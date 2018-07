In Ihrer Ausgabe Nr. 14 vom 8. d. M. geben Sie in dem Aufsatz von W. G. „Was ist schon ein Gesetz!“ eine gelegentlich des tragischen Vorfalls in Quakenbrück abgegebene Erklärung des Bundesfinanzministeriums mit den Worten wieder, daß „die Finanzbehörden sich in Zukunft nicht mehr an die Wahrung des Steuergeheimnisses gebunden fühlen werden, wenn ein zwingendes öffentliches Interesse an der Aufklärung eines Falles von steuerlichen Unregelmäßigkeiten vorliegt“.

Diese aus dem Zusammenhang gerissene Wiedergabe ist... geeignet, den Eindruck zu erwecken, als gedenke die Finanzverwaltung, in bestimmten Fällen die Gesetzesbestimmungen über das Steuergeheimnis künftig nicht mehr zu beachten.

Dies ist unrichtig und wurde selbstverständlich auch in der Pressekonferenz nicht erklärt. Erklärt wurde lediglich die Absicht, daß in der Öffentlichkeit verbreitete unrichtige Darstellungen über Steuervergehen künftig richtiggestellt werden sollen, wenn die Abwehr unberechtigter Angriffe, die in der Öffentlichkeit gegen die Finanzverwaltung erhoben werden, es erfordere; soweit es im öffentlichen Interesse zwingend notwendig sei, werde die Richtigstellung sich auch auf die steuerlichen Verhältnisse der in der unrichtigen Darstellung berührten Personen beziehen.

Diese Absicht hält sich streng im Rahmen-, der gesetzlichen Vorschrift über das Steuergeheimnis (§ 22 der Reichsabgabenordnung). Diese Vorschrift verbietet eine unbefugte Offenbarung steuerlicher Verhältnisse. Schon durch einen von dem damaligen Staatssekretär Prof. Dr. Popitz unterzeichneten Erlaß des Reichsministers der Finanzen vom 9. November 1923 ist § 22 dahin ausgelegt worden, daß eine Offenbarung steuerlicher Verhältnisse „befugt“ ist, wenn sie durch ein zwingendes öffentliches Interesse gefordert wird. Diese Auslegung wird seitdem von der Finanzverwaltung sehr streng, mit besonderer Gewissenhaftigkeit vor allem seit 1945 gehandhabt. Die Erklärung, daß im Falle eines zwingenden öffentlichen Interesses die Aufklärung der Öffentlichkeit über Steuervergehen „befugt“ ist, gibt somit lediglich den ohnehin bestehenden Rechtszustand wieder.

Die Finanzverwaltung ist sich des hohen Wertes der Vorschriften über das Steuergeheimnis voll bewußt Und gedenkt auch künftig nicht, von sich aus die steuerlichen Verhältnisse eines Steuerpflichtigen an das Licht der Öffentlichkeit zu zerren. Wenn dies indessen, wie in letzter Zeit mehrfach, in entstellter Weise von anderer Seite geschehen ist, zum Teil mit der Folge einer weitreichenden Erregung in der Öffentlichkeit, so ist das Bundesfinanzministerium der Überzeugung, daß die Klarstellung der wirklichen Tatsachen in einem solchen Falle – selbstverständlich nur in dem für den Zweck erforderlichen und dem Gesetz entsprechenden Umfang – von der verantwortungsbewußten deutschen Öffentlichkeit geradezu gefordert wird. Die Entscheidung über das Vorliegen eines „zwingenden öffentlichen Interesses“ an der Aufklärung wird von der zuständigen Stelle im Einzelfall unter voller Würdigung aller Umstände und im Bewußtsein der gerichtlichen Überprüfbarkeit getroffen werden.

Prof. Dr. Oeftering, Ministerialdirektor, Bonn