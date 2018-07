Von links bis rechts waren sich die Fraktionen des Bundestags bei der dritten Lesung des Bundeshaushalts 1954/55 wenigstens darin einig, daß das Rechnungsprüfungswesen (in Gestalt; der Rechnungshöfe der Länder und des Bundesrechnungshof unangetastet bleiben müsse. In der Demokratie hat der Rechnungshof, so wurde betont, die Stellung einer obersten, der Regierung gegenüber selbständigen und unabhängigen Behörde; er ist „der einzige Apparat der Legislative dazu bestimmt, der Bürokratie auf die Finger zu sehen. Wer derart die Mannen im Bundestag aufrief, den „Waagemeister“ einer sparsamen, richtigen und zweckentsprechenden Verwendung der der Bürokratie anvertrauten Steuergelder mit einem Schutz- und Begleitbrief zu versehen, muß wissen, worauf es ankommt: schließlich war er selber einmal Landesfinanzminister ... Für den Steuerzahler ist es beruhigend, zu wissen, daß es eine unantastbare Bürokratie gibt, eigens dafür geschaffen, die Bürokratie zu überwachen und den Parlamenten zu helfen.

Just dieser Tage, kurz bevor der Bundestag die Wichtigkeit einer solchen Institution dokumentierte, hat der Bundesrechnungshof zur parlamentarischen Entlastung der Bundesregierung seine „Denkschrift“ zu den Bundeshaushaltsrechnungen für 1949 und 1950 vorgelegt. Die Verzögerung erklärt sich aus der verspäteten Verabschiedung und dem sich verzögernden Abschluß der beiden Rechnungsjahre. Die Denkschrift dient dem Parlament als Grundlage, um der Regierung Entlastung zu erteilen. Und nicht ohne Stolz darf der Bundesrechnungshof darauf verweisen, durch seine Prüfungen allein in diesen beiden Jahren dem Steuerzahler annähernd 90 Mill. DM (durch Mehreinnahmen oder Wenigerausgaben) gespart zu haben. Die von ihm unterbreiteten Vorschläge und Verbesserungen der Haushalts-, Wirtschafts- und Kassenführung wie der Verwaltungsvereinfachung wirken indessen weiter, um sich – unmittelbar – erst in Zukunft finanziell bemerkbar zu machen.

Zahlreiche Verstöße sachlicher und formeller Art gegen die Reichshaushaltsordnung, die Wirtschaftsbestimmungen für die Reichsbehörden, die Reichsrechnungsordnung und die Reichskassenordnung hat der „Kontrolleur“ Bundesrechnungshof feststellen können. Die Denkschrift ist eine „Sündenfibel“ der Bürokratie – sei es, daß die Länder in ihren Rechnungspraktiken nicht gerade zugunsten des Bundes arbeiteten, wenn Bundeszuschüsse und ähnliches im Spiele waren, sei es, daß die öffentlichen Kassen aller Art teilweise unverhältnismäßig hohe Kassenbestände horteten, sei es, daß amtliche Bauten überstürzt und unvorbereitet vergeben wurden, zuviel gezahlt oder unwirtschaftlich gearbeitet wurde – vom finsteren Kapitel der Besatzungsbauten mit Ringbildungen und Preisabsprachen ganz zu schweigen –, sei es die unzulängliche Nutzung von ehemaligem Reichsvermögen, seien es zuviel gezahlte Sozialleistungen und Arbeitslosenunterstützungen, mangelnde Kontrollen in den Arbeitsämtern, Fehl- und Falschbuchungen bei einzelnen Dienststellen, Überschußverschleierungen oder abnorm hohe Kraftfahrzeugvergütungen. Das Sündenregister ist über 80 Seiten stark...

Freilich betont der Bundesrechnungshof, daß es sich dabei vielfach um Anfangsschwierigkeiten handelte, die der rasche Aufbau der Bundesverwaltungen im Verein mit einem Mangel an geschultem Personal mit sich gebracht hat. Namentlich zahlen hierher die Verstöße gegen eine sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Haushaltsmittel. Der Bundesrechnungshof hat daher diesen Anfangsschwierigkeiten dadurch Rechnung getragen, daß er für die Übergangszeit weniger streng urteilte. Der Steuerzahler darf indessen daraus schließen, daß der Bundesrechnungshof künftig kein Auge mehr zudrücken wird und gleich einem Kettenhund über die von reich und arm zusammengetragenen Steuergroschen wacht. Dies ist auch wichtig, denn inzwischen ist der Haushalt des Bundes zu dem Riesenetat von über 27 Mrd. DM angeschwollen; dazu klagt das Parlament, selbst bei der diesjährigen Haushaltsberatung unter Zeitdruck gestanden zu haben. Inzwischen sind die Vorarbeiten für den Haushalt 1955/56 bereits in Angriff genommen, um ihn bis zum 1. Dezember dem Bundestag vorlegen zu können. Günther Grüneberg