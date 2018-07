Die Quarantänezeit ist nach fünf Wochen vorüber. Ich komme mit vierzehn Frauen in ein anderes Lager. Es soll von den drei existierenden Frauenlagern in Workuta das beste sein. Es heißt Pretschachtnaja. – Auch da wieder Schmund, ärztliche Untersuchung und Baden. Allmählich sind wir daran gewöhnt und lassen es mit Gleichmut über uns ergehen.

Wir werden getrennt und in verschiedenen Baracken untergebracht. Ich komme allein in eine Baracke, in der ich fünf Deutsche vorfinde, sonst Ukrainerinnen, Polinnen, Russinnen, Lettinnen und Finninnen, im ganzen etwa 100 Frauen. Leider habe ich nicht das Glück, eine freie Nare neben einer Deutschen zu bekommen, sondern muß mich zwischen zwei Ukrainerinnen legen, die beide kein Wort deutsch sprechen.

Die erste Zeit wird mir zwischen den beiden zur Qual. Sie schikanieren mich, wo sie nur können, und machen sich noch über mich lustig, wenn sie merken, daß ich mich ärgere. Bald ist die ganze Baracke gegen mich. Die Hilfe der wenigen Deutschen kann mir nichts nützen. Gehe ich in den Waschraum, wird mir die Seife versteckt oder das Wasser weggenommen. Schuhe und Fußlappen sind nicht zu finden. Hänge ich meine nasse Kleidung in die Suschilka – den Trockenraum –, so werfen mir die Mädchen die Sachen wieder heraus. Ich tue mein Möglichstes, um sie zu besänftigen, habe aber keinen Erfolg damit. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wie ich später feststelle, war dieser Versuch der Besänftigung gerade das Falsche. Im Lager muß man mit Bestimmtheit auftreten, sich nichts gefallen lassen und mit gleicher Münze heimzahlen.

Wir vierzehn Frauen aus der Peresilka werden zu einer Brigade zusammengefaßt; und bekommen eine Brigadierin aus diesem Lager. Am ersten Tag versucht sie, uns zu gewinnen, indem sie uns nicht zur Arbeit antreibt, ab und zu eine Pause machen läßt und in diesen Pausen Papirossi anbietet. Doch das nur am ersten Tag. Schon am nächsten merken wir, daß unsere „Galina“ keine Sammetpfötchen hat. Sie beginnt, uns bei der Arbeit anzutreiben, steht dauernd hinter uns und gönnt uns keine Ruhepause. Wir beginnen sehr bald, sie zu hassen und wünschen sie zum Teufel. Doch das scheint ihr nur Spaß zu machen. Die Schikanen werden schlimmer. Wir fangen an, renitent zu werden. Unsere Arbeit wird sowieso nicht bezahlt. Die Lagerleitung kann uns auch keinen ‚Strafnoi‘ geben, eine Kürzung der Verpflegungsration und bei Verdienst auch ein Abzug von neun Rubel pro Arbeitstag.

Als wir nach kurzer Zeit ein Arbeitsobjekt außerhalb des Lagers bekommen und von zwei Posten begleitet werden, merken wir, daß Unsere Galina eine große Schwäche für Männer hat. Sind sie in der Nähe, so ist sie wie verwandelt und kümmert sich nicht mehr um uns. Wir atmen deshalb immer auf, sehen wir auch nur einen Mann in ihrer Nähe. Dann haben wir Ruhe vor ihr.

Auf mich hat sie es besonders abgesehen. Sie gibt mir die schwerste und schmutzigste Arbeit. Als ich das merke, ignoriere, ich sie ganz, antworte weder auf Anordnungen noch Fragen und arbeite so, wie ich es für richtig halte. Ich sehe sie nicht. Bald merkt sie, daß sie sich nicht durchsetzen kann. Nun habe ich etwas Ruhe. Von Zeit zu Zeit jedoch bricht ihr Rachedurst wieder durch. Manchmal bringt sie mich an den Rand meiner Beherrschung.

