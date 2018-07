Inhalt Seite 1 — Versicherung im Kraftverkehr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Schmid-Lossberg

Ein Versicherungsbedürfnis und eine Versicherungsdeckung entstehen immer dort, wo Schäden zu erwarten sind, deren Entstehung im Einzelfall nicht vorhersehbar und deren Umfang unbekannt ist. Parallel zu der starken Entwicklung des Kraftverkehrs und als Spiegelbild der Fragen des Kraftverkehrs überhaupt stehen die Versicherungen, die auf diesem Gebiet eingedeckt werden. Die Gefahren der Straße drohen dem Kraftverkehr selbst, aber auch Dritten, die in Berührung mit dem Kraftverkehr kommen.

Bekannt ist die Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge, die in gesetzlich festgelegtem Rahmen vorgeschrieben ist. Daneben kann sich der Kraftfahrzeughalter wegen der Unfallschäden, die sein eigenes Fahrzeug betreffen, gegen Kasko versichern. Die Kasko-Ver sicherung wird immer dort vorgeschrieben, wo ein Kraftfahrzeug auf Raten gekauft wird, und zwar zur Sicherung des Verkäufers, der bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises Eigentümer bleibt. Wer sich gegen außerordentliche Schäden mit eigenem Fahrzeug sichern will, wählt die Form einer Teil-Kasko-Versicherung mit der Maßgabe, daß Schäden bis zu einer bestimmten Höhe außerhalb der Versicherung bleiben und vom Versicherungsnehmer selbst getragen wird. Gegen Schäden aus Unfällen für Personen des eigenen Fahrzeugs wählt man die Unfallversicherung.

Welches Wirtschaftsvolumen sich allein in dem Prämienaufkommen der so beschriebenen Kraftfahrzeug-Versicherungen ausdrückt, ist daraus zu ersehen, daß das Jahres-Prämienaufkommen der lezten Jahre bei 600 bis 700 Mill. DM liegt, wobei etwa 70 v. H. auf Haftpflicht, über 20 v. H. auf Kasko und der Rest auf Unfall entfallen. Die Höhe des Prämienaufkommens zeigt aber auch die Größe des Versicherungsbedürfnisses und der Schadenersatzleistungen. Welche Werte im Kraftverkehr allein in den Fahrzeugen investiert sind – ungeachtet der Vielzahl der Hilfsdienste wie Fabriken, Reparaturwerkstätten, Tankstellen –, kann man vielleicht schätzen: Die Jahres-Haftpflicht-Prämie bei Kraftfahrzeugen beträgt im Durchschnitt den 30. Teil des Neuwertes des Kraftfahrzeugs. Das würde bedeuten, daß man von einer Investierung von etwa 13 bis 15 Mrd. DM sprechen kann.

Bei der Frage einer Steigerung der Haftung des Kraftfahrzeughalters darf man nicht vergessen, daß die zumutbare Lösung nur unter Berücksichtigung der Versicherbarkeit zu erträglicher Prämie zu finden ist. Es ist überhaupt eine gerade im Kraftverkehr sich deutlich abzeichnende Situation, daß man die so oft beschriebenen Gefahren der Straße nicht über den Umweg allzu strenger Haftung des Kraftverkehrs lösen kann. Die Festlegung der Gefährdungshaftung ist ja nichts anderes als das Ergebnis der Risikoverteilung zu Lasten des Kraftverkehrs. Je höher die Haftung, je nachdrücklicher wird die entsprechende Pflichtversicherung gefordert. Heute schon steht die Versicherungsprämienlast in einem zu hohen Verhältnis zum Neuwert eines Kraftfahrzeugs. Untauglich ist der Gedanke, daß die Gefahren der Straße, etwa die Unfälle, Zusammenstöße, dadurch gemindert werden würden, daß dem Kraftfahrzeughalter eine höhere Haftung auferlegt wird. Im übrigen ist es sehr fraglich, ob die Zunahme des Verkehrs überhaupt die Steigerung der Unfälle hervorgerufen hat. Die Unfälle sind im Verhältnis zu der Zahl der Fahrzeuge nicht entscheidend gestiegen.

Der augenblickliche Kampf Straße/Schiene erstreckt sich vorwiegend darauf, welche Anteile am Güterverkehr der Eisenbahn oder dem Kraftwagen zufallen sollen. Auch in diese Streitfrage greift automatisch die Versicherung mit ein. Das wird besonders deutlich an folgenden Überlegungen: Die Eisenbahn haftet für Verlust und Beschädigung von Gütern grundsätzlich auch ohne Verschulden und hat damit die Gefährdungshaftung deklariert. Unter dem bisherigen wirtschaftspolitischen Grundsatz gleicher Wettbewerbsbedingungen zwischen Straße und Schiene hat man nicht nur eine Tarifgleichheit bezüglich der Frachtentgelte zwischen Bahn und Kraftwagen (Tarifzwang) festgelegt, sondern beim Kraftwagen auch im Zusammenhang mit dem Tarif als ein Wettbewerbselement gefordert, daß der gewerbliche Güterfernverkehr nach der Kraft-Verkehrs-Ordnung (KVO) zu haften hat. Die KVO entspricht im wesentlichen der Haftung, wie sie für die Eisenbahn festgelegt ist.

Für den gewerblichen Güternahverkehr und den Verkehr, der durch Spediteure außerhalb des Güterfernverkehrs betrieben wird, bahnen sich Haftungs- und Versicherungsgrundsätze an, die der verladenden Wirtschaft ebenfalls weitestgehend Ersatz für Schäden am Gut bieten. Die Spediteure haben in der Form der Speditions- und Rollfuhrversicherung schon seit langem einen weitgehenden Versicherungsschutz geschaffen, der in Zusammenhang mit den seit 27 Jahren in Kraft befindlichen Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) steht. Die Gruppe der Unternehmer, die für den Nahverkehr als reine Frachtführer konzessioniert sind, ist bestrebt, endgültige Lösungen in dieser Richtung zu schaffen, wobei auch dort die Haftung unter vorheriger Prüfung der vermutlichen Versicherungsprämienlast abgegrenzt werden wird.