Auf der oHV der Bankverein Westdeutschland AG, Düsseldorf, stellte der Vorsitzer les Vorstandes, Dr. Hanns Deuss, fest, daß seit einiger Zeit Zinsüberschreitungen nicht mehr beobachtet würden. Die Kreise, die mit den Maßnahmen gegen die grauen Zinssätze liebt einverstanden seien, hätten offenbar „umdisponiert“. Bein Institut selbst habe sich die Zinsspanne etwas gebessert. Der Geldmarkt, der im März eine gewisse Versteifung erfahren hatte, sei inzwischen wieder durch Rückfluß von Geldern der Öffentlichen Hand In den Markt verflüssigt. Bei den Kundeneinlagen war vorübergehend eine leichte Kontraktion zu erkennen, hervorgerufen durch eine Abnahme der Sichteinlagen. Die Spareinlagen behalten Ihre erfreuliche Erhöhung auch im neuen Jahre bei.

Das westdeutsche Nachfolgeinstitut der Commerzbank kündigt für 1954 wieder eine gute Dividende an. Das laufende Geschäft sei nach wie vor ansteigend. Die Kapitalerhöhung um 12,5 Mill. DM ist inzwschen durch volle Einzahlung durchgeführt worden. Davon hat die Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank, München, 10 Mill. DM für sich übernommen mit der Kondition, diese Aktien nach hinreichender Kräftigung des Kapitalmarktes zum Kurse von 100 v H. den Aktionären anzubieten. Dr. Deuss nannte das Verhältnis zu dem Münchner Institut „eine Freundschaft, die sich außerordentlich gut entwickelt“ habe. – Die oHV genehmigte die Abschlüsse mit 8 1/2 v. H. Dividende auf 27,5 Mill. und 4 1/4 v. H. auf 12,5 Mill. DM AK und wählte den Vorsitzer des Vorstandes der Ruhrgas AG, Essen, Dr. jür. Friedrich Wilhelm Ziervogel, neu in den AR. Die größte der Gewerkschaftsbanken, die Bank für Gemeinwirtschaft Nordrhein-Westfalen ,AG Düsseldorf, hat die Jahre ihrer stürmischen Expension im wesentlichen abgeschlossen und will nun, wie der Vorsitzer des Vorstandes, Friedrich Simon, erklärte, den erreichten Stand verbreitern und die Geschäftsbeziehungen vertiefen“. Das erste Quartal 1954 habe eine weiterhin aufwärtsgerichtete Geschäftsentwicklung, aber ohne die Zeichen der Expansion, gebracht. Da ein großer Teil des Geschäftes der Gewerkschaftsbank, die 1953 einen Jahresumsatz von 1616 Mrd. DM gegen 10,4 Mrd. DM in 1952 bei einem Gesamtumsatz aller Gewerkschaftsbanken von etwa 32 Mrd. DM erreichte, im Teilzahlungsgeschäft gelegen, hatte, war die Zinsmarge angesichts der in diesem Zweige recht guten Debetzinsen 6bessei als bei anderen Instituten. Jedoch sei die Flüssigkeit, die das Institut zur Zeit habe (62 v. H.) recht teuer. Das Kreditvolumen sei nicht voll ausgelastet. Neuerdings sei beim Institut auch das Spargeschäft stark im Ansteigen: am 30. April ergab sich ein Spareinlagenbestand von 12,4 Mill. DM.

Zur Dividendenpolitik war zu hören, daß die für 1953 von 4 auf 5 v. H. erhöhte Dividende voraussichtlich für l954 auf 6 v. H. verbessert werden wird, zumal praktisch die Dividendensumme aus den Gewinnen der steuerbefreiten Wertpapiere gezogen werden könnte. Mehr als 6 v. H. wäre aber vom bei dem Charakter der Gewerkschaftsbanken nicht zu erwarten. Wenn auch die Rentabilität erneut besser geworden sei so verdiene man doch als junges Institut „noch nicht so gut und oft mühelos wie die Großbanken“. Diese Bemerkung spielte auf die Nichtbeteiligung der Gewerkschaftsbanken an großen Konsortialgeschäften an. Die Zurücksetzung auf diesem Gebiet der Geld- und Kapitalwirtschaft bedrückt die Bankleitung offensichtlich etwas. Hier dürfte auch einer der Gründe liegen, weswegen die Gewerkschaftsbanken die Interessenvereinigung der Gemeinschaftsbanken e. V.“ gegründet haben, nachdem ihnen der Zugang zum Bundesverband des Bankgewerbes nicht geöffnet worden war. Man hofft über die „I V“ ein Entree in die Kreditausschüsse und de Bankzentren erhalten zu können.

Die oHV genehmigte den Abschluß mit 391 Mill. DM Bilanzsumme und beschloß aus 0,5 Mill. DM Reingewinn 5 v. H. Dividende auf 10 Mill. DM AK zu verteilen, das AK um 5 Mill. DM Namensaktien über je 10 000 DM zu erhöhen und genehmigtes Kapital von weiteren 5 Mill. DM zu schaffen, das wahrscheinlich schon in den nächsten zwei Jahren placiert werden kann. Die künftige Kapitalbasis von 20 Mill. DM dürfte zuzüglich stärkerer Reserven ausreichen, um eine Bilanzsumme von etwa 500 Mill. DM zu erreichen. Die Aktien haben die bisherigen Aktionäre in etwa gleichem Anteilsverhältnis wie bisher übernommen. d. h IG Metall und IG Bergbau mit dem weitaus größten Beteiligungsverhältnis.

Die Landeszentralbank von Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, ist in ihrer Bilanz für 1953 das Spiegelbild der flüssigen und gut funktionierenden Wirtschaft des Industrielandes, der hohen Zahlungsbilanzüberschüsse und der flüssigen Kreditinstitute Nordrhein-Westfalens. Banken und Wirtschaft des Landes brauchten den Notenbankkredit nur noch in einem stark gedämpften Umfang In Anspruch zu nehmen Zwar blieb die Bilanzsumme mit 1,34 Mrd. DM nahezu unverändert, aber der Einbruch in das wichtigste Geschäft einer Landeszentralbank Ist erst „unter dem Strich“ zu sehen. Innerhalb der Eventualverbindlichkeiten werden nämlich die Verpflichtungen aus weitergegebenen Wechseln und Schecks mit nur noch 183 (507) Mill. DM ausgewiesen. Rechnet man den Bestand an Inlandwechseln hinzu, dann haben sich die gesamten Diskontkredite der LZB zu Ende 1953 auf 618 (917) Mill. DM ermäßigt.

Die Erträge der Landeszentralbank, die 1951 noch 9,73 Mill. DM – 15. v. H. des Grundkapitals von 65 Mill. DM betragen haben, sind im Zuge der glänzenden Wirtschaftsentwicklung im Industrieland (also infolge der geringen Kreditinanspruchnahme der Notenbank) in 1952 auf 5,58 und in 1953 auf 2,78 – 4,3 v. H. des AK zurückgegangen. Aber der Erfolg einer Notenbank kann nicht wie bei einer Geschäftsbank nach dem Reingewinn beurteilt werden, sondern ausschließlich danach, ob es ihr gelang, die Währung gesund zu erhalten. Und daran hat die LZB von NRW ein tüchtiges und erfolgreiches Stück mitgearbeitet. rlt.