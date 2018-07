Das „Hamburger Komitee zur Wahrung demokratischer Rechte“ versammelte am vergangenen Freitag in einer Gastwirtschaft eine Anzahl von Personen, darunter auch Journalisten, um Enthüllungen über die Tätigkeit des Hamburger Landesamtes für Verfassungsschutz zu machen. Der Chef des Komitees, der Hamburger Anwalt Dr. Behn, war nicht erschienen, weil er gerade auf dem sogenannten Deutschen Nationalkongreß in Berlin mit Mitläufern und anderen kommunistischen Parteimitgliedern einer Rede des Propstes Grueber zuhören mußte. So lag die Leitung der Konferenz in den Händen des Geschäftsführers Boje. Vorgeführt wurden zwei Zeugen, Hans Georg Triefenbach und Erich Karasch. Persönlich waren sie sympathisch, politisch jedoch ganz eindeutig junge Parteibuch-Kommunisten und Angehörige der FdJ. Zum nicht geringen Schrecken des Komitees bekannten sie sich zu Dingen, die jene in ihrer Erklärung geflissentlich verschwiegen hatten, und entkräfteten so die Beschuldigungen des Komitees bis auf einen geringfügigen Rest. Triefenbach widerrief die Behauptung der Erklärung, er sei am Donnerstag vor Ostern von zwei Kriminalbeamten, „vorläufig festgenommen“ worden, die angeblich gesagt hätten, „ein entsprechender richterlicher Haftbefehl läge vor“. Er bestätigte lediglich, die Beamten hätten ihn in ein Lokal eingeladen, wo ein Inspektor Behrens dazugestoßen sei und ihn mit Kaffee und Kognak bewirtet habe. Behrens habe ihn angedeutet, es liege Material vor, das zu seiner Verhaftung ausreiche. Dennoch habe er das Angebot abgelehnt, gegen geringfügige Bezahlung (und staatlichen Schutz bei möglichen Pannen) in der illegalen FdJ als Informant des Verfassungsschutzes zu arbeiten. Er fügte hinzu, es sei ihm dieser halb bis zur Stunde keinerlei Nachteil erwachsen.

War dieser Fall schon dürftig genug fundiert, so erwies sich der nächste als ein bares Nichts. Die in der Erklärung dann weiter folgenden Punkte waren allgemeiner Natur. Offenbar hatte sich das Komitee, angespornt durch die gerechtfertigte Kritik einiger großer Zeitungen an gewissen Praktiken verschiedener Verfassungsschutzämter, zu einem Angriff mit untauglichen Mitteln hinreißen lassen. Es wäre ja auch komisch, wenn ausgerechnet die Leute, die sich immer besonders fervent für die Rechte derer einsetzen, die die demokratische Ordnung in der Bundesrepublik stürzen wollen, die Bevölkerung mit Erfolg „zum Widerstand gegen das Wirken“ des Verfassungsschutzes aufrufen könnten. Zu solcher Kritik sind andere berufen. Die Darbietungen des „Komitees zur Wahrung demokratischer Rechte“ konnte man ebensowohl für eine gelungene Veranstaltung des Verfassungsschutzamtes halten. H.B.