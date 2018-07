Inhalt Seite 1 — Wohin gehen die Genossenschaften? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Krüger

Die Genossenschaften sind Kinder des entfesselten Wirtschaftsliberalismus des 19. Jahrhunderts. Sie entstanden als notwendiges und heilsames Korrektiv vor hundert Jahren, als die Stürme des modernen Industrialismus die auf der handwerklichen Produktion ruhende Gesellschaftsordnung in ihren Grundfesten erschütterten und als den Kleingewerbetreibenden von den aufkommenden Großunternehmen ein Wettbewerbskampf aufgezwungen wurde, in dem sie als einzelne und auf sich allein gestellt nicht bestehen konnten. Damals schlossen sich Handwerker, Kleinhändler und Bauern zu den ersten „Assoziationen“ zusammen, die ihnen die wirtschaftlichen Vorteile des Großbetriebes wenigstens zu einem Teil sicherten, ohne ihnen ihre Selbständigkeit zu nehmen. Dieser Gedanke der Selbsthilfe durch Zusammenschluß ist einer der großen sozialen Einfälle einer Zeit, die uns sonst eine Fülle ungelöster Probleme hinterlassen hat. Er sichert auch der modernen Genossenschaftsbewegung Anerkennung und Sympathie, soweit er in ihr als treibende Kraft lebendig geblieben ist. Heute sind aber aus diesen Zusammenschlüssen der Schwachen gegen das Diktat der Starken z. T. selbst machtvolle Organisationen geworden. Von ihren Ursprüngen her der Idee verpflichtet, den Mittelstand in seiner Selbständigkeit zu erhalten, haben die Genossenschaften in zunehmender Konzentration ihrer Kräfte heute Marktpositionen erlangt, die gerade auch für die Unabhängigkeit vieler mittelständischer Einzelexistenzen eine Gefahr bedeuten können. Die Genossenschaften sind zu einem Problem geworden.

Es ist möglich und sogar wahrscheinlich, daß die Genossenschaften selber die Situation, in der sie heute stehen, anders beurteilen. Es wäre auch ein vergebliches Bemühen, das der Sache zudem nicht gerecht werden würde, etwa versuchen zu wollen, innerhalb des genossenschaftlichen Lagers so etwas wie eine allen gemeinsame Grundüberzeugung zu konstruieren, mit der man sich dann als der genossenschaftlichen Ideologie auseinandersetzen könnte. Dazu ist die Stellung der einzelnen Genossenschaftsgruppen am Markt zu differenziert. Aber immerhin ließ doch die „Internationale Genossenschaflstagung“ in Münster (2. bis 6. Mai) die Richtung erkennen, in der sich die Überlegungen führender Genossenschaftsexperten des In- und Auslandes heute bewegen und die uns anzudeuten scheinen, daß die Nachfahren von Schulze-Delitzsch und Raiffeisen an einem kritischen Punkt auch ihres Denkens angelangt sind.

Die These von der „gegengewichtigen Marktmacht“ oder dem „Ausgleich der Monopolisierungsgrade“, wie sie in den in Münster gehaltenen Reden des öfteren aufklang, ist gewiß nicht gleichbedeutend mit einer generellen Absage an den Wettbewerb. Überall dort, wo es möglich ist, soll der Wettbewerb in Funktion bleiben oder in Funktion gesetzt werden. Aber hinter dieser These steht doch unverkennbar die große Skepsis hinsichtlich seiner Realisierbarkeit. Wenn man es, nun selber skeptisch geworden hinsichtlich der genossenschaftlichen Beweggründe, anders ausdrücken will, so könnte man sie auch als das recht willfährige Abfinden mit den Gegebenheiten der Marktvermachtung diagnostizieren, mit der fertig zu werden die Genossenschaften sich wohl deswegen in der Lage glauben, weil sie, wo immer es notwendig sein sollte, offenbar über geeignete Mittel verfügen, um in der erforderlichen Dosierung Macht gegen Macht „gegengewichtig“ einzusetzen.

Dieses Programm mag realistisch sein, es ist aber eben deswegen unbefriedigend, weil Fragen der Wirtschaftsordnung ja immer eine Aufgabe sind, der auszuweichen man sich nicht allzu bequeme Brücken bauen sollte. Denn wo hört die Abwehr auf und wo beginnt der Angriff? Die Gefährlichkeit dieser Theorie für eine Wettbewerbsordnung liegt auf der Hand. Sie bedeutet im Grunde eine Legalisierung der Machtkämpfe auf den Märkten, die im Aufeinanderprall der Kräfte zu immer stärkeren Konzentrationen führen und schließlich einen Prozeß einleiten müssen, an dessen Ende irgendwann einmal die absolute Macht einer kleinen Clique steht, der man dann wohl oder übel die staatliche Zwangsjacke wird überziehen müssen.

Das ist vielleicht etwas düster prognostiziert. Aber es war aufschlußreich, in Münster auch zu hören, daß der Gedanke einer immer stärkerei Konzentration der Kräfte („unsere Zeit ist das Zeitalter der Organisationsbestrebungen manch warmen Fürsprecher im Lager der Genossenschaften hat. Im Rahmen dieser Konzeption – sie wurde allerdings von zwei ausländischen Gästen (aus Schweden und den Niederlanden) entwickelt – ist nicht nur an das weitere Vortreiben der Zentralisation innerhalb der einzelnen Genossenschaftsgruppen gedacht, sondern auch an die Koordinierung der großen Zentralverbände – etwa der Konsumgenossenschaften und landwirtschaftlichen Genossenschaften –, und schließlich an eine „wirkungsvolle Zusammenarbeit zwischen Genossenschafter und Staat“, der dann diesen zu größter Effizienz gebrachten genossenschaftlichen Gesamtapparat als schlagkräftiges Instrument seiner Wirtschaftspolitik aktiv einsetzen kann.

Gewiß haben sich die Zeiten geändert, und die Situation auch der Genossenschaften in der Mitte des 20. Jahrhunderts ist eine andere als vor hundert Jahren. Aber die Auseinandersetzungen zwischen Schulze-Delitzsch und Raiffeisen in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts sind trotzdem auch heute noch von aktuellster Bedeutung. Raiffeisen hatte damals mehrere Zentralkassen gegründet und geriet darüber in eine Grundsatzdebatte mit dem Vater und Gestalter des deutschen Genossenschaftsrechts. Schulze-Delitzsch, ein leidenschaftlicher Verfechter des-Prinzips der Dezentralisation, meinte, daß die Bildung von Zentralgenossenschaften, also von Genossenschaften aus Genossenschaften, nicht nicht nur ein Verstoß gegen das Genossenschaftsgesetz war, sondern auch eine Gefahr für das gesamte Genossenschaftswesen darstellte...