r. e., Bremen

Am 31. März hatte die Bremer Bürgerschaft einen Beschluß gefaßt, die Zahl der wöchentlichen Unterrichtspflichtstunden der akademisch gebildeten Lehrer an den Oberschulen von 25 auf 26 zu erhöhen. Nun weigert sich ein großer Teil des Leherkollegiums, die nervlich oft sehr anstrengenden mehrtägigen Schülerwanderungen weiterhin zu leiten. Die Studienräte begründen ihre Haltung mit der Feststellung, daß die Pflichtstundenerhöhung ihnen zusätzliche Belastungen, wie sie die große Verantwortung bei längeren Ausflügen mit sich bringe, nicht mehr erlaube, wenn ihre Arbeitskraft für den Unterricht erhalten bleiben soll. Es sei ihnen unmöglich, erklären sie, den Unteiricht „ihrem pädagogischen Gewissen entsprechend“ und ohne Schädigung ihrer Gesundheit durchzuführen, wenn es bei der erhöhten Pflichtstundenzahl bleibt. Die Oberschullehrer erklären, daß eine Unterrichtsstunde wegen der für sie notwendigen Vorbereitung und der Korrekturtätigkeit zwei Arbeitsstunden entspreche, die Lehrer also 52 Wochenstunden zu arbeiten haben.

Wie es nicht anders zu erwarten war, haben die Bremer Studienräte, die der „Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft“ (GEW) angehören, bei dieser Organisation Unterstützung gefunden. Auch Schüler haben geäußert, sie „befürchten einen Rück fall in die unliebsame Form des Dozierens vom Katheder, anstatt des bisherigen lebendigen Unterrichts“.

Der Senator für das Bildungswesen, Willi Dehnkamp, der gegen seinen Willen die Pflicht hat, den Bürgerschaftsbeschluß über die Mehrarbeit der Lehrer durchzuführen, sprach in einer Pressekonferenz sogar von einer Gefahr für das bremische Schulwesen. Er setzt sich für eine Revision der neuen Pflichtstundenzahl ein, lehnt aber den Entschluß der Lehrer, Schülerwanderungen nicht mehr durchzuführen, „aus sachlichen und aus taktischen Gründen“ ab.