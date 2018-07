Mehr Sicherheit auf den Straßen und weniger Verkehrsunfälle, das ist die Forderung, die mit Recht in der Öffentlichkeit erhoben wird. Die nach dem Kriege wiedererstandenen Verkehrswachten bemühen sich seit einigen Jahren in zäher Arbeit um die Verhütung von Verkehrsunfällen, um die Verkehrserziehung und um die Beratung der Behörden bei allen Maßnahmen, die auf diesem Gebiete zu einem Erfolge führen können.

Die Bedeutung ihrer Tätigkeit ergibt sich ans der Tatsache, daß der Bundes Verkehrs wacht 10 Landesverkehrswachten und 370 Kreisverkehrswachten angeschlossen sind, in denen annähernd 15 000 ehrenamtliche Helfer mitwirken. Bei jeder Gelegenheit haben die Verkehrswachten ihre Forderungen aufgestellt: bessere und breitere Straßen, eine gute Verkehrsgesetzgebung, die vernünftig von einer geschulten Verkehrspolizei angewandt wird, gerechte Urteile der Verkehrsstrafjustiz, technische Sicherheit der Fahrzeuge und nicht zuletzt das verkehrsgerechte Verhalten aller Verkehrsteilnehmer. In Verkehrssicherheitswochen, auf Ausstellungen, bei den großen Kraftfahrzeugrennen, in Hunderten von örtlichen Veranstaltungen und bei der Erziehung unserer Jugend wird unablässig versucht, eine neue und echte Verkehrgesinnung zu erwecken, da nur Besonnenheit, Kameradschaftlichkeit und verkehrsgerechtes Verhalten zu einer Hebung der Verkehrssicherheit führen können

Auf dem Gebiet der Verkehrserziehung waren die Maßnahmen, die die Schulung der Jugendlichen betreffen, besonders erfolgreich. In fast allen Ländern veranstalteten die Behörden, veranlaßt durch Vorschläge der Landesverkehrswachten, Lehrertagungen und Kurse, da ein gediegener Verkehrsunterricht die Beherrschung der Materie durch die Lehrer voraussetzt. Zum gleichen Zwecke wurden überall Radfahrprüfungen der Schuljugend durchgeführt. Im vergangenen Jahr trat hierzu der Schülerlotsendienst, den man sich heute nicht mehr aus dem Bild unserer Städte wegdenken kann und dessen Tätigkeit in ganz erheblichem Maße zu einer Senkung der Verkehrsunfallzahlen beitrug.

Wesentlich schwieriger als die Verkehrserziehung der Jugend ist die Beeinflussung der Erwachsenen. Immer wieder stellt sich heraus, daß die Sünder im Straßenverkehr, die sich besonders angesprochen fühlen sollten, am wenigsten auf die Ermahnungen reagieren. Die in der Vergangenheit angewandten Methoden einer globalen Verkehrserziehung hatten kaum Erfolg. Wir wollen daher den Menschen individuell ansprechen und an die Stelle von allgemein gehaltenen ethischen und moralischen Forderungen ganz bestimmte Einzelaufgaben treten lassen, die in neuartiger Weise an den einzelnen Menschen herangetragen werden. Es ist beabsichtigt, solche Einzelaufgaben mit Hilfe der Verkehrspolizei unter Beteiligung des Publikums im Straßenverkehr durchzuführen und zu erläutern. So sollen z. B. in diesem Jahre das Verhalten an den Fußgängerüberwegen, die richtige Anwendung des Rückspiegels und des Fahrtrichtungsanzeigers, das korrekte Abbiegen, das gefahrlose Überholen, das Verhalten im Kreisverkehr und anderes praktisch geübt werden.