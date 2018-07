Die August Thyssen- Hütte AG., Duisburg-Hamborn, hat im April erstmalig eine Rohstahlproduktion von fast 80 000 t erreicht. Dies bedeutet einen Jahressatz von rund einer Million, eine Leistung, die noch vor zwei oder drei Jahren unerreichbar erschien. Die Kapazität der Hütte wird nach Fertigstellung des derzeitigen Investitionsprogrammes jährlich 1,4 Mill. t Rohstahl ausmachen gegen früher 2,3 Mill. t. 400 Mill. DM erfordert das Investitionsprogramm, wovon etwa die Hälfte bisher verbaut und 272 Mill. DM langfristig gesichert sind. Hiervon entfallen auf private Mittel 94 Mill., auf Investitionshilfsanleihe 72 Mill., auf Landesmittel 70 Mill. und auf Bundesmittel 36 Mill. DM.

Eine aoHV (am 14. Mai) genehmigte jetzt die Erhöhung des AK auf 115 Mill. DM und beschloß damit den zweiten Gründungsabschnitt der Hütte, die zur Zeit bilanzmäßig Vermögenswerte von 357 Mill. DM ausweist, denen Verbindlichkeiten von 60 Mill. DM gegenüberstehen. Freie Randlagen machen 181,5 Mill. aus, davon entfallen auf den Lastenausgleich 66 Mill.

Der weitere Ausbau der Hütte wird schon Mitte dieses Jahres eine Mittel strafte in Betrieb bringen, im Septenber den sechsten Siemens-Martin-Ofen, Ende des Jahres de Breitbandstraße, Anfang 1955 den fünften Hochofen und im Laufe des nächsten Jahres die Kaltbandstraße. Nach Beendigung des Ausbaues verfügt die Hamborner Thyssen-Hütte wieder über ein stark vereinfachtes und rationalisiertes Walzprogramm mit günstigen Kostenverhältnissen. Bankier Frühere von Falkenhausen kommentierte die Lage der Hütte mit den Worten: „Auf Grund des Standortes, der Modernität und der Rationalisierung können wir nur die beste Prognose stellen.“ Bergassessor a. D. Günter Sohl teilte mit, daß im Monatsdurchschnitt zur Zeit 25 Mill. DM Umsatz gemacht würden, rund 15 v. H. der Produktion in den Export gingen, das Verkaufsgeschäft befriedigend, aber die Erlösseite recht gedrückt sei. Er sprach ferner die Hoffnung aus, daß die Hohe Behörde künftige Zusammenschlüsse, die an Rhein und Ruhr lebensnotwendig wären, großzügig genehmigen werde. Bezüglich Thyssen wäre die Ideallösung ein Zusammenschluß mit Rheinische Röhren und der Hütte Phönix in Meiderich. W.-O. R.