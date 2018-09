M. B., Porto Alegre, im Mai

Nachdem Verrechnungsdollars für die Importe deutscher Waren monatelang ausschließlich in Rio de Janeiro gehandelt werden konnten, trat im März endlich eine Lockerung der Bestimmungen hinsichtlich der zentralen Kontrolle in Rio ein: die deutschen Devisen können von nun an an bestimmten Terminen in São Paulo und auch in Porto Alegre versteigert werden. Die Einhaltung der vorgesehenen Warenquoten wird zwar nach wie vor von Rio aus kontrolliert, doch bedeutet die neue Einrichtung bereits eine wesentliche Erleichterung für die beiden großen Zentren des Deutschlandgeschäftes: São Paulo und vor allem Rio Grande do Sul.

Obwohl sich, trotz vorzeitiger Freigabe der Kontingente für das 2. Jahresdrittel des deutsch-brasilianischen Handelsvertrages, von den 79 Warenpositionen der Liste B immer mehr neue Quoten erschöpften – Mitte April bereits 48 Warengruppen –, ist die Nachfrage nach deutschen Dollars“ nach wie vor groß, und die angebotenen Devisen werden stets, manchmal sogar bei höherem Agio als die US-Dollars, ersteigert. Dennoch mußte die vorzeitige Erschöpfung so vieler Warenquoten – ohne Aussicht auf eine zusätzliche Devisenfreigabe – zu gewissen Engpässen im deutsch-brasilianischen Handel führen...

Eine Änderung dieser Situation brachte erst der Besuch von Prof. Erhard in Rio, der anläßlich seiner Rede vor der Deutsch-Brasilianischen Handelskammer die Freigabe der vom 1. Juni bis 30. September laufenden 3. Viermonatsquote des Handelsvertrages zusagte.

Als weiterer Schritt auf dem Wege zur Liberalisierung und Vereinfachung des deutsch-brasilianischen Handels kommt nun noch die am 27. April vom ßanco do Brasil veröffentlichte Verfügung hinzu, wonach jede Kontingentierung der zu importierenden deutschen Waren aufgehoben ist und die deutschen Verrechnungsdollars frei und unter den gleichen Bedingungen wie der US-$ – natürlich im Rahmen der Warenlisten des Handelsvertrages und der fünf von Brasilien gebildeten Kategorien – ersteigert werden können. Dies ist an den Börsen Rio, São Paulo, Recife, Bahia, Belo Horizonte und Porto Alegre zur gleichen Zeit möglich.