Von Anton Heimes

Selbst der schärfste Vertreter von Eisenbahninteressen wird die entscheidende Rolle, die der Lastkraftwagen in der heutigen Verkehrs Wirtschaft bereits übernommen hat, kaum bestreiten können. Dafür treten die Vorteile dieses neuen Verkehrsmittels zu klar zutage. Die gleiche selbstverständliche Anerkennung wird aber dem gewerblichen Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen in der Öffentlichkeit vielfach versagt. Man tritt hier immer wieder mit der Behauptung auf, daß der Lkw. eine Existenzberechtigung nur bis zu einer bestimmten Entfernung hat und daß die solche Entfernungen überschreitenden Transporte eigentlich der Eisenbahn gehören. Für die Untermauerung solcher Behauptungen werden auch wissenschaftliche Untersuchungen herangezogen.

Die Vorteile des Lastkraftwagens liegen in der durch seine technischen Eigenarten bedingten Möglichkeit des Eingehens auf individuellste Verkehrswünsche. Er holt das Gut zu der dem Auftraggeber passenden Zeit an jeder beliebigen Stelle ab und befördert es ohne Vor- und Nachlauf und die Notwendigkeit einer Umladung unmittelbar zum Empfänger. Diese wirtschaftlichen Vorzüge sind nicht auf die Betätigung des Kraftwagens in der Nahzone beschrankt, sie sind ihm auch in vollem Umfange bei der Durchführung von Transporten auf große Entfernungen eigen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß die Wirtschaft sich in steigendem Umfange des Fernlastzuges für die Durchführung ihrer Transporte bedient. Ebenso natürlich ist es, daß der Güterfernverkehr mit Lastkraftwagen nach dem Zusammenbruch einen besonderen Auftrieb erhielt. Die Wirtschaft ist heute wegen des allgemein bestehenden Kapitalmangels mehr denn je auf einen schnellen und kapitalsparenden Güterumlauf angewiesen.

Es darf aber nicht übersehen und muß im gegenwärtigen Zeitpunkt besonders herausgestellt werden, daß der Fernlastzug zugleich erhebliche volkswirtschaftliche Leistungen vollbringt. Wenn zugunsten der Eisenbahn immer wieder ihre Bedeutung für die Standortbildung und eine zweckvolle Raumordnung ins Feld geführt wird, so kann der Lkw. und insbesondere der Fernlastwagen ein gleiches für sich beanspruchen. In der Vergangenheit war es selbstverständlich, daß Industriebetriebe ihren Standort an einer Eisenbahnlinie suchten. Heute können sich derartige Unternehmungen unabhängig von einer Eisenbahnverbindung im Lande entwickeln. Der Lkw. sichert ihnen (und zwar ohne Rücksicht auf die Lage ihrer Absatz- und Bezugsgebiete für Rohstoffe) eine Verkehrsbedienung, die derjenigen von Gleisanschlußbesitzern nicht nur gleichwertig, sondern in vieler Hinsicht überlegen ist. Dies gilt insbesondere für kleine und mittlere Betriebe, die gar nicht in der Lage wären, einen eigenen Gleisanschluß zu unterhalten. Hierin liegt eine wesentliche Stärkung der mittelständischen Betriebe.

Der Fernlastwagen repräsentiert aber auch selbst ein mittelständisches Gewerbe. Rund 80 v.H. aller Betriebe des gewerblichen Güterfernverkehrs verfügen über ein bis zwei Fahrzeuge. Auch der Rest der Betriebe ist durchweg dem Mittelstand zuzuordnen. Die wirtschaftliche Gesamtbedeutung des Güterfernverkehrs mit Kraftfahrzeugen läßt sich am besten durch folgende Zahlen aus 1953 kennzeichnen:

Beförderte Gütermenge .... 25 Mill. t

Geleistete tkm ........ 7 Mrd.