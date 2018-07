Wenige Themen sind von den Dichtern unserer Zeit so strapaziert worden wie Jeanne d’Arc, nicht allein, weil diese Gestalt unter allen Umständen schon einmal durch sich selbst wirkt, sondern weil sie einer ganz anderen Welt als die war, in der sie lebte, schier unbegrenzte Möglichkeiten verschiedenartigster Deutung anzubieten scheint. Und weil sie gerade unsere Zeit aus nicht leicht zu definierenden Gründen zur Deutung in besonderem Maße auffordert. Vielleicht ist es das Phänomen des Märtyrertums, das diese fordernde Kraft hat, da es im zwanzigsten Jahrhundert wieder äußerst aktuell geworden ist.

Der Autor des neuesten Jeanne-d’Arc-Buches, der Schwede Sven Stolpe ist selbst Konvertit. Wenn einer aber meint, er brauche auf diese Kenntnis hin Das Mädchen von Orleans (deutsch von Alfred v. Sterneck, Verlag Josef Knecht Carolusdruckerei, Frankfurt a. M., 420 S.) gar nicht erst zu lesen, da der Standpunkt ja von vornherein feststehe, so würde er sich der Gelegenheit berauben, eine Darstellung des „Falles Jeanne“ zu finden, die Anspruch auf ein Höchstmaß von wirklicher Objektivität erheben darf. Indem Stolpe seinen Untersuchungen sämtliche seriösen Quellen, auch die gegnerischen, die „entlarven“ wollenden (wie etwa Anatole France) zugrunde legt, sie aber in die angemessene Beleuchtung der mittelalterlichen Vorstellungen und Begriffe rückt, gelangt er zu einem Ergebnis, das Korrektur und Bestätigung zugleich ist. Bestätigung insofern, als der „Sendungs“-Charakter ihrer Laufbahn evident wird, Korrektur insofern, als die „Heiligkeit“ nicht aus der wuchernden zeitgenössischen Legendenbildung begründet wird, sondern aus Jeannes Mystikertum, das sich von demjenigen anderer Mystiker nur dadurch unterschied, daß es sich nicht in der Kontemplation, sondern in der Tat verwirklichte. Es wird auch einleuchtend gezeigt, wie gerade jene zeitgenössische Legendenbildung der französischen Nationalheldin in dem von England erzwungenen und gelenkten Prozeß zum Verhängnis wurde – mehr noch als die Methode der Prozeßführung selbst, die nicht nur schon von der Unzuständigkeit des Gerichts her anrüchig war, sondern durch eine Kette von Aussageverdrehungen, Protokollfälschungen, Zeugenbestechungen und anderen Verbrechen politischer Scheinjustiz, die sämtlich aktenkundig sind. Wenn Objektivität überhaupt zu weit getrieben werden kann, so geschieht es in diesem Buche an dem Punkte, wo Stolpe einem derart suspekten Richtergremium noch allerlei Entlastungsgründe zubilligt.

Von demselben Autor erschien im gleichen Verlag die erste deutsche Übertragung seines Romans Spiel in den Kulissen (275 S.). Noch bezwingender als in der historischen Arbeit tritt hier eine ganz außergewöhnliche dichterische Potenz zutage. Die verschlungene Problematik des modernen Lebens zwischen politischen und geistigen Notwendigkeiten, zwischen Machtgefühl und Verantwortungsschwäche, Beharrungstendenz und moralischer Aushöhlung, Konvention, Ideologie und Nihilismus wird in dieser meisterhaft entwickelten Erzählung angegangen. Das Bemerkenswerteste dabei aber ist, daß der Dichter es fertigbringt, dem destruierten Weltbild Ordnungskräfte entgegenzuhalten, ja, sie in den Handlungsverlauf einzuschleusen, ohne jegliche plumpe Tendenz, ohne unkünstlerisches Predigertum. Alle gedanklichen Motive gehen vielmehr restlos in der epischen Gestaltung auf. Die Dialoge spitzen sich bisweilen zu einer derart ausgesparten Prägnanz zu, daß man an besten Strindberg erinnert wird und dem Autor ohne weiteres die Berufenheit auch zu bedeutender dramatischer Konzeption zutrauen möchte. Sein Grundthema: der Mensch in der Entscheidung zwischen den geschichtlichen Mächten, ein gleichzeitig realistisches und transzendentes Thema, hat jedenfalls in der Gegenwart – die es doch so dringend angeht– wenige dichterische Verkünder von derartiger Kraft der Erfindung und der formalen Bewältigung. A–th