Wie merkwürdig, daß sich in Deutschland Erzählbände so schlecht verkaufen lassen, daß der deutsche Leser heute die „kleine Form“ nicht mehr liebt! Denn haben wir nicht große, klassische Meister der kleinen Form gehabt, die den Vergleich mit keinem ausländischen Autoren zu fürchten hatten: Kleist, Hebel, Keller, Storm im vorigen, Altenberg, Schnitzler, Bergengruen in diesem Jahrhundert? Freilich wird die kurze Form in der Literatur heute nicht mehr in Kleistscher Weise gepflegt; aus der Novelle ist vielfach die „short story“ geworden, die Poe und O’Henry in Amerika begründeten: eine noch kürzere, tempogeladene, oft im Alltagsjargon vorgetragene Erzählung, die den Menschen in der Untergrundbahn und der kurzen Mittagspause ganz schnell in eine andere Welt reißen will.