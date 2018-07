Der Wirtschaftsplan der Bundesbahn für 1954, der mit einem Defizit von rund 800 Mill. DM rechnet, ist inzwischen vom Bundeskabinett genehmigt worden. Formell stände also einer Auftragserteilung der Bundesbahn auf Grund des Wirtschaftsplanes nichts, mehr im Wege, wenn das Bunleskabinett gleichzeitig einen Beschluß darüber ge-Faßt hätte, woher die Mittel zur Bezahlung der Rechnungen kommen sollen...

Eine Deckung ist lediglich für den Investitionskredit von 90 Mill. DM sowie für die 250 Mill. DM vorhanden, die durch die gestundete Beförderungsteuer einkommen. Etwa 150 Mill. DM kann die Bundesbahn noch aus eigenen Mitteln bereitstellen. Damit fehlen aber immer noch reichlich 300 Mill. DM für die Bezahlung späterer Rechnungen, falls heute Aufträge erteilt werden. Der Bundesbahn ist nicht nur durch das Bundesbahngesetz kaufmännisches Verhalten vorgeschrieben, sondern sie ist mit Recht schon immer um ihr kaufmännisches Ansehen sehr besorgt gewesen. Daher ist es verständlich, wenn nun ernsthafte Bedenken bestehen, die vorgesehenen Aufträge bereits in vollem Umfange zu erteilen. Schließlich ist den beteiligten Industriefirmen nicht damit geholfen, daß sie Aufträge ohne die Gewißheit erhalten, sie nach Lieferung auch bezahlt zu bekommen.

Die Kassenlage der Bundesbahn läßt nach der Entwicklung des laufenden Jahres keine grundsätzliche Besserung erkennen. Im ersten Vierteljahr sind die Einnahmen aus dem Personenverkehr zwar um etwa 12 Mill. DM gestiegen, aber die Einkünfte aus dem Güterverkehr um etwa 18 Mill. DM zurückgegangen. Die Differenz wird ungefähr durch die Steigerung der sonstigen Einnahmen ausgeglichen, so daß die Gesamteinnahmen doch auf der Höhe des Vorjahres liegen. Ein erheblicher Teil der an Bundesbahnaufträgen interessierten Industrie wird sich also noch etwas gedulden müssen, bis das Bundeskabinett auch einen Beschluß über die Bereitstellung der flüssigen Mittel gefaßt hat, was im Interesse der gesamten Wirtschaftslage möglichst bald geschehen sollte. g.