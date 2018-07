Die am 10. Mai abgehaltene 29. o. HV der Deutsche Werft AG., Hamburg, auf der von dem 12 Mill. DM betragenden AK 11,2 Mill. vertreten waren, beschloß einstimmig, aus dem Gewinn von 1,318 Mill. DM, der sich durch den Vorjahresvortrag auf 1,673 Mill. erhöhte, eine Dividende von 8 v. H. auszuschalten und den verbleibenden Rest In Höhe von 713 400 DM auf neue Rechnung vorzutragen.

Auch 1953 stand das Unternehmen mit 16 Schiffsneubauten – neun Inland und sieben Auslandaufträge – an der Spitze aller im Handelsschiffbau tätigen Werften der Welt. Der Gesamtumsatz erfuhr in 1953 gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 42 v. H. und überschritt damit erstmalig die 200-Mill.-DM-Grenze. Der Anteil des Auslandumsatzes belief sich auf 52 v. H. Die Stärke der Belegschaft wuchs von 6608 in 1952 auf 7622 im Vorjahr. Ende 1953 verfügte die Werft über einen Auftragsbestand von 29 Schiffen mit einer Gesamttragfähigkeit von über 430 000 tdw.

Bemerkenswert Ist die weitere Erhöhung des Anlagevermögens: es stieg in der Berichtszeit von 14,3 auf 21,2 Mill. DM Bei kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 13,9 Mill. DM und einem Kassenbestand einschl. Postscheck- und Bankguthaben von 36,3 Mill. DM muß der Liquiditätsgrad des Unternehmens als sehr hoch bezeichnet werden. Beachtenswert Ist ferner die Höhe der freiwilligensozialen Leistungen mit 3,594 Mill. DM. Gemeinsam mit den gesetzlichen Aufwendungen sowie den Urlaubs- und Feiertagslöhnen erreichten die gesamten sozialen Aufwendungen 10,224 Mill. DM, das sind 27 v. H. der Lohn- und Gehaltssumme bzw. 1341 DM je Belegschaftsmitglied. we.