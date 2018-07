Inhalt Seite 1 — Milch in Dichtung und Wahrheit... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es klang wie ein Aufschrei, mit ihm wurde die Szene im Hamburger Funkhaus zum Tribunal: „Die gesamte Milch ist verseucht! Womit sollen wir jetzt unsere Kinder ernähren?“ Die Vernunft ging unter im Tohuwabohu durcheinanderredender und hektisch gestikulierender Frauen und Männer. – So endete eine Diskussion, in der eine Reihe fachkundiger Sprecher vor und mit eingeladenen Rundfunkhörern das Problem „Tuberkulose und Tbcfreie Milch“ klären wollte. Der Versuch scheiterte. Nicht etwa, weil die Fachleute versagt hatten. Er scheiterte, weil unsachgemäße, um nicht zu sagen, vorwiegend auf Sensation bedachte Veröffentlichungen stärker auf das Publikum gewirkt hatten.

Gibt es nun für eine so plötzliche Aufregung wirkliche Gründe? Zunächst einmal dieses: unsere Milch ist heute nicht schlechter als früher. Die medizinische Wissenschaft ist aber erst in jüngster Zeit in der Lage, die Symptome der Rindertuberkulose und der menschlichen Tuberkulose zuverlässig voneinander zu unterscheiden. Erst jetzt trat die Wissenschaft mit der bestürzenden Feststellung vor die Öffentlichkeit, daß 1951 im Bundesgebiet 41 000 Menschen an der Rinder-Tbc erkrankt waren und daß 1800 von ihnen daran gestorben sind. Wo man den Infektionsquellen nachging, wurde ermittelt, daß mehr als 90 v. H. der Krankheitsopfer zur Landbevölkerung zählen, die sich durch den Genuß roher und nichtpasteurisierter Milch oder im Umgang mit Tbc-erkrankten Rindern infiziert hatten.

Rohe – das heißt: nicht pasteurisierte oder nicht einwandfrei als keimfrei gekennzeichnete – Milch sollen wir nicht trinken. Der Milch-Einzelhandel, vielen strengen Bestimmungen und Kontrollen zu unserem Schutze unterworfen, hat uns Besseres zu bieten: es gibt die lose Milch zu 38 Pfennig je Liter, Flaschenmilch zu 44 Pfennig; und schließlich noch die sogenannte Vorzugsmilch zu 76 Pfennig. Demnächst kommt noch eine vierte Qualität hinzu: die A-Milch zu 56 Pfennig aus Tbc-freien Betrieben. Welche dieser Sorten der Verbraucher auch wählt: die Möglichkeit, daß diese Milch Tbc-Bazillen enthält, ist sehr, sehr gering. Von den mit Recht so gefürchteten Tbc-Bazillen ist nicht so sehr der Milchverbraucher in der Stadt, sondern in viel höherem Maße die Landbevölkerung bedroht. Gefahr für den Städter besteht nur, wenn das Pasteurisierungsverfahren mangelhaft angewendet wird. Dieses ist allerdings noch nicht überall hundertprozentig zuverlässig. Die modernsten, sehr teuren technischen Apparaturen werden aber in kurzer Zeit selbst in der kleinsten Meierei auf dem Lande zur Verfügung stehen.

Die gesamte, von den Meiereien an den Facheinzelhandel gelieferte Milch ist pasteurisiert. Vom Pasteurisierungszwang ist nur die Vorzugsmilch (zu 76 Pfennig je Liter) befreit. Sie gelangt direkt von Tbc-freien Viehbeständen, die beim Melken einer täglichen bakteriologischen tierärztlichen Kontrolle unterliegen, an den Verbraucher. Diese Kontrolle ist es, die den sehr hohen Preis von 76 Pfennig je Liter bedingt.

Das nach dem französischen Forscher Louis Pasteur (1822/95) benannte Verfahren der Erhitzung der frischen (rohen) Milch, das heute in jeder Meierei angewendet wird, tötet alle etwa in der Milch vorhandenen Bakterien, wenn es vorschriftsmäßig durchgeführt wird. Der Nährwert der Milch wird dadurch nicht beeinträchtigt. Daß uns Milch „direkt von der Kuh“ so besonders gut schmeckt, liegt daran, daß diese Milch eben mehr Fett enthält als jene, deren Fettgehalt in der Meierei auf 3 bzw. 3,1 v. H. reduziert wird, weil bei aller von der Meierei gelieferten Milch der Fettgehalt gleichbleiben soll. Manchem schmeckt frische (rohe) Milch nun einmal besser als erhitzte –, von dem Abenteuer, „direkt von der Kuh“ getrunken zu haben, ganz zu schweigen. Aber das ist ein gefährliches Abenteuer ...

Die weite Verbreitung der Rinder-Tbc birgt neben den von ihr drohenden gesundheitlichen Schädigungen eine für die gesamte Landwirtschaft sehr ernste wirtschaftliche Gefahr in sich. Sie wird in ihrer ganzen Bedeutung deutlich, wenn man sich klarmacht, daß es noch kein Mittel gibt, mit dem man eine einmal von der Rinder-Tbc befallene Kuh heilen kann. Zur durchschlagend wirksamen Bekämpfung und schließlichen Ausmerzung der Rinder-Tbc sind eine Reihe sehr einschneidender Maßnahmen erforderlich, die nur vom Staat und von der Landwirtschaft gemeinsam verwirklicht werden können. Daß in dieser Beziehung mehr als bisher geschehen muß, zeigt sich in folgenden Tatsachen:

Im Jahre 1953 wurden von den im Bundesgebiet gezählten 11 462 520 Rindern (auf 1 507 677 Höfen) nur 4 175 636 Rinder (auf 528 173 Höfen) auf Rinder-Tbc untersucht. Von den untersuchten Tieren waren 59 v. H. Tbc-infiziert. Durch die Rinder-Tbc entstand der Landwirtschaft im gleichen Zeitraum ein Schaden von schätzungsweise 270 Millionen DM infolge Minderung des Zuchtwertes, der Gewichts- und Fleisch Verluste, geringerer Milchproduktion, kürzerer Lebensdauer der Kühe und ihrer gesteigerten Anfälligkeit für andere Erkrankungen.