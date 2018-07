Die Rheinische Röhrenwerke AG., Mülheim (Ruhr), hat manch bedrückende Woche im letzten Winterhalbjahr durchstehen müssen, ehe sie wieder in den zur Zeit relativ befriedigenden Geschäftsstand hineingelangen konnte. Bei einem Jahresumsatz im Geschäftsjahr per 30. September 1953 von etwas über 600 Mill. DM brachten die Wintermonate 1953/54 nur Monatsumsätze zwischen 38 bis 45 Mill. DM. Die derzeitige Belebung im Röhrengeschäft ist ganz wesentlich durch die am 1. April erfolgte durchschnittliche Preiserhöhung von 7 bis 9 v. H. verursacht worden. Sie traf den-Markt in einem günstigen Augenblick. Wenige Tage vor dem Stichtag kaufte der Handel, der selber seine Vorräte fast ganz abgebaut hatte, die Fabriklager der Erzeuger „besenrein“. Aber auch nach dem I. April hat das Röhrengeschäft mit gleicher Lebhaftigkeit angehalten. Es darf in diesem Zusammenhang gesagt werden, daß „das Wunder am Röhrenmarkt“ dem Einfallsreichtum und der Initiative von Direktor Hermann Polenz vom Vorstand der Rheinischen Röhren zu danken ist, der diese risikobehaftete Preispolitik als Vorsitzender des Röhrenverbandes innerhalb der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie nach schwierigen Aussprachen durchsetzte.

Den Abschluß, den Rheinrohr seiner oHV am 17. Mai vorlegte, spiegelt nur zum Teil die vergangene Absatz- und Produktionslage wider. Auf das 92 Mill. DM betragende AK wird aus 3,68 Mill. DM Gewinn eine Dividendevon 4 v. H. ausgeschüttet. Außerdem wird die im Vorjahr gebildete Dividendenrücklage im Betrage von ebenfalls 4 v. H. für 1951/52 verteilt. Damit hat der Großaktionär, die Witwe von Fritz Thyssen, eine sehr begrüßenswerte Dividendenpolitik verwirklicht. Prof. Dr. Ellscheid hatte bereits auf der oHV im November 1953 eine solche (gerade auch den kleinen Aktionär dienende) Handhabung der Gewinnverteilung angekündigt.

Rheinrohr hat seit der Währungsreform bis März 1954 für zusammen 141,8 Mill. DM investiert, davon in den letzten beiden Jahren etwa je rund 40 Mill. DM. Für das laufende Jahr ist ein Betrag von rund 30 Mill. DM in Aussicht genommen. Hierin ist auch der Finanzbedarf der neuenkanadischen Tochtergesellschaft eingeschlossen. Rheinrohr baut nämlich an der Westküste Kanadas, am Pazifik in Vancouver, ein Röhrenwerk mit etwa 3000 t Monatsleistung für elektrisch geschweißte Rohre. Das Rohmaterial (Bandstahl) soll von Mülheim auf dem Seewege durch den Panamakanal nach Vanccuver gehen. Das deutsche Unternehmen investiert etwa 12 Mill. DM in dieser Anlage, während die kanadische Regierung einen weiteren Baukredit von 900 000 $ gewährt hat. Die Verwaltung betrachtet ihre kanadische Tochter als einen sehr hoffnungsvollen Sprößling, zumal das dortige Werk mit den an der Westküste Amerikas gelegenen Konkurrenten preislich gut mithalten kann.

Über die Gegenwartslage sei noch gesagt, daß zur Zeit die Auftragseingänge wieder größer sind als der Versand, so daß sich ein gewisses Beschäftigungspolster ansammelt. rlt.