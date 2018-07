Die Kritik, an deren Ursprung und in deren Wirken die Liebe zur Literatur nicht gegenwärtig ist, ist totgeboren“, schrieb der im Jahre 1936 verstorbene Albert Thibaudet im Vorwort seiner jetzt in vorzüglicher Übersetzung zugänglichen Literaturgeschichte:

Geschichte der französischen Literatur von 1789 bis zur Gegenwart (1935). Ins Deutsche übersetzt von Dr. Friedrich Greiner. Verlag Karl Alber, Freiburg/München 1953, XX u. 644 S., Ln. 29 DM.

Thibaudet selbst besaß diese Liebe im höchsten Maße, sie nährte sich aus einem unersättlichen Hunger nach Büchern und aus dem ererbten burgundischen Appetit auf guten Wein und ausgesuchte Mahlzeiten. Das Einfühlen in Werke und Autoren, das für ihn unabdingbare Voraussetzung jeder schöpferischen Kritik bleibt, ist Thibaudets Stärke und Schwäche zugleich. Auch in dem vorliegenden, mehrfach überarbeiteten Werk. Der Grundsatz des „alles Verstehen“ gerät zu leicht zu einem für dieKritik untragbaren „allesVerzeihen“, und Thibaudet wurde nicht ganz zu Unrecht der Vorwurf allzu großer Nachsicht gemacht. Er wußte selbst um diese Schwäche, die ihn vor allem der Gegenwartsliteratur gegenüber unsicher werden ließ. Die pointierten Urteile, die er über die Erscheinungen der neueren französischen Literatur von Madame de Staël, dem „Kommandierenden General des Salonlebens“, bis zu den „reizenden Windbeuteleien“ Jean Cocteaus, des „Haupthelden des abenteuerlichen Experiments“, fällt, sind denn auch niemals Verurteilungen.

Den mutigen Feldzug, den Henri Bergson zur Befreiung des „élan vital“ aus dem materialistischen Mechanismus führte, indem er den Geltungsbereich des Determinismus in die positive „Dauer“ bannte, übertrug Thibaudet auf die Literatur. Von dieser philosophischen Position her erklärt sich der Verzicht auf die übliche Epocheneinteilung und ihr Ersatz durch eine Anordnung nach Generationen, die den Vorteil hat, „sich dem unberechenbaren Wechsel und der lebendigen Dauer inniger anzuschmiegen“.

Dieses Ordnungsprinzip bietet Gelegenheit für wirksame Vergleiche und Analogien, mit deren Hilfe sich die simultane Vielfalt des literarischen Lebens ungleich wirklichkeitsnäher darstellen läßt, als bei der oft sehr willkürlichen Epochengliederung. Vor allem ermöglicht es Thibaudet, seiner Lust nach Bildern und Wortspielen zu frönen, die für seine große Belesenheit und eine ausgesprochene Gabe der Ideenverbindung zeugt und die seinem Buch die besondere Farbe verleiht. Daß unter den schimmernden Perlen seiner Metaphernketten zuweilen eine auftaucht, der man die Züchtung anmerkt, ist begreiflich.

Mit Recht nannte Paul Valéry Thibaudet einen „lyrischen Kritiker“, seinen Stil „kritischen Lyrismus“. Selbst Freunde sprachen vom „Dämon der Analogie“, von dem er besessen sei, aber man begegnet unter seinen verblüffenden, unbekannte Bezüge und verborgene Verwandtschaften ans Licht fördernden Vergleichen kaum einem, der nicht der strengsten Nachprüfung standhielte. Hat man einmal seinen prächtigen Abschnitt über Stendhal und Mérimée oder seine Charakterisierung des Balzacschen Stils gelesen, dann verzeiht man ihm sogar, daß er dem lauten Victor Hugo ein Kapitel von sechsunddreißig Seiten widmet, während Rimbaud auf knapp eineinhalb Seiten abgefertigt wird. Durch ständige Bezugnahme auf die Dichtung der vergangenen Jahrhunderte hält Thibaudet den Blick auf die Kontinuität der französischen Literatur offen. Nie verliert die Dichtung in seiner Perspektive ihre Lebensnähe, und der günstige Umstand, daß „in Frankreich die Literaturgeschichte und die Literaturkritik immer Hand in Hand gegangen sind“, bewirkt bei Thibaudet wie im Falle seines großen Vorbildes Sainte-Beuve, daß die Kritik selbst Literatur wird. Die Lektüre seines Buches ist eine ergötzliche, an unerwarteten Erlebnissen reiche Wanderung durch die Gefilde des französischen Geistes. Erich Köhler