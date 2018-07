Der Schriftsteller, Philosoph und Spötter François Marie Arouet Voltaire ist dieser Tage unter dem Beifall des Publikums vor einem Schöffensenat des Wiener Jugendgerichtes von der Anklage nach dem Schmutz- und Schundgesetz freigesprochen worden.

Mit befremdetem oder amüsiertem Kopfschütteln hatten die in- und ausländischen Literaturfreunde vor einiger Zeit erfahren, daß der sittenstrenge Jugendstaatsanwalt Dr. Erhard nicht nur anziehend ausgezogene Filmschönheiten aufs Korn nimmt, sondern seinen moralischen Fehdehandschuh auch den französischen Klassikern Voltaire, Pigault-Lebrun und Cazotte hingeworfen hatte. Ihre drei Romane „Candide“, „Trufaldino“ und „Der verliebte Teufel“ wurden als unzüchtig bezeichnet, und deren Verleger Armin und Willi Verkauf waren angeklagt, „diese Bücher einzig und allein aus gewinnsüchtigen Motiven und um die Erregung der Sinnlichkeit gewisser Leute zu erzielen“, herausgegeben zu haben.

Zum großen Erstaunen der zahlreich erschienenen französischen, englischen und einheimischen Literaten und Journalisten sowie verschiedener Teilnehme der derzeit in Wien tagenden dritten Generalversammlung des Internationalen Presse-Institutes verfügte das Gericht den Ausschluß der Öffentlichkeit. Der dagegen protestierende Verteidiger bewirkte, daß wenigstens die Anklageschrift in öffentlicher Sitzung verlesen wurde. Darauf wurde erneut der Ausschluß der Öffentlichkeit verkündet. Der eine der Angeklagten dürfte so unrecht nicht gehabt haben mit seiner Bemerkung, die er zu den wegen des Ausschlusses verblüfften Berichterstattern machte: „Das ist nämlich ein ein Inquisationsgericht.“

Drei Stunden lang dauerten die Verhandlungen. In der mit großer Spannung erwarteten öffentlichen Urteilsverkündung wurde der Freispruch der Angeklagten bekanntgegeben. In der Begründung hieß es, „daß es sich bei den französischer Büchern um Werke der Weltliteratur handelt und daß diese daher nicht zu beanstanden seien“. So hat sich schließlich doch die Vernunft durchgesetzt, und die Öffentlichkeit ist um den Knalleffekt eines neuer Schildbürgerstreiches gekommen.

Hansres Jacobi