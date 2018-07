B. R.-H., Düsseldorf

Nach langem Zögern haben Düsseldorfs Stadtväter sich plötzlich zu einem schnellen. Schritt entschlossen. Das frühere Planetarium – heute Rheinhalle genannt und ohne Sternenhimmel – soll in schnellem Tempo zu einer ausreichendes Kongreßhalle für die Kongreßstadt um- und ausgebaut werden. Die Eisenhüttenleute sind „schuld daran, daß aus vielen Reden nun Taten werden sollen.

Oberbürgermeister Josef Gockeln verlas Anfang Mai vor dem Hauptausschuß eine Anfrage des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute, ob Düsseldorf bis zum Herbst endlich den versprochenen ausreichenden Kongreßraum vorweisen könne. Dahinter stand ein drohendes Sonst und Anderenfalls... Schon andere Kongresse und Tagungen wanderten. aus Düsseldorf aus ähnlichen Gründen ab.

Der immer verbindlich lächelnde Bürgermeistei war ungehalten und schlug mit der Faust auf der Tisch. Im Februar hatte das Stadtparlament der Umbau der Rheinhalle beschlossen, um endlich für repräsentative Großveranstaltungen wenn auch nicht vorbildliche, doch halbwegs geeignete Räumlichkeiten zu haben. Bis Mai war noch nichts daran getan. „Es geht nicht, daß Dinge, die hier beschlossen werden, einfach auf Eis gelegt werden“, sagte empört der OB. Hochbaudezernent Beigeordneter Dr. Schreier mußte zugeben, daß in der Sache bisher. „mehr oder weniger nichts geschehen ist.“ Trotz strikter Weisung war das Hochbauamt ein Vierteljahr lang ostentativ auf der Stelle getreten. Das Projekt „Rheinhalle“ ist ebenso wie die Projekte „Umbau des Opernhauses“ und „Bau der Kongreß-Tonhalle“ in Dringlichkeitsgruppe Sonderstufe einrangiert. „Sonderstufe heißt aber nicht, daß diese Stufe am Schwanz aller Dinge stehe, sondern umgekehrt am Anfang“, mußte sich Oberstadtdirektor Dr. Hensel, der Dr. Schreier assistieren wollte, sagen lassen.

Auch die, ins Feld geführten Argumente von großen Schwierigkeiten hinsichtlich der Restaurationseinrichtungen stachen nicht. Pächter Weidmann, der Gastronom, hatte diskussionsreife Pläne bereit, auch wenn er bis dato nur belanglos befragt worden war.

So tagten unter Leitung von Bürgermeister Glock die maßgeblichen. Ratsherren und Dezernenten unter Druck an Ort und Stelle, „um Nägel mit Köpfen zu machen“. Nun plötzlich ging es mit Hochdruck an die Sache heran.

Gesamtkosten des Umbaues, einschließlich Entlüftungs- und Klimaanlage, die allein 250 000 DM kosten wird: 1 050 000 DM, zuzüglich 150 000 DM für die Gestaltung des Beleuchtungs- und Kinoraumes und 100 000 DM für das notwendige Inventar, für Polsterstühle, Vorhänge und was so dazugehört. Der Rat hat das letzte Wort, um diese Summe freizugeben.

Bis zum 1. November muß Düsseldorf für den Eisenhüttentag die Rheinhalle fix und fertig haben. Seine Kongreßkalamitäten sind damit nicht mustergültig behoben – keineswegs. Aber ein Schritt weiter wäre getan ...