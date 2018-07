Inhalt Seite 1 — Staatsmänner ohne Blitz und Donner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl Voßler

Vor fünf Jahren starb in München Geheimrat Professor Dr. Karl Voßler, der durch sein Genie die Philologie aus der Enge ihrer bisherigen Lehre in neue Bahnen lenkte. Ein universaler Spezialist, der die Tore seines Fachgebietes weit aufriß, um die belebende Und reinigende Luft des Weltgeistes einströmten zu lassen. Reife Menschlichkeit, Klugheit des Herzens; ließen diesen großen Gelehrten auch zum Künstler werden. Die Deutung des lateinisch-romanischen Geistes hat er in vielen hervorragenden Büchern niedergelegt.

Für meine Vorstellung die drückendste Not, die einem, Menschen widerfahren kann, ist, daß man ihn zu gar nichts brauchen und haben will, daß er mit seinen Fähigkeiten kaltgestellt wird; überflüssig gemacht durch die Masse der vorhandenen sachlichen und menschlichen Ware und nur noch kärglich gespeist, nicht einmal aus Barmherzigkeit und Nächstenliebe wie ein Kranker, sondern auf dem Verordnungswege mit öffentlichen Mitteln, um des sozialen Friedens willen, stempelgebührenmäßig. Herabgesetzt der ganze Mensch, den man in glücklichen Zeiten das Ebenbild Gottes nannte, auf die Stufe des Materials und gar noch des unbrauchbaren, des Abfalls.

Der politische Druck und die wirtschaftliche Not können mit Worten gewiß nicht weggescheucht werden. Jedoch die Verdächtigungen, die Anschuldigungen, das Abschieben der Verantwortung von Stand zu Stand, von Partei zu Partei und Mensch zu? Mensch: können als öffentliche Feigheit außer Kurs gesetzt werden. Bis in die höchsten Bildungsschichten ist nachgerade die üble Gewohnheit aufgestiegen, Verantwortung abzuwälzen, eigene Fehler zu verdecken, für selbstbegangene Mißgriffe nicht einzustehen. Die Lektüre der vielen Memoiren, die von Staatsmännern und Generälen der letzten Jahrzehnte unaufgefordert geschrieben wurden, beweist es uns. Der Landpfleger Pontius Pilatus macht Schule.

Angesichts dieses trüben Schauspiels muß endlich daran erinnert werden, daß die Identität mit sich selbst, das Stehen zu der eigenen Tat für den Begriff der Persönlichkeit wesentlich ist. Ein Mann, der das, was er getan, befohlen, veranlaßt und unterlassen hat, nicht gewesen sein will, ist keine Persönlichkeit, sondern im besten Falle ein Komödiant.

Ideale, Forderung und Wirklichkeit, Sollen und Sein, durchdringen sich lebendig in dem Begriff der Persönlichkeit. Der politische Kampf aber ist das Ringen um das Recht, die Macht und das wirkliche Dasein. Aus diesem ernsten Drama sich hinwegschleichen in eine Garderobe, sich abschminken und nach eingeheimstem Beifall etwa zu Hause ein pensionierter anderer, ein harmloser Kostgänger zu prunkvolle Auftreten eines Regierenden, der die Interessen seines Volkes wesentlich nur darstellerisch vertritt. Wir waren gewöhnt, die deutsche Großmacht dargestellt und repräsentativ mit breiter Pracht vertreten zu sehen. Daher können wir uns nur langsam daran gewöhnen, das Darstellerische, die Phrase, den politischen Schauspieler und Demagogen zu durchschauen und mit geistigen Blick die staatsmännische Persönlichkeit zu erkennen.

Woran wäre denn nun, wenn es so schwer ist, das Gewissen und den Willen der Menschen zu durchschauen, die echte staatsmännische Persönlichkeit zu erkennen? In letzter Hinsicht freilich an Erfolg. Doch der läßt manchmal auf sich warten. Ja, die sofortigen und auffallenden Erfolge gehören zumeist den darstellerischen Politikern. Die wirklich vertretenden greifen nicht mit Blitz und Donner in die Weltgeschichte ein.