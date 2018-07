Als die Briefmarken zu Ehren von Ehrlich und Behring herauskamen, wollte ich bei den Anwohnern der nach diesen beiden genannten Straßen eine Umfrage versuchen. Aber es wohnten da nur zwei Ärzte, und man hat das Viertel wohl mit solchen Straßennamen ausgestattet, weil ein großes Krankenhaus in der Nähe ist. Dagegen wohnen in der Semmelweisstraße auch Leute mit anderen Berufen. Ich fragte vor allem einige Frauen aus dieser Straße, ob sie wüßten, wer Semmelweis war. Von sieben wußte es eine, weil ihr Kind in der Schule, in der Heimatkunde, die Straßennamen erklärt bekommen hatte. Zwei hatten eine sehr ungefähre Ahnung. Bei der Richard-Wagner-Straße und bei der Prinz-Eugen-Straße wäre das Ergebnis wohl wesentlich ergiebiger geworden.

Bleiben wir beim Beispiel Semmelweis. Ein Leben, bis zum Rande mit Opfer und Qual erfüllt, vom Widerstand der Zeit zum Wahnsinn und bittersten Tod getrieben – und heute: wieviel Mütter wissen darum, daß sie diesem Opfer eines genialen Einzelgängers vielleicht ihr Leben verdanken?

Ist das Gedächtnis der Menschen undankbar und wahllos? Ist Ruhm nur Zufall, bestechliches Ergebnis ganz anderer Voraussetzungen als der Leistung? Wie kommt es, daß beispielsweise der Gelehrte Faustus vergessen ist, aber die Gestalt des Faust, die Gestalt des Dichters, unsterblich? Daß sich der Ruhm von Semmelweis, der das Kindbettfieber aus der Welt verbannt hat, mit einer Straßenbenennung begnügt, Jeanne d’Arc dagegen oder der Alte Fritz oder Bismarck oder Schubert ihre Denkmäler haben, und was noch wichtiger ist: daß sie tatsächlich im Gedächtnis der Menschen und Zeiten leben?

Das Lebenswerk von Semmelweis wurde der wahren Wirksamkeit nur gerettet durch das spätere Lebenswerk von Pasteur, sowie das Lebenswerk Pasteurs seither durch Werk und Leistung vieler Forscher erst in immer präziseren Formen verwirklicht werden konnte. Jedes wissenschaftliche Einzelresultat, und sei es unter den größten individuellen Opfern gewonnen, ist nur im Hinblick auf die weiter fortschreitende Gesamtwissenschaft von Bedeutung. Die wissenschaftliche Form der Erkenntnis, die Summierung, kontinuierliche Durchsetzung und Ergänzung der einzelnen Erfahrungen und Einsichten steht im Zeichen des Fortschritts und damit im Zeichen einer weitgehenden Vergeßlichkeit: denn jedes Neue ist immer nur Folgerung oder Produkt eines langsamen Sammelns und Verarbeitens. Wenige Zeit später wird es von der eigenen Vervollkommnung durch andere Erfahrungen überholt.

Die irrationale Erkenntnis aber, vor allem die künstlerische und philosophische, erhebt den Totalitätsanspruch des einzelnen Werkes: sie steht im Zeichen der Gestaltung. Kunstwerke folgen einander, ohne daß eines die Ergänzung des andern sei. Jedes einzelne ist vielmehr unter größtmöglicher Annäherung an Idee oder Vision entstanden, einem hinter allen Vergänglichkeiten ruhenden Weltgefühl verbunden, das zu allen Zeiten und für alle Menschen derselben geahnten Wirklichkeit entspricht und nur in immer neuen Formen Gestalt sucht. So gibt es nur im Hinblick auf die wachsende Enthüllung des Logos so etwas wie ein Fortschreiten von einem Kunstwerk zum andern, kein kontinuierliches, sondern ein vom Wechsel des Rückschritts und der schöpferischen Pausen unterbrochenes Fortschreiten. Und es gibt ein ähnliches Sichvollziehen der Geschichte von einer geschichtlichen Tat zur andern. Denn auch das geschichtliche Tun, und damit zugleich der Ruhm der Helden, Staatsmänner und Feldherrn steht unter einem Gesetz der Gestaltung, also in einem gewissen Jenseits vom Fortschritt, der nur für wissenschaftliche und rationale Erkenntnis verbindlich ist und darum seinen Trägern nur in seltensten Fällen einen Weltruhm schafft, dem der Künstler, der Philosophen und dergeschichtlichen Gestalter gleichwertig.

Dieses Lebensgesetz des Ruhms läßt sich deutlich daraus ablesen, daß aus dem Menschenalter, dem Semmelweis angehörte, Namen wie die von Schubert oder Schopenhauer in der ganzen zivilisierten Welt geläufig geblieben sind, während so außerordentliche Entdeckungen wie die von Semmelweis, aber auch die von Helmholtz oder Robert Mayer langsam der Vergeßlichkeit des Fortschritts anheimfallen. Man könnte allerdings die Frage stellen, ob die Unvollendete Sinfonie wichtiger sei als eine Tat, der seither Millionen von Frauen Leben und Gesundheit wie das Leben und die Gesundheit ihrer Kinder verdanken. Aber die Entscheidung des Menschen für die „Gestalter“ hat doch wohl eine höhere und tiefere Berechtigung für sich. Sie zeigt, daß im menschlichen Bewußtsein immer noch mehr Raum für die Symbole unverlierbarer Werte ist, als man glauben möchte. Für Werte oberhalb des Interesses an der Erhaltung des Lebens oder an seiner immer gesteigerten äußeren Sicherung und Verlängerung.

Indem der Mensch den Werken der Kunst und den denkerischen Versuchen, Welt und Geschichte in eine metaphysische Ordnung zu stellen, größeren Ruhm zuerkennt als den verdienstvollsten Errungenschaften de Nützlichkeit, verrät er ein mindestens instinktives Gefühl für das schwerere Gewicht einer Sinngebung als einer bloßen Erleichterung. Es liegt im Wesen der Sache, daß die Leistung im Dienste des „Fortschritts“ an sich „undankbarer“ scheint, als die im Dienste der „Ewigkeitswerte“.Sie finden beide ihren Lohn auf verschiedenen Ebenen. O. K. Albert