Von Hubert Schwartz

Im Ringen der Deutschen Bundesbahn mit den Verkehrsträgern der Straße hat bisher der gewerblich betriebene Straßenpersonenverkehr nicht gerade die Brennpunkte der Auseinandersetzung halten müssen. Deshalb wird jedoch kaum jemand Spannungen übersehen, die tatsächlich auch dieses Gebiet belasten. Es bedarf der Herstellung einer Ausgewogenheit der Interessen, deren Überbetonung in den letztvergangenen Jahren nicht gerade befruchtend gewirkt hat.

Im Straßenpersonenverkehr stehen Bundespost, Bundesbahn, kommunale Unternehmen und gemischtwirtschaftliche Betriebe wie das private Unternehmertum miteinander in Wettbewerb. Schon allein die so besonders geartete soziale Funktion der Personenbeförderung gebietet, daß dieser Wettbewerb sich nicht unter dem Schlagwort eines ungehemmten marktwirtschaftlichen „Spielbetriebs“ entfalten darf. Der in diesem Verkehrsbereich eingesetzten Beförderungsmittel muß sich jedermann unbeeinträchtigt bedienen können in einer Weise, die dem Allgemeininteresse am Verkehr entspricht. Gewerbefreiheit darf es im Personenverkehr nicht geben. Vor allen Dingen das weitgesteckte Feld des Kraftomnibuslinienverkehrs, der unter allen Umständen einen planvollen und gesicherten Ablauf erfordert, verträgt nicht jene Hemmungslosigkeiten, die der bedenkenlose Geschäftsneid allzu leicht aufkommen läßt. Dieser Verkehr bedarf des sorgfältig überlegten Zuschnitts auf weitverzweigte Fahrwünsche einer Bevölkerung, die durch den unglücklichen Ausgang des Krieges einschneidendsten Verlagerungen ausgesetzt gewesen ist, des Zuschnitts aber auch auf den Bedarf einer produzierenden, im Aufbau begriffenen Wirtschaft, die sich schon angesichts ihrer Kompliziertheit in früher nie gekannter Abhängigkeit von einem gebändigten Verkehrsfluß befindet. Es darf nie dahin kommen, daß diese Wirtschaft in Verkennung ihrer eigensten Produktionsaufgabe gar selbst zum Träger des Personenverkehrs wird und bestimmend in ein ihr wesensfremdes Geschehen eingreift, wie es der Personenverkehr nun einmal ist. Dieser Verkehr gehorcht anderen Gesetzen. Das Dilemma des Güterverkehrs sollte eine Lehre sein ...

Die Personenbeförderung verlangt also unter allen Umständen nach ausgewogener Ordnung, gleich, ob ihre Aufgabe von der öffentlichen Hand oder vom privaten Unternehmertum zu erfüllen ist. Auch die staatlichen Verkehrsinstitute haben sich dieser Ordnung zu beugen. Ein ad libitum darf es im Personenverkehr nicht geben. Konzessionierung unter gleichartigen Voraussetzungen für alle Verkehrsträger, Betriebs- und Beförderungspflicht, klare Verkehrsteilung und ein vertretbares gemeinwirtschaftliches Preiselement sind vor allem die Mittel, denen sich der Staat bedienen sollte, um den Personenverkehr in Ordnung zu halten. Er ist ein Objekt, das den Staat wirklich noch zu einer gerechtfertigten Lenkungsaufgabe auffordert. Der reichlich mißbrauchte Begriff „Dirigismus“ wird im Personenverkehr mit Recht anerkannt. Privilegien des selbst in der Personenbeförderung tätig werdenden Staates haben allerdings mit diesem gerechtfertigten Verkehrsdirigismus nicht das mindeste zu schaffen. Im Begriff der Verkehrslenkung, wie er hier verstanden wird, kann niemals die Ambition des Staates verankert sein, den Verkehr selbst auszuüben und gleichzeitig den zur Verkehrsausübung befähigten Staatsbürger von der Straße auszuschließen.

Die öffentliche Hand dürfte vor allem im Gelegenheitsverkehr, dessen Gestalt den unterschiedlichsten Bedürfnissen der modernen (man möchte sagen „reisebesessenen“) Bevölkerung entsprechen muß, noch am wenigsten geeignet zu jener Anpassung sein, die das Reisen zum Vergnügen und zur Erholung macht, wenn eben der rechte Planer am Werk ist. Man sollte von der Neugestaltung des Straßenpersonenverkehrs daher wohl mit Recht erhoffen, daß deren Konzept nicht allein mit der Devise entworfen wird „Rettet die Bundesbahn“. Dem staatlichen Schienenbetrieb das Seine, das Ihrige aber auch den übrigen Verkehrsträgern der Straße, und nicht zuletzt der privaten Hand.