitzerinnen, und die pompösen Preziosen um die Hälschen und an den Ohren der Mannequins waren alle unecht und wertlos und kaum Anlaß für verwirrende Zwischenfälle. Die Musikkapelle, sehr eifrig bemüht nach Art gestriger Kaffeehausmusik, wollte so gar nicht zu dem anspruchsvollen neuen Modestil passen und war, statt die sinnliche Atmosphäre erregend an: zufeuern, noch ermüdender als die Schau, die für eine zweistündige Dauer zu wenig Varianten zeigte.

Die auf dem Steg achtmal verkörperte Madame de..., die zwar in ihrem Auftreten sicher, in ihrem aufreizenden Gang und ihrem herausfordernden Air aber nicht immer ganz-damenhaft war, überreichte zum Schluß die empfangenen acht Blumenbuketts ihrem Meister, der, weltmännisch routiniert, aber unbekümmert jungenhaft und angenehm sorglos, von einem begeisterten Manager mit ausgestrecktem Zeigefinger angehalten, über einen Polsterstuhl auf den roten Paradeläufer sprang und, Kußhändchen werfend, darüberrannte, von dem enthusiasmierten Beifall der Damen und Herren des „Gala-Abends“ umbrandet.

Ja, die untadelige Haltung... Besonders die Frauen sind nach den revolutionierenden Jahren der Sachlichkeit und der Verbannung aller Schnörkel, nach jenen umstürzenden zwanziger Jahren der Gleichberechtigung der Geschlechter bis zur äußeren Angleichung heute zu bewegten schwellenden Linien zurückgekehrt und in neue schmückende Hüllen geschlüpft, die jedoch trotz bester Schneiderkunst noch nicht ganz passen. Nun rauschen wieder die Röcke, wogen die Stolas. Nur die Haltung ist noch nicht sicher. Der Ton nicht echt. Die rauhe, aber herzliche Wahrheit, die die Lüge vertreiben sollte, ist oft nichts als Indiskretion, als ein Verletzen des Tabus. Die Unschuld und Schwäche der Frauen, die diese zarten Hüllen betonen wollen, ist verloren, nichts fordert die Ritterlichkeit der Männer heraus. Der Geschmack und die Anmut des Umgangs der Menschen miteinander fehlen, der Geschmack für Nuancen. Es fehlt der zärtliche Sinn, der das Materielle immer nur in Begleitung des Geistigen duldet.