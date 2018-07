Inhalt Seite 1 — Gewissenhaft und unparteiisch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Komplizierung der modernen Wirtschaft ist für die Buchführung in den Betrieben nicht ohne Folgen geblieben. Die moderne Buchführung ist weit über ihre ursprüngliche Aufgabe, eine Darstellung der Schuldverhältnisse zu sein, hinausgewachsen. Sie ist längst zum Kontrollapparat des gesamten wirtschaftlichen Geschehens geworden und bildet mit ihren Erfahrungssätzen eine der wichtigsten -Grundlagen der Kalkulation. Dabei bleibt die Buchführung natürlich engstens mit dem Betrieb verbunden, aber sie hat doch nun eine gewisse Eigengestaltung erfahren, die, losgelöst vom Einzelbetrieb, ihre eigene Logik und Aufgabenstellung erhalten hat. Jede Wirtschaftlichkeitskontrolle erfordert heute die Hilfe eines Sachverständigen, So haben sich in den letzten Jahrzehnten zwei Berufsgruppen gebildet: die vereidigten Buchprüfer und die Wirtschaftsprüfer, wobei die zweite Gruppe aus der ersten herausgewachsen ist, nachdem anfangs der dreißiger Jahre durch die Neuordnung des Aktienwesens eine Pflichtprüfung eingeführt wurde.

Das Berufsrecht der Wirtschaftsprüfer, der vereidigten Buchprüfer und der in engem Zusammenhang hiermit: stehenden Steuerberater ist heute in mehr als 50 Gesetzen, Verordnungen, Erlassein, Richtlinien und Ausführungsbestimmungen sowie in einer großen Anzahl von Verbandssatzungen niedergelegt. Diese Vielfalt von Rechtsgrundlagen soll nunmehr durch ein einheitliches Bundesrecht ersetzt werden, die Gesetze über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung) und der vereidigten Buchprüfer (Buchprüferordnung). Die Entwürfe haben bereits dem Bundesrat vorgelegen und werden gegenwärtig erneut vom Kabinett behandelt, um in Kürze dem Bundestag zugeleitet zu werden.

Im Bundesrat versuchte Bayern dem Bund die Zuständigkeit streitig zu machen und die Gesetzgebung auf die Länderebene zu verlegen. Aber es blieb mit diesem Antrag allein. Der föderalistische Gedanke schlich sich allerdings doch noch insofern in die Beschlüsse des Bundesrats ein, als mit geringer Mehrheit die zu bildenden Prüfungsausschüsse den Ländern zugesprochen werden, ebenso wie in der Ehren- und Berufsgerichtsbarkeit stärker die Verwaltungsgerichte der Länder eingeschaltet werden sollen. Berücksichtigt man aber, daß die beiden Berufsordnungen noch mit anderen bundesgesetzlichen Regelungen abgestimmt werden müssen – wobei insbesondere auf das Aktienrecht und das Genossenschaftsrecht hinzuweisen ist – so dürften doch erhebliche Zweifel an der Zweckmäßigkeit einer Zwischenschaltung der Länder angemeldet werden.

Bei der Diskussion dieser Entwürfe ist auch die Frage aufgeworfen worden, ob es zweckmäßig ist, zwei verschiedene Berufsordnungen zu schaffen. Die Gleichmäßigkeit der Probleme kommt nicht zuletzt darin zum Ausdruck, daß ein erheblicher Teil der Gesetzestexte wörtlich übereinstimmt. Dem wird gegenübergestellt, daß die Aufgabengebiete beider Gruppen stark voneinander abweichen. Während der vereidigte Buchprüfer überwiegend die mittleren und kleinen Betriebe betreut, liegt das Tätigkeitsgebiet des Wirtschaftsprüfers bei den Großbetrieben. Darüber hinaus hat der Wirtschaftsprüfer die staatliche Aufgabe der Durchführung der Pflichtprüfung von Aktiengesellschaften und anderen wichtigen Unternehmen zu erfüllen, was besondere Anforderungen an ihn stellt.

Die unterschiedliche Aufgabenstellung beider Berufsgruppen kommt aber vor allem auch in den Anforderungen an die Vorbildung zum Ausdruck, die nun durch die beiden Gesetze einheitlich geregelt werden sollen. Bei dem Buchprüfer wird das Schwergewicht auf die achtjährige praktische Tätigkeit gelegt, an deren Stelle ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit einer dreijährigen praktischen Tätigkeit treten kann. Demgegenüber ist für den Wirtschaftsprüfer reine abgeschlossene Hochschulbildung die Grundlage, welche nur durch eine fünf jährige Tätigkeit als vereidigter Buchprüfer oder Steuerberater bzw. durch eine andere einschlägige Praxis von mindestens zehn Jahren ersetzt werden kann. Bei der Prüfung werden vom vereidigten Buchprüfer die Grundzüge der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre verlangt, dagegen vom Wirtschaftsprüfer das Gesamtgebiet der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre. Auf dem Gebiet des Geld- und Kreditverkehrs muß der vereidigte Buchprüfer die Techniken und die Grundzüge kennen, während man vom Wirtschaftsprüfer das gesamte wissenschaftliche Rüstzeug dieses Gebietes verlangt.

Auch die Anforderungen an die Rechtskenntnisse gehen beim Wirtschaftsprüfer wesentlich weiter. Neben den allgemeinen Grundlagen des Wirtschaftsrechtes wird hier die Kenntnis des Aktienrechts und des Genossenschaftsrechts vorausgesetzt, darüber hinaus die Grundzüge des Arbeitsrechts, des Versicherungsrechts, des Preisrechts und des Devisenrechts. Die steuerrechtlichen Anforderungen sind bei beiden Gruppen gleich. Dagegen wird vom Wirtschaftsprüfer zusätzlich eine Kenntnis der Grundzüge der Volkswirtschaftslehre und der Wirtschaftspolitik sowie der Grundzüge der Finanzwissenschaft gefordert. Man sieht, daß die Anforderungen an einen Wirtschaftsprüfer entsprechend seinem größeren Aufgabengebiet und seiner weitergehenden rechtlichen und volkswirtschaftlichen Verantwortung wesentlich größer sind. Dem Aufstieg der Buchprüfer zu den Wirtschaftsprüfern ist durch die Anerkennung der Buchprüfertätigkeit bei der Zulassung zum Wirtschaftsprüfer Rechnung getragen.

Sowohl Buchprüfer als auch Wirtschaftsprüfer sollen nach der kommenden gesetzlichen Regelung die Prüfung für Steuerberater in verkürzter Form ablegen können. Schon heute werden Buchprüfung und Wirtschaftsprüfung einerseits und Steuerberatung andererseits zusammen ausgeübt. Etwa die Hälfte aller Wirtschaftsprüfer ist darum gleichzeitig auch als Steuerberater zugelassen. Allerdings gibt es noch Meinungsverschiedenheiten darüber, wieweit Buchprüfer und Wirtschaftsprüfer gegenüber den Finanzgerichten als Vertreter ihrer Klienten auftreten können. Man will hier ein Reservat für Steuerberater und Anwälte schaffen. Wer jedoch steuerliche Streitfragen nicht nur vom Standpunkt des Gesetzes- oder Verordnungstextes ansieht, sondern die innere Verbundenheit der Steuerpflicht mit der Betriebsgebarung betrachtet, der wird schwer verstehen können, warum gerade diejenigen Personen in ihrer Vertretungsbefugnis gegenüber den Finanzbehörden beschränkt werden sollen, deren Hauptaufgabe es ist, die Wirtschaftlichkeit der Betriebe als Grundlage der Steuerpflicht in den Büchern zu überwachen.